L'Oroscopo di giovedì 15 ottobre presenterà molteplici novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno intense emozioni, mentre altri si dedicheranno maggiormente a questioni pratiche. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Marte, la Luna in trigono a Saturno, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in opposizione a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 15 ottobre dei 12 segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 15 ottobre: Toro preciso, Cancro a disagio

Ariete: sarete molto soddisfatti del legame che siete riusciti a creare con il partner. Completerete le sue frasi, conoscerete i suoi orari, saprete sempre come farlo ridere. Queste sono tutte cose che simboleggeranno la vostra sintonia, ma non dovrete credere di aver scoperto tutto. Ci saranno ancora molti elementi d'approfondire e anche se questo potrebbe gettare un velo di incertezza sulla vostra storia, renderà il tutto più emozionante. Le previsioni zodiacali del 15 ottobre suggeriscono di mantenere alta la concentrazione sul lavoro: potrebbe davvero servirvi.

Toro: darete grande importanza all'efficienza! Sarete precisi e accurati sul lavoro perché non sopporterete l'idea che qualcuno possa fare meglio di voi.

Vorrete farvi notare, ma non userete un atteggiamento esuberante. Preferirete che gli altri si accorgano di voi grazie ai vostri meriti e non per via di scenate o plateali esternazioni. In ambito sentimentali, sarete pronti a fare del vostro meglio per rendere felice il partner, ma vi sembrerà che qualcosa vi sfugga.

Il modo migliore per risolvere la situazione sarà parlarne a cuore aperto con la persona amata.

Gemelli: sentirete il desiderio di vivere una relazione "adolescenziale". Gli impegni a lungo termine vi spaventeranno perché vi costringeranno a pianificare gli eventi futuri. Preferirete avere accanto una persona che non pretenda promesse, ma che voglia solo trascorrere del tempo assieme a voi.

Non ci sarà niente di strano nel vostro atteggiamento, ma attenzione a mettere subito le cose in chiaro. Fraintendimenti iniziali, infatti, potrebbero ferire i sentimenti dell'altra persona e farvi passare dalla parte del torto.

Cancro: avrete la sensazione di non sentirvi adatti alle situazioni che si presenteranno. In realtà, avrete solo bisogno di recuperare un po' di fiducia in voi stessi. Un'idea potrebbe essere quella di partire dalla vostra immagine esteriore. Cambiare i vestiti, acquistare accessori alla moda e coccolarvi un po' vi farà sentire meglio con la vostra mente e il vostro corpo. Inoltre, potrebbe essere di grande aiuto trascorrere un po' di tempo con gli amici. Il relax sarà un vero toccasana per voi e vi ridarà la grinta per tornare a essere attivi e produttivi.

Oroscopo del 15 ottobre: disappunto per il Leone, Scorpione tecnologico

Leone: avrete voglia di urlare al mondo il vostro disappunto. Vi sentirete preda di violenti sentimenti e l'unica cosa che vorrete sarà un po' di sano relax. Sarete molto suscettibili e alcune parole feriranno il vostro cuore. Le previsioni zodiacali del 15 ottobre consigliano di prendervi del tempo prima di rispondere. Agire d'impulso, infatti, potrebbe avere delle conseguenze negative, sia verso voi stessi che verso gli altri. Un incontro inaspettato tornerà a farvi sorridere, ma dovrete lavorare molto sulle vostre emozioni per ritrovare il giusto equilibrio.

Vergine: avrete bisogno di qualcosa per spezzare la monotonia quotidiana.

Vi sentirete quasi arresti davanti alla solita routine, ma qualcuno potrebbe darvi una via di uscita. Un po' di sano divertimento vi aiuterà a sentirvi più a vostro agio e a scorgere un barlume di novità. Il segreto si celerà nel rimanere attivi e desiderosi di scoprire il mondo. Non per questo, però, dovrete trascurare i vostri impegni lavorativi. Avrete tanto su cui riflettere e lo svago resterà tale solo se riguarderà una piccola porzione della giornata. Basterà poco per trasformare le risate in noia.

Bilancia: la paura per il futuro monopolizzerà la vostra giornata. Farete fatica a concentrarvi sulle mansioni quotidiane perché sarete troppo presi a pianificare le azioni future. Il timore di non riuscire a realizzare i vostri sogni e di non avere modo di cogliere le occasioni che si presenteranno vi paralizzerà.

Per fortuna, la presenza di persone speciali riuscirà ad aiutarvi ad affrontare questo difficile momento. Dovrete cercare la forza nel vostro cuore e trovare un modo per far fronte alle varie problematicità.

Scorpione: tenderete a essere un po' troppo legati alla tecnologia. Il cellulare sarà motivo di distrazioni e vi spingerà a essere incostanti anche nelle conversazioni. Non perderete tempo, sarete subito pronti a leggere una nuova e-mail o l'ultimo messaggio su Facebook. Le previsioni zodiacali del 15 ottobre consigliano di rimanere maggiormente legati alla realtà. Ci sarà sempre modo per rilassarvi qualche minuto davanti allo schermo del pc o del tablet! In ambito sentimentale, potreste ricevere una piccola delusione amorosa.

Previsioni astrologiche del 15 ottobre: Sagittario passionale, Capricorno luminoso

Sagittario: passione e feeling mentali si uniranno in un mix esplosivo per dare vita a una relazione intensa e piacevole. Il partner sarà un punto di riferimento insostituibile e tutta la giornata ruoterà attorno alla sua felicità: sorrisi, regali e telefonate scandiranno i vostri orari! Sarete talmente presi dall'amore da trascurare le vostre amicizie. Attenzione a non tirare troppo la corda perché qualcuno potrebbe stufarsi e decidere di affrontarvi. Se vi organizzerete bene, potrete dedicare tempo a tutte le persone della vostra vita.

Capricorno: brillerete come stelle in una notte di luna piena. Il vostro umorismo coinvolgerà tutte le persone che vi circonderanno.

Affronterete con gioia le situazioni che vivrete e niente riuscirà a scalfire la vostra voglia di emergere. Avrete una soluzione sempre pronta e per questo gli amici chiederanno spesso il vostro parere. La situazione sarà rosea anche in ambito sentimentale. L'amore trionferà sulle avversità della giornata e vi donerà nuova grinta. Attenzione, però, ai peccati di gola e ai sensi di colpa.

Acquario: la giornata lavorativa vi sembrerà difficile d'affrontare. Il freddo di domani vi spingerà a rintanarvi sotto le coperte e a godervi il caldo della vostra abitazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi un po' di tempo per curare il vostro bisogno di coccole, ma non esagerate: avrete degli impegni da portare a termine!

L'affetto della vostra famiglia sarà provvidenziale perché aiuterà il vostro cuore a sciogliersi. Potrete parlare di tutto senza sentirvi aggrediti o giudicati. Una persona speciale vi aiuterà a rialzarvi!

Pesci: deciderete di dare una svolta alla vostra vita! Sarà il momento giusto per rimboccarvi le maniche e per trovare nuovi spunti. Non sarà una missione facile perché dovrete barcamenarvi tra numerosi interessi e obiettivi, ma alla fine ce la farete! In ambito amoroso, sarete alla ricerca di una relazione duratura e seria. Non vorrete relazionarvi con qualcuno di superficiale e che non tenga ai vostri sentimenti. Le previsioni zodiacali del 15 ottobre suggeriscono di rispettare il vostro cuore e di scegliere con cura la persona adatta.