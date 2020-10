L'Oroscopo di giovedì 29 ottobre sarà ricco di sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni potranno godere di dolcissimi momenti romantici, mentre altri dovranno scendere a patti con l'ambizione e la voglia di emergere. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Urano e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 29 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 29 ottobre: Ariete passionale e Toro fortunato

Ariete: il vostro cuore verrà travolto da una fiamma incandescente e luminosa. Avrete occhi solo per il partner e la passione la farà da padrona durante la giornata di domani. L'oroscopo consiglia di non trascurare gli impegni quotidiani: lavoro, faccende domestiche e telefonate importanti, infatti, richiederanno la vostra attenzione. Forse, sarete tentati di lasciar perdere e di dare poca importanza al resto delle vostre mansioni, però, nel giro di poco tempo, potreste pentirvene.

Toro: la fortuna sarà dalla vostra parte. Busserà alla porta di casa e vi accompagnerà per tutto il giorno. Vi sentirete travolti da un'ondata di ottimismo e non potrete fare a meno di coinvolgere anche gli altri.

Le persone che vi saranno accanto saranno lieti di trascorrere del tempo in vostra compagnia. In amore, forse, avrete qualche piccola difficoltà nel relazionarvi con il partner. Dovrete capire a fondo la sua personalità e cercare di capire la causa dei problemi. Se ci riuscirete, sarete già a metà dell'opera.

Gemelli: rispetto alla giornata precedente, vi sentirete un po' sottotono. Cercherete di fare del vostro meglio per ottenere dei buoni risultati sul posto di lavoro, però, dentro di voi, vorrete solo tornare a casa e riposare davanti al vostro film preferito. L'oroscopo suggerisce di non allarmarvi: ci sarà tempo per recuperare il tempo perso.

Per il momento, sarà più opportuno conservare le poche energie rimaste e godere dei piccoli istanti da passare con il partner.

Cancro: deciderete di fare ordine all'interno della vostra casa. L'obiettivo sarà dare vita a un ambiente che vi rispecchi e che vi consenta di liberare la mente. Non sarà un compito facile, ma se lo condividerete con qualcuno potrebbe diventare addirittura divertente. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di chiedere al partner di aiutarvi. Oltre a terminare prima il lavoro, potrebbe nascere un'atmosfera divertente e leggera, adatta a risate e confidenze.

Previsioni zodiacali di giovedì 29 ottobre: nervosismo per Vergine e Scorpione attivo

Leone: ultimamente, avete messo un po' da parte la vostra energia e il vostro ottimismo.

Sarà il momento giusto per tornare a essere padroni della vostra personalità. L'oroscopo suggerisce di non pensare troppo al passato, davanti a voi avrete moltissime occasioni che attendono solo di essere colte. Sul lavoro mostrerete grandi capacità, ma poca organizzazione. Spesso, vi troverete a essere confusi davanti alle decine di scartoffie. In amore, al contrario, non avrete alcun problema.

Vergine: proverete un certo nervosismo davanti agli impegni della giornata. Ogni volta che riuscirete a portare a termine qualcosa vi sentirete soddisfatti di voi stessi, ma non potrete fare a meno di sentirvi a disagio per la stanchezza. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trascorrere del tempo con gli amici.

Se non potrete vederli di persona, telefonate e messaggi vi aiuteranno a rimanere in contatto. Sarà un modo per tornare a sorridere e per guardare le cose con maggiore positività.

Bilancia: penserete di aver bisogno di calma e di serenità, ma impiegherete poco per capire che sarete alla ricerca dell'esatto contrario. La noia incombente, infatti, non farà altro che privarvi di stimoli utili. Avrete voglia di cambiare e di approcciarvi alle novità del momento. Forse, non riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma questo 29 ottobre si rivelerà una tappa molto importante per voi. Capirete tante cose della vostra personalità e riuscirete a mettere a frutto le conoscenze acquisite.

Scorpione: avrete tanta voglia di fare e di mettervi in gioco.

Sul posto di lavoro sarete dei veri vulcani. Sprigionerete energia da tutti i pori e preferirete frequentare persone attive ed entusiaste. Non vorrete trascorrere il tempo ad ascoltare lamentele o autocritiche. Forse, con le persone pessimiste, avrete un atteggiamento un po' troppo brusco: farete fatica a mettervi nei loro panni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a essere un po' più solidali.

Astrologia di domani 29 ottobre: Sagittario pensieroso e Acquario tecnologico

Sagittario: vi farete travolgere da pensieri negativi. L'ansia prenderà il sopravvento e vi spingerà a compiere errori inattesi. Forse, tenterete di fuggire dalle vostre responsabilità, ma non lo farete per egoismo.

Vorrete solo allontanarvi da tutto ciò che vi farà soffrire. L'oroscopo suggerisce di scendere a patti con i vostri impegni. Potrete rivoluzionare la vita attuale solo se farete un'attenta analisi delle cause che vi hanno portato a questo punto. Non disperate: un'occasione preziosa è alle porte!

Capricorno: in amore farete fatica a trovare un accordo con il partner. Proverete a raggiungere un compromesso, ma non vorrete rinunciare ad alcuni dei vostri desideri. Le previsioni zodiacali consigliano di non dare adito a inutili discussioni. Non raggiungere alcun risultato con urli e insulti. La cosa migliore sarà concentrarvi su altro e dedicarvi alle vostre passioni. Con la mente lucida riuscirete a ragionare meglio sul da farsi.

Attenzione a non abusare di dolci e snack salati.

Acquario: non sopporterete l'idea di stare da soli. La mancanza di compagnia diventerà un vero e proprio scoglio per voi. Cercherete di riempire la giornata con incontri amichevoli e telefonate con il partner. I social network diventeranno di vitale importanza, ma attenzione a non fare troppo affidamento su di loro. L'oroscopo consiglia di preferire le persone fisiche a quelle virtuali: non potrete sapere, per certo, chi si nasconda dietro allo schermo di un pc.

Pesci: l'ansia per la situazione lavorativa diventerà sempre più difficile da gestire. Avrete paura di non riuscire a sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno. Vi guarderete attorno alla ricerca spasmodica di novità.

Purtroppo, il vostro stato d'animo non vi metterà nella condizione ideale per realizzare il successo desiderato. L'oroscopo consiglia di confidarvi con una persona speciale, magari con un amico di vecchia data o con il partner. Dopo averlo fatto, vi sentirete molto più leggeri e propositivi.