Per il mese di novembre il cielo astrologico sarà molto particolare e variegato. Le previsioni raccontano, prima di tutto, che il Sole nello Scorpione avrà un aspetto critico con Urano e questo potrebbe portare rotture improvvise di rapporti anche consolidati. Questo discorso varrà, in particolar modo, per il Toro e per chi ha pianeti in questo segno. Dall'altro lato, Venere e Marte sono in aspetto di opposizione, mentre per Sagittario, Gemelli e Acquario ci sarà un risveglio dei sensi. Bilancia, Ariete e Capricorno, invece, avranno un momento di stanchezza nel rapporto con il partner. Vediamo ora quali sono le previsioni del mese di novembre per tutti i segni dello zodiaco.

Previste rotture in amore per il Toro

Ariete - Fino al 22 vi mancherà l'appoggio del Sole. Il vostro Oroscopo parla di un periodo in cui sarete un po' meno vitali e più sotto stress a causa della lunga permanenza di Marte nel vostro segno. L'amore potrebbe riservare parecchie sorprese ai nativi aperti anche a vivere un rapporto extra. Nell'aria ci saranno molte tentazioni, quindi fate attenzione alle decisioni che prenderete durante il mese, visto anche che Mercurio è neutro nei vostri confronti e questo vi renderà ancora meno razionali del solito.

Toro - Voi del Toro sarete quelli più sotto pressione durante il mese di novembre. Le previsioni per il vostro segno, infatti, parlano di un periodo cruciale per prendere decisioni definitive rispetto a un rapporto d'amore insoddisfacente da molto tempo.

Per qualcuno sarà il partner a parlare chiaro e ad allontanarsi. Giove, però, è ancora dalla vostra parte, quindi il distacco potrebbe essere indolore. Inizia un periodo di svolta nella vostra vita, prendete tutto quello che accadrà in modo positivo.

Gemelli - Venere in Bilancia e Marte in Ariete favoriscono le storie d'amore consolidate che, infatti, potranno vivere un periodo di rinnovamento e di entusiasmo.

Le previsioni del mese parlano di leggerezza e allegria nei rapporti personali e di lavoro. Dall'altro lato, Mercurio nello Scorpione non vi permette di viaggiare e di spostarvi come vorreste fare: ci vuole pazienza. Potreste, però, distrarvi con lo shopping online, che in questo periodo è super favorito.

Per il Cancro sarà un mese di sfide da affrontare

Cancro - Nell'aria c'è tanta voglia di cambiamento, ma dovrete lottare molto per poterlo concretizzare al meglio. Marte, infatti, è ancora in posizione critica: dall'esterno avete pochissimo aiuto, dovrete quindi concentrarvi solo su voi stessi. Mercurio, però, sarà favorevolissimo dall'11 novembre, quindi le previsioni dicono che sono favoriti i contatti professionali e di amicizia. Potreste anche dovervi spostare per lavoro. In amore non state vivendo un periodo super soddisfacente: dovete solo parlare di più con il partner e molte situazioni si chiariranno.

Leone - Dal 22 novembre, con il Sole in posizione ottima per voi, alcune situazioni andranno migliorando.

Ci sono, però, intoppi da risolvere anche dal punto di vista burocratico e vi capiterà di perdere la pazienza spesso e volentieri durante questo mese. Venere è in posizione favorevole, le previsioni dicono che dovreste ritagliare dei momenti solo per voi, dedicarvi alla cura del corpo, della vostra bellezza. Marte è positivo, ma essendo retrogrado vi consiglia di non sprecare troppe energie durante la giornata. Fate poca attività fisica, ma buona: insomma non stancatevi.

Vergine - Le previsioni per il mese di novembre per voi della Vergine parlano di un periodo che favorisce, in particolare, l'attività lavorativa. Il vostro punto debole, invece, è come sempre legato agli affetti, che in questo periodo state mettendo troppo in secondo piano.

La situazione, però, andrà a migliorare con l'ingresso di Venere nello Scorpione, cioè a partire dal 21 novembre, quando avrà inizio un periodo più rilassante per il vostro rapporto di coppia, ma anche nei confronti di amici e parenti.

Previsioni per lo Scorpione: un mese romantico e appassionato

Bilancia - Novembre è un mese di svolta per voi della Bilancia, che state vivendo un rapporto di coppia già in crisi. Venere nel vostro segno, infatti, potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso, creando le condizioni ideali per una rottura definitiva. Queste previsioni, naturalmente, non varranno per tutti, ma per quelli che da tempo si sentono soffocare dalla routine. Voi Bilancia di solito siete sempre equilibrati, ma Marte sta agendo in modo molto forte per farvi capire che sacrificarsi non è sempre la soluzione giusta: meglio rompere e ricominciare da capo e questo sarebbe il momento giusto per farlo.

Scorpione - Sarete sotto ai riflettori durante il mese, infatti avrete nel segno il passaggio di Sole, Mercurio e Venere. Ci sarà molta carne al fuoco, in particolare dal punto di vista dell'amore e della passione: un vero risveglio dei sensi. La cosa interessante è che tutto questo accadrà anche con un'insolita vena romantica, che non sempre avete voglia di esprimere nei confronti del partner. Dal 22 novembre sono favorite le cene a lume di candela, gli appuntamenti a sorpresa e anche i nuovi incontri.

Sagittario - Per voi Sagittario sarà un mese molto stimolante e interessante. A dire la verità, avrete poche novità dal punto di vista lavorativo, quindi dovrete accontentarvi di quello che già state facendo, ma sicuramente lo farete con tanta passione.

Marte e Venere favorevoli vi rendono fascinosi e sicuri di voi stessi. I rapporti già consolidati sono favoriti e tutto proseguirà in modo sereno, senza particolari problemi. Dal 22 novembre, con il Sole nel vostro segno, acquisterete quell'aria ottimista ed entusiasta che vi contraddistingue di solito e arriveranno anche nuove idee da progettare, ma a questo ci penserete più in là.

Capricorno - Le previsioni per voi parlano di un mese da prendere con le pinze, soprattutto in campo sentimentale. Se siete in coppia, potreste sentirvi trascurati dal vostro partner o viceversa. Se siete single, invece, è un periodo di possibili incontri che vedono, però, la passione al primo posto. Fate in modo di non calcolare sempre tutto, lasciatevi andare di più e cercate di essere più spontanei.

Marte vi spinge a essere meno indifferenti, meno freddi e distaccati: parlate, comunicate al mondo e soprattutto sorridete.

Acquario - Il mese di novembre per voi Acquario sarà molto interessante. Dai pianeti arrivano tantissimi stimoli, in particolare per chi di voi lavora nel campo creativo. L'ottima posizione di Marte vi suggerisce di dedicarvi alla progettazione delle vostre idee: dovete concentrarvi sul lato pratico e Venere vi darà moltissima ispirazione per farlo. In amore c'è voglia di creare un legame, anche se molti di voi in questo periodo stanno vivendo un amore a distanza e non sarà facilissimo organizzarsi per un incontro.

Pesci - Sole e Mercurio favorevoli dall'11 novembre potrebbero portare tante novità in ambito lavorativo.

Il mese di novembre per voi, infatti, è favorito in campo pratico e meno sull'amore. Questo non vuol dire che ci saranno rotture o problemi nel rapporto con il partner, ma semplicemente che dedicherete più tempo a voi, ai vostri hobby e alle vostre amicizie. Le previsioni dicono che il vostro lato super romantico farà capolino a fine mese, quando sentirete la mancanza delle coccole.