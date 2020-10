L'Oroscopo di sabato 17 ottobre avrà in serbo molte sorprese per tutti i segni zodiacali. I movimenti degli astri influenzeranno la sfera amorosa, lavorativa e sociale di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, osservando i pianeti, sarà possibile notatare che il Sole e la Luna si troveranno in Bilancia, Mercurio in Scorpione, Venere in Vergine, Marte in Ariete, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Urano in Toro e, per finire, Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 17 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 17 ottobre: amore per Ariete e Cancro creativo

Ariete: per un po' metterete da parte la razionalità e darete ascolto al vostro cuore. L'amore avrà un ruolo chiave nella giornata di domani perché vi farà sentire in pace con il mondo. Il contatto con il partner costituirà un momento di relax e di intense emozioni. Inizierete a progettare un futuro insieme, ma ancora non vi sentirete di parlarne con l'altra persona. Preferirete attendere che le cose si facciano più serie tra di voi. Ricercherete empatia nella persona amata e ogni suo più piccolo gesto vi riempirà il cuore di gioia. Attenzione, però, a non sottovalutare elementi importanti.

Toro: il lavoro vi darà del filo da torcere, ma questo non vi impedirà di godere della giornata di domani.

Deciderete di mettere da parte gli impegni domestici e sociali per dedicarvi solo a voi stessi. Avrete modo di spolverare vecchie passioni assopite e di organizzare qualcosa di bello sole per voi. Vi renderete conto che le gentilezze non dovranno per forza venire dall'esterno, infatti, vi basterà coccolarvi un po' per ritrovare tutta la grinta perduta!

L'amore avrà un ruolo secondario perché sarete alla ricerca di uno spazio solo vostro!

Gemelli: il partner riuscirà a riscaldare il vostro cuore infranto. Le sue coccole e le sue parole saranno di grande aiuto, ma dovrete trovare il modo per risolvere alcune questione irrisolte con voi stessi. Non sarà facile approcciarvi agli altri perché sarete molto selettivi.

Non vorrete essere circondati da persone superficiali o con doppi fini e, per questo, tenderete ad allontanare tutti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prendere decisioni affrettate: rimandate determinate scelte ad un momento in cui sarete più tranquilli.

Cancro: la vostra creatività si esprimerà senza alcun limite. Vi verrà voglia di tornare a dare vita a qualcosa di divertente e fantasioso. Forse, inizialmente, avrete paura di aver perso il tocco magico, ma dopo poco vi renderete conto che non sarà così. Il partner potrebbe non essere abbastanza generoso con voi. Soffrirete per il suo atteggiamento, ma deciderete di passarci sopra perché nessuno avrà il poterete di scalfire la vostra gioia.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di tirare fuore tutte le emozioni negative: vi farà sentire meglio!

Oroscopo di sabato 17 ottobre: novità per Leone e progettualità per Bilancia

Leone: la giornata di domani costituirà un nuovo inizio per voi. Sentirete il bisogno di tornare sui vostri passi e di rivoluzionare le carte in tavola. Non sarà un percorso semplice o veloce perché sarà necessario mettere in gioco voi stessi e i vostri sogni. Sarà fondamentale partire dalle vostre passioni più brucianti. Non temete di non riuscire a trarre cose positive da esse perché non sarà così. L'attuale situazione sanitaria sarà motivo di preoccupazione, ma crederete ciecamente nella vostra capacità di farcela e di andare avanti.

Vergine: sarete alla ricerca di un lavoro stabile che vi dia nuove possibilità economiche. Vorrete qualcosa che rispecchi i vostri interessi, ma non è detto sarà possibile. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mettere amore e passione in tutto ciò che farete. Approcciarvi nel modo sbagliato, infatti, potrebbe causare una caduta del tono dell'umore e dell'energia. Non trascurare il bisogno di riposo e di relax, non saranno momenti che vi faranno perdere tempo, al contrario, vi renderanno ancora più efficienti. Attenzione alle parole che userete con amici e famigliari.

Bilancia: vorreste vivere una giornata in armonia con il partner, ma ci saranno delle situazioni spinose da risolvere.

Alcune questioni, infatti, metteranno in crisi la vostra complicità e vi spingeranno ad alzare la voce. Per fortuna, si tratterà solo di pochi momenti, perchè, ben presto, tutto tornerà nella norma. Non potrete fare a meno di pensare a come organizzare la settimana successiva. Saprete già di avere molti impegni da portare a termine e che la chiave per riuscirci risiederà in una programmazione accurata. Attenzione a non trascurare la famiglia!

Scorpione: agirete d'impulso e questo potrebbe mettervi nei guai. Sarete talmente attratti dal partner da non riuscire a ragionare lucidamente. Vi farete trascinare dal suo amore per voi, ma questo non è detto che sarà, necessariamente, una buona cosa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a ritrovare la razionalità perduta.

Se avrete dei dubbi, potrebbe esservi d'aiuto chiedere consiglio a un amico o alla vostra famiglia. L'amore è cieco, ma camminare senza vedere potrebbe causare una brutta caduta.

Previsioni astrologiche di domani 17 ottobre: serenità per Capricorno e connessione profonda per Pesci

Sagittario: vorrete dare una svolta alla vostra situazione lavorativa. Inizierete a guardare l'ambiente online con interesse e desiderio di iniziativa. Qualcuno potrebbe scoraggiarvi dall'intraprendere questa nuova strada. Le sue parole non saranno legate a invidia o cattiveria, ma a una sincera preoccupazione nei vostri confronti. L'ultima parola, però, spetterà solo a voi. L'importante sarà mantenere la massima attenzione in tutto ciò che farete e non cadere in uno dei numerosi tranelli!

In amore, non ci saranno cambiamenti degni di nota!

Capricorno: finalmente, dopo una giornata un po' turbolenta, riuscirete a trovare la calma interiore. Vi dedicherete ad attività rilassanti e che permettano al vostro io più profondo di emergere. Il partner sarà fiero di questo cambiamento e cercherà di ricompensarvi con piccoli gesti. Amerete le sue attenzioni, ma cercherete di improntare il rapporto di coppia sulla passione e la complicità. Vorrete vivere un amore travolgente e senza precedenti, che vi consumi e vi stimoli a vivere nuove esperienze. Sarà fondamentale non fare troppe pressioni sul partner.

Acquario: proverete un grande amore verso la vostra famiglia. Avrete voglia di trascorrere del tempo insieme e di organizzare qualche attività divertente.

Cercherete di rendere tutti sereni e felici e la vostra voglia di vivere sarà travolgente. Anche gli amici non potranno fare a meno di essere attratti da voi. Sul posto di lavoro, ce la metterete tutta per far emergere le vostre capacità. Non sarà facile dare prova di voi perché l'ambiente sarà molto competitivo. Per fortuna, avrete tutte le risorse per farcela e per coronare il vostro sogno.

Pesci: il difficile periodo, spingerà la parte più spirituale di voi a emergere. Avrete voglia di entrare in connessione con la vostra anima e di comprendere i motivi che stanno dietro ai vostri desideri. Cercherete di mantenere la concentrazione su voi stessi e sulle vostre attività. Non avrete molta voglia di avere una vita sociale attiva perché preferirete trascorrere questo sabato in solitudine.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di rispettare il vostro volere, ma di non essere troppo bruschi con amici e parenti.