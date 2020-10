L'Oroscopo di martedì 20 ottobre sarà determinato dalla posizione degli astri nella volta celeste. Alcuni segni, come l'Ariete e Vergine godranno dell'amore del partner, mentre altri come Leone e Capricorno, lotteranno per far sentire la propria voce. Nel cielo di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano, Venere in opposizione a Nettuno e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 20 ottobre. Esso riguarderà tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 20 ottobre: Toro alla ricerca di relax, Cancro amato

Ariete: la vostra priorità principale riguarderà la vicinanza con gli affetti più cari. Avrete bisogno di qualcuno su cui contare e, nonostante possibili delusioni, non perderete fiducia nel prossimo. Sarete pronti a dare una seconda possibilità a chi chiederà il vostro perdono, ma l'ingenuità non farà parte del vostro carattere. In amore, avrete modo di assecondare le esigenze del partner e di rendere il rapporto di coppia più armonico. Attenzione, però, a non abbassare la guardia.

Toro: deciderete di accantonare gli impegni quotidiani per dedicarvi ai vostri hobby. Il lavoro, seppur presente, costituirà solo una piccola parte della vostra giornata.

Avrete voglia di stabilire degli obiettivi ben precisi, sia a livello personale che sentimentale. Vorrete costruire qualcosa di bello con il partner, ma non potrete decidere da soli, dovrete trovare il coraggio per ascoltare il suo parere. Davanti a un possibile rifiuto, le previsioni zodiacali del 20 ottobre suggeriscono di non insistere troppo.

Gemelli: finalmente, le difficoltà sentimentali diventeranno meno difficili da controllare. Troverete un modo per andare d'accordo con il partner e per rispettare le sue necessità. Vi sentirete lieti di aver ritrovato l'armonia di coppia e proverete ad approfondire la relazione. Sul lavoro, al contrario, questo martedì si mostrerà più turbolento.

Dovrete far fronte a diverse situazioni e, forse, sarete costretti a chiedere aiuto. Per fortuna, i vostri colleghi saranno pronti a venirvi incontro.

Cancro: sarà una giornata complessa dal punto di vista emotivo. Non potrete fare a meno di pensare al difficile momento che il Paese sta vivendo. In ogni caso, deciderete di rimboccarvi le maniche e di ritrovare il coraggio per andare avanti. Avrete molti impegni a cui far fronte, ma l'affetto delle persone amate vi infonderà una carica pazzesca. Anche il partner contribuirà positivamente al vostro umore perché troverà il modo per farvi sorridere.

Oroscopo del 20 ottobre: Vergine innamorata, serenità per la Bilancia

Leone: avrete qualche difficoltà nel trovare la giusta direzione da percorrere.

Le idee su cui lavorare saranno molte, ma non tutte si concretizzeranno. Le previsioni zodiacali di domani 20 ottobre suggeriscono di non mettere troppa carne al fuoco. Lavorando su una cosa alla volta, riuscirete a essere più efficienti e concentrati. In ambito sentimentale, sarete certi di aver trovato la persona giusta, ma ancora non vi sentirete pronti a lasciarvi andare completamente.

Vergine: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete pronti ad accoglierlo in casa vostra. Avrete un sorriso contagioso che coinvolgerà anche parenti e amici. Vi sentirete leggeri come l'aria, ma non trascurerete i vostri impegni lavorativi. Cercherete di portare a termine tutte le mansioni assegnatevi e, a fine giornata, sarete fieri di voi stessi.

Questo contribuirà ad aumentare la vostra autostima e a farvi sentire in pace con il mondo. Attenzione, però, a non farvi influenzare, negativamente, dagli altri.

Bilancia: il vostro obiettivo principale sarà quello di ritrovare la serenità. Non vi importerà di raggiungere il successo o di avere una vita sociale spericolata, vorrete solo stare bene con voi stessi e con l'ambiente circostante. La cura per la vostra persona e per la casa potrebbe essere di grande aiuto. Il partner sarà lieto di venirvi incontro e di supportarvi in tutto ciò che farete, Forse, ci sarà qualche ostacolo da superare, soprattutto nel pomeriggio, ma con un po' di buona volontà tutto si risolverà.

Scorpione: i vostri sentimenti amoroso saranno imprevedibili e difficili da gestire.

Verrete colti da un forte trasporto verso il partner e nessuno potrà impedirvi di esprimere le vostre emozioni. La persona amata sarà felice di trascorrere del tempo con voi e di ricevere il vostro affetto. Forse, noterete un certo distacco, però, probabilmente, sarà dovuto alla paura di rimanere scottato. Una buona atmosfera romantica potrebbe aiutarlo a sciogliersi! Attenzione a non trascurare il lavoro o lo studio.

Previsioni astrologiche del 20 ottobre: Capricorno battagliero, Acquario affabile

Sagittario: avrete la sensazione che qualcuno vi stia nascondendo qualcosa. Cercherete di indagare, ma non otterrete grandi risultati. Le previsioni zodiacali del 20 ottobre suggeriscono di non allarmarvi eccessivamente, potrebbe trattarsi di una cosa da niente e non avrà senso accumulare stress.

La presenza del partner vi farà sentire più sicuri e il suo amore sarà il motore che muoverà il vostro spirito. Se sarete diligenti sul lavoro, otterrete a breve degli ottimi risultati.

Capricorno: il cuore sarà la vostra bussola nella tempesta. Vi sentirete smarriti perché vi renderete conto di non essere ancora riusciti a realizzare alcuni dei vostri sogni, ma l'affetto per le persone care vi spingerà a non arrendervi. Saprete donare un sorriso a tutti quelli che vi circonderanno, ma non perderete il vostro animo battagliero. Sul posto di lavoro, infatti, farete ascoltare la vostra voce e risponderete a tono davanti alle possibili insinuazioni dei colleghi.

Acquario: questo martedì non avrà in serbo molte sorprese: sarà una giornata tranquilla, all'insegna della routine quotidiana.

Vi impegnerete per avere cura della casa e per gestire gli impegni lavorativi. Cercherete di essere dolci con il partner e affabile con i vostri amici. Dentro di voi, però, avvertirete delle emozioni molto forti. Lotteranno per uscire allo scoperto, nonostante i vostri sforzi per tenerle a bada. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlare a cuore aperto con gli altri.

Pesci: il vostro animo romantico spiccherà come non mai. Coglierete la dolcezza in ogni esperienza che vivrete, vi basterà un libro, la visione del vostro telefilm preferito o una parola gentile per far emergere il vostro desiderio d'amore. Forse, non troverete subito la persona giusta, ma le occasioni per ricevere tenerezze non mancheranno.

Le previsioni zodiacali del 20 ottobre suggeriscono di non intestardirvi e di godere di tutto ciò che vi riserverà il fato! Prima o poi arriverà l'occasione giusta per innamorarvi.