L'oroscopo di sabato 24 ottobre sarà determinato dai movimenti planetari. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Mercurio, Venere in trigono a Plutone e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di sabato 24 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 24 ottobre: relax per gemelli, Cancro sognatore

Ariete: avrete uno spiccato senso per gli affari.

Saprete fare sempre la mossa giusta e guardare oltre alle apparenze. Potreste avere un grande successo se riuscirete a sfruttare questa dopo. Però, ricordate di non lasciarvi prendere la mano. Mosse avventate, infatti, potrebbero avere delle conseguenze spiacevoli. Con il partner sarete inclini a parlare di molte cose, ma non toccherete corde più profonde perché non sarete pronti a rivelare tutto di voi. Le sue insistenze si riveleranno vane.

Toro: sarete molto attenti davanti alle esigenze del partner. Tenterete di accontentarlo e di renderlo il più presente possibile nella vostra vita. L'obiettivo sarà quello di creare una vita di coppia attiva e coinvolgente. Non sopporterete litigi e incomprensioni e, per questo, preferirete rimandare le discussioni a un secondo momento.

Le previsioni zodiacali del 24 ottobre consigliano di non accumulare troppe questioni irrisolte perché ciò potrebbe avere delle ripercussioni negative sulla vostra affinità.

Gemelli: un po' di sano egoismo sarà quello che vi servirà per recuperare il controllo della vostra vita. Infatti, vi renderete conto di aver trascurato il vostro benessere e di aver bisogno di un po' di tempo da dedicare a voi stessi.

Non sarà facile distaccarvi da amici e parenti, ma quelle poche ore di relax vi permetteranno di ritrovare le energie. Tornerete più carichi che mai e sarete pronti a riprendere la routine quotidiana. Attenzione a non esagerare con l'assenza di spiegazioni.

Cancro: sarete dei grandi sognatori. Non vi accontenterete della realtà così come la state vivendo.

Immaginerete un futuro migliore, dove poter realizzare i vostri sogni e conoscere persone nuove. Qualcuno potrebbe suggerirvi di rimanere con i piedi ben piantati a terra, ma voi amerete lasciarvi trasportare dalla fantasia. La speranza migliorerà il vostro umore e vi renderà più recettivi alle varie occasioni. Forse, avrete paura di lanciarvi in qualcosa di nuovo, ma l'istinto sarà un ottimo consigliere.

Oroscopo del 24 ottobre: cambiamenti per il Leone, Bilancia protettiva

Leone: sarete pronti a rivoluzionare la vostra routine quotidiana. Inserirete degli elementi nuovi perché vorrete cambiare alcuni aspetti della vostra vita. Forse, dovrete fare svariati tentativi prima di riuscire a trovare il ritmo giusto, però, alla fine, ce la farete!

Amerete avere attorno gli affetti più cari. Avrete un occhio di riguardo per gli amici e il partner. Sarete tristi per la mancanza di socializzazione, ma la speranza di un ritorno col botto vi spingerà ad andare avanti.

Vergine: dopo aver trascorso qualche giorno un po' difficile, sarete pronti a rilassarvi. Il vostro umore subirà un cambiamento in positivo grazie alla maggiore tolleranza. Vi sentirete pronti a tornare sui vostri passi e a ristabilire un rapporto con persone che hanno fatto parte del vostro passato. La parte più razionale di voi avrà ancora un ruolo determinate, ma ci sarà un piccolo spazio anche per l'istinto. La giornata di lavoro si rivelerà faticosa, ma soddisfacente.

Bilancia: avvertirete il forte istinto di prendervi cura degli altri.

Se vedrete qualcuno in difficoltà, cercherete subito di aiutarlo, anche se rischierete di perdere del tempo prezioso. Sarete altruisti soprattutto verso i vostri amici, ma attenzione a non farvi sfruttare. Qualcuno, infatti, potrebbe approfittarsi troppo della vostra bontà d'animo. Tenete gli occhi aperti soprattutto sul posto di lavoro. Non tutti i colleghi saranno mossi da buone intenzioni a causa dell'invidia nei vostri confronti.

Scorpione: lo scorrere del tempo costituirà un problema per voi. Avrete la sensazione di non riuscire a fare tutto ciò che, nei giorni precedenti, avevate stabilito. Le previsioni zodiacali del 24 ottobre consigliano di rivedere la vostra organizzazione. Cambiare strategia, infatti, potrebbe rivelarsi molto utile e produttivo.

Gli amici costituiranno una risorsa insostituibile per voi. Amerete la loro presenza e le confidenze che vi farete saranno un monito alla gioia e alla spensieratezza.

Previsioni astrologiche del 24 ottobre: Sagittario grintoso, Capricorno competitivo

Sagittario: forse, non tutto andrà come stabilito. Gli imprevisti però vi aiuteranno a trovare lo stimolo giusto. Sarete pronti ad affrontare con grinta la giornata lavorativa. La presenza dei colleghi vi aiuterà a essere più socievoli e tolleranti. Cercherete di non trascurare il partner e gli amici. La vita di coppia potrebbe presentare qualche piccola insidia. Però, grazie al vostro amore tutto andrà per il verso giusto. Attenzione a non trascurare i dettagli.

Capricorno: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. La competitività sul lavoro, infatti, vi metterà molto sotto-pressione. Cercherete di fare del vostro meglio, ma avrete la sensazione che ci sia sempre qualcuno più produttivo ed efficiente. Le previsioni zodiacali del 24 ottobre suggeriscono di concentrarvi meno sulle azioni degli altri e più sulle vostre. Se riuscirete a trovare la passione in ciò che farete, i risultati saranno migliori e vi condurranno al successo.

Acquario: finalmente, vi sentirete liberi di esprimere il vostro potenziale. Vi renderete conto di avere tanto da dare al mondo e, davanti ad alcune proposte, non esiterete. In amore, la situazione resterà sotto controllo.

Ci saranno ancora delle cose da risolvere. Dovrete ritrovare la vecchia armonia di coppia e cercare di andare incontro al partner. Se riuscirete a far collimare le vostre esigenze, la vita diventerà più facile e gioiosa. Un amico potrebbe riservarvi una bellissima sorpresa.

Pesci: avrete voglia di aprirvi con qualcuno di fidato. Sentirete il bisogno di sfogare le vostre frustrazioni e di ricevere consigli preziosi. Non sarà facile abbassare tutte le barriere, però, vi aiuterà a sentirvi meglio con voi stessi. In vista, potrebbero esserci dei cambiamenti molto importanti. Alcuni si riveleranno una vera svolta per voi, mentre altri doneranno solo un piccolo tocco di colore alla vostra quotidianità.

Il partner sarà tenero e colmo d'amore.