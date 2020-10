L'Oroscopo di giovedì 22 ottobre sarà influenzato dalla posizione che gli astri assumeranno nella volta celeste. Alcuni segni zodiacali, come Ariete e Scorpione saranno pronti a mettersi in gioco, mentre altri, tra cui Gemelli e Bilancia, dovranno risolvere qualche piccola incomprensione. Osservando il cielo di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Saturno e Plutone e Giove e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Urano, Mercurio in opposizione a Urano, Venere in opposizione a Nettuno e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 22 ottobre.

I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 22 ottobre: sogni per Ariete e contrattempi per Gemelli

Ariete: sarete inclini ad ascoltare i vostri sogni. Avrete degli obiettivi saldi da realizzare e vi impegnerete per trasformarli in realtà. Forse, penserete di poterci riuscire in poco tempo, ma le cose saranno più complesse nel previsto. Necessiteranno di un grande impegno, soprattutto dal punto di vista emotivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non escludere gli amici dalla vostra vita: in questo momento, avrete bisogno, più che mai, della presenza di persone care.

Toro: anche se sarete entusiasti di stare tra le braccia del partner, inizierete a riflettere sulla vostra relazione di coppia.

Infatti, ci saranno delle cose che proprio non riuscirete a mandare giù. Inizialmente, proverete a passarci sopra, però, dopo poco, sarete costretti a discutere dell'argomento. La persona amata potrebbe rimanere spiazzata, ma cercherà di rispondere alle vostre domande. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non reprimere i vostri sentimenti.

Gemelli: nella giornata di domani 22 ottobre, dovrete affrontare qualche piccolo contrattempo sul posto di lavoro. I problemi riguarderanno, principalmente, la relazione con i vostri colleghi. Sarà difficile per voi mantenere un atteggiamento pacato e gentile, avvertirete l'istinto di mettervi ad urlare nel bel mezzo del turno.

Però, sarà fondamentale risolvere le varie questioni con il dialogo e la tolleranza. Litigi e incomprensioni, infatti, potrebbero destare il nervosismo del capo.

Cancro: forse, tenerete a essere un po' troppo pignoli nell'organizzazione quotidiana. Non sopporterete gli imprevisti e cercherete di rispettare, il più possibile, la routine stabilita. Le persone attorno a voi potrebbero sentirsi esasperate da questo atteggiamento, soprattutto quando vorrete coinvolgerle nelle vostre abitudini. Sarà importante risalire alle cause di questo comportamento. Alle spalle, potrebbe esserci il bisogno di sentirsi sicuri e protetti.

Oroscopo del 22 ottobre: Leone annoiato e Scorpione energico

Leone: verrete travolti dalla noia.

Vi sembrerà di provare fastidio verso tutto ciò che farete. I vostri hobby preferiti non saranno sufficienti per migliorare il vostro umore e il lavoro vi metterà ulteriormente sotto pressione. L'unica cosa che riuscirà ad aiutarvi sarà la presenza delle persone care. Sentirvi amati e apprezzati si rivelerà la vera arma vincente. Il partner vi dedicherà parole gentile e cariche di stima, ma riterrete che possa fare di più per contribuire all'armonia di coppia.

Vergine: vi sveglierete con il desiderio di esprimere tutta la vostra vivacità. Dopo aver trascorso alcune giornate con l'umore a terra, sarete pronti a tornare quelle di prima. Amici e parenti non potranno fare a meno di esultare per questo cambiamento e il partner sarà fiero di voi.

Accoglierete con entusiasmo ogni sfida, soprattutto sul posto di lavoro. Vi impegnerete per realizzare i vostri obiettivi e non permetterete alle possibili sconfitte di ferire il vostro animo.

Bilancia: avrete la sensazione che qualcuno stia parlando male di voi alle vostre spalle. Cercherete il colpevole, ma tenderete ad attaccare con troppa facilità. Complice di questo atteggiamento sarà un forte nervosismo di fondo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere con attenzione prima di agire. Ascoltate le persone e non passate subito a conclusioni affrettate. Le loro parole potrebbero sorprendervi! In ambito sentimentale, ci sarà qualche piccola incomprensione, ma niente di serio.

Scorpione: finalmente, farete pace con voi stessi e vi sentirete pronti a rimettervi in gioco. Dovrete raccogliere i pezzi del vostro cuore spezzato a causa di determinate scelte, ma tutto andrà per il meglio. Sarete circondati da persone colme d'affetto e questo vi farà sentire più energici e felici. Tenervi occupati aiuterà la vostra mente a stare lontana dai cattivi pensieri. Se farete entrare sentimenti positivi nel vostro cuore, la negatività del giorno precedente sparirà in un lampo.

Previsioni astrologiche di domani 22 ottobre: Sagittario fantasioso e Capricorno romantico

Sagittario: sarà il momento giusto per usare la vostra fantasia. L'ansia dovuta al lavoro e agli impegni quotidiani, infatti, saranno complessi da gestire, Però, l'immaginazione vi verrà incontro e renderà la giornata di domani meno difficile da vivere.

Inoltre, potrete dedicarvi ad alcuni hobby come la lettura o la visione dei vostri film preferiti. Se riuscirete, potrete coinvolgere il partner nelle varie attività. Sicuramente, sarà felice di contribuire alla vostra felicità.

Capricorno: in questa giornata, darete molto spazio al romanticismo. Il partner, infatti, vi farà sentire amati e protetti. Farete di tutto per ricambiare e per metterlo al corrente dei vostri sentimenti. Forse, parlare a cuore aperto sarà più complesso del previsto, ma alla fine riuscirete ad esprimere le vostre emozioni. Il lavoro, nonostante tutto avrà un ruolo importante. Purtroppo, non sarà detto che riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi sarete prefissati.

Acquario: le previsioni zodiacali di domani 22 ottobre rivelano che sarete molto impegnati con le questioni finanziarie. Proverete a far quadrare i conti, ma vi renderete conto di aver bisogno di qualche piccola entrata in più. Per fortuna, le cose sul posto di lavoro andranno a gonfie vele. Renderete fieri la vostra famiglia e migliorerete la fiducia in voi stessi. Una piccola sorpresa inaspettata potrebbe rallegrare la vostra giornata. Attenzione a non accumulare troppo stress.

Pesci: dovrete superare delle delusioni in ambito sentimentale. Il partner, infatti, sembrerà non riuscire a comprendere tutte le vostre esigenze. Troverete, in lui, un atteggiamento superficiale e poco incline all'ascolto.

Questo vi farà tornare sui vostri passi e, forse, vi spingerà a prendere una decisione difficile. Il consiglio di amici e parenti sarà fondamentale perché vi aiuterà a vedere le cose da un nuovo punto di vista. Attenzione a non affogare il dispiacere nei dolci.