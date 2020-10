L'Oroscopo di domenica 1°novembre sarà colmo di novità importanti per tutti i segni zodiacali. L'inizio del mese, infatti, segnerà dei cambiamenti molto significativi. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Luna e Urano, di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e infine fra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione alla Luna e a Urano, inoltre Mercurio sarà in quadratura a Saturno.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 1°novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 1° novembre: solitudine per Toro, Cancro sereno

Ariete: gli amici si riveleranno una risorsa importantissima. Potrete contare su di loro in ogni momento. Alcune persone vi lasceranno positivamente sorpresi, mentre altre causeranno delle fitte di delusione. Per fortuna, tutto verrà reso migliore dalla presenza del partner. Sarà una giornata colma d'amore e di passione. Trascorrerete momenti indimenticabili e caratterizzati da una dolcissima atmosfera romantica. L'oroscopo consiglia di provare a unire la vostra creatività.

Toro: sarete stufi di donare tempo agli altri senza avere nulla in cambio. Farete emergere il lato più cinico del vostro carattere e vi chiuderete in voi stessi.

Sarete propensi a rifiutare inviti a uscire e a dire di no a ogni richiesta. Le previsioni zodiacali suggeriscono di prendervi del tempo per riflettere. Stare soli, infatti, si rivelerà più difficile del previsto. Molto più utile, al contrario, potrebbe essere fare una selezione accurata delle persone da frequentare.

Gemelli: il rapporto di coppia subirà una brusca virata. Vi renderete conto di dover risolvere alcune questioni prima di poter andare avanti con la vostra relazione amorosa. Dovrete prendere delle scelte dolorose, che molti metteranno in discussione, ma che voi riterrete necessarie. L'oroscopo suggerisce di non chiudervi in voi stessi.

Il rapporto con gli amici, infatti, oltre a migliorare il vostro umore, si rivelerà fondamentale per superare questo difficile momento.

Cancro: la sintonia in famiglia e con il partner sarà una delle vostre maggiori priorità. Vi renderete conto di non avere né tempo nè voglia per dedicarvi ad inutili discussioni. L'amore, per voi, sarà sinonimo di serenità e di vitalità. Farete di tutto per rendere felice la persona amata. Purtroppo, non mancheranno le preoccupazioni legate alla quotidianità. L'oroscopo consiglia di affrontare tutto con il sorriso. L'ottimismo e la fiducia in voi stessi saranno le vostre armi più potenti.

Previsioni zodiacali di domani 1° novembre: confusione per Vergine, incomprensioni per Bilancia

Leone: sarà il momento giusto per modificare la vostra routine quotidiana. L'inizio di un nuovo mese, infatti, vi caricherà di aspettative e di obiettivi. Forse, la stanchezza, durante la seconda metà della giornata potrebbe prendere il sopravvento, ma vi basterà un piccolo pisolino per recuperare le forze. L'oroscopo consiglia di essere più precisi nell'organizzazione e di mettere il dovere davanti al piacere. Il vostro carattere ribelle potrebbe crearvi qualche difficoltà in famiglia.

Vergine: farete fatica a trovare la vostra dimensione. Avrete delle difficoltà a trovare la concentrazione giusta per affrontare la giornata.

Sentirete il bisogno di prendervi del tempo da dedicare al vostro benessere personale. L'oroscopo suggerisce di non sentirvi in colpa. Potreste sfruttare questa domenica per recuperare le energie e per iniziare col botto la settimana successiva. Il partner sarà pronto a supportarvi, ma cercherà anche di spronarvi.

Bilancia: inizierete a guardare il vostro partner da un punto di vista differente. Vi renderete conto di voler eliminare alcune cose dalla vostra relazione amorosa. Non sarà facile dare vita a questa conversazione, perché la persona amata si rivelerà sfuggente e poco incline alla condivisione. Il consiglio di un amico speciale sarà molto importante. Attenzione, però, a non farete troppo affidamento sugli altri.

Dovrete essere voi a fare le vostre scelte e a intraprendere il percorso che riterrete giusto.

Scorpione: un po' di intraprendenza vi aiuterà ad affrontare la giornata con maggiore determinazione. Per tanti, sarà una domenica di riposo e serenità, ma voi deciderete di sfruttare ogni momento disponibile. Vi prefisserete degli obiettivi ambiziosi da realizzare. I tempo saranno stretti, però, non vi darete per vinti. Il partner, forse, si sentirà un po' trascurato, ma voi cercherete di non escludere niente dalla vostra vita: amore, amicizia, lavoro e creatività.

Astrologia di domani 1° novembre: Acquario generoso, fortuna per Pesci

Sagittario: tenderete a prendere tutto un po' troppo sul serio. Avvertirete, sulle vostre spalle, un forte senso di responsabilità.

Forse, non sarete in grado di fare una selezione accurata degli impegni da portare a termine. Vi troverete, a metà giornata, con molte cose da finire. L'oroscopo suggerisce di non aver paura di chiedere aiuto. Delegare qualche incombenza, infatti, non diminuirà il vostro valore. Troverete, con facilità, amici disposti a venirvi incontro.

Capricorno: sceglierete di dedicare tempo ai vostri hobby preferiti. Questo 1°novembre rappresenterà una giornata di stallo per voi. Non ci saranno cambiamenti importanti o avanzamenti nella vostra storia sentimentale. Vi sentirete come in un limbo, ma questo non vi impedirà di pianificare la mossa successiva. Sarà un'occasione per riflettere e per fare un bilancio della vostra vita.

Inizierete la settimana seguente con maggiore consapevolezza e voglia di fare.

Acquario: l'amicizia sarà uno dei vostri punti di forza. Amerete incontrarvi con i vostri amici o parlare con loro al telefono. Sarete pronti a dedicargli tempo e a scambiarvi preziosi consigli. Il vostro altruismo, però, potrebbe crearvi qualche problema. Non tutti, infatti, vi saranno riconoscenti. L'oroscopo di domani consiglia di valutare bene chi avrete davanti. Scegliete con cura le persone da frequentare e non fatevi ingannare da parole gentili, ma cariche di meschinità.

Pesci: la fortuna vi accompagnerà per tutto l'argo della giornata. Non avrete paura di affrontare momenti difficili, perché la sorte sarà dalla vostra parte.

Sarete spigliati in ambito sentimentale, poiché sentirete il bisogno di essere voi stessi. Il vostro atteggiamento sbarazzino e spensierato potrebbe sorprendere le persone che vi saranno accanto. L'oroscopo suggerisce di non perdere tempo con questioni che considererete inutili e di impegnare le vostre energie in qualcosa di produttivo.