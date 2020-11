Nel weekend fra il 28 e il 29 novembre 2020 fra i segni che spiccheranno per l'ambito amoroso saranno certamente quelli di aria con Acquario in testa. Lo Scorpione e i Pesci saranno piuttosto irritabili e carichi sul lavoro, mentre i segni di fuoco come l'Ariete saranno molto più appagati professionalmente anche se troveranno dei presupposti piuttosto “piatti” in amore.

A seguire, l'oroscopo per il prossimo fine settimana segno per segno.

Leone stabile in amore

Ariete: le vostre prossime mosse in amore saranno determinanti per l'andamento sereno e appagante della vostra relazione, ma dovrete fare in modo che le discussioni, sia quelle negative che quelle che prevedono delle argomentazioni poco piacevoli, vengano bandite almeno per questo fine settimana.

Toro: sicuramente correrete ai ripari se c'è stato del dissenso fra voi e il partner, ma dare per scontato che il partner comprenda il vostro stato d'animo sarà un grosso errore. Spiegatevi e siate meno scontrosi anche se ci saranno cause che vi daranno motivo di essere piuttosto pungenti.

Gemelli: siete sulla buona strada per poter ritrovare la serenità familiare tramite il ristabilimento di un equilibrio. Date modo a voi stessi di fare nuove amicizie anche se non ne avrete voglia per cause di forza maggiore come ad esempio una cocente delusione che recentemente vi ha fatto male.

Cancro: saranno poche le occasioni di svagarvi, così come sarà poco il riposo a vostra disposizione nonostante sia fine settimana.

La serata di domenica sarà consigliabile staccare la spina da ogni sfera per poter godersi al meglio la solitudine. Siate equilibrati con il partner, evitate schermaglie.

Leone: la situazione amorosa si presenterà stabile, o per meglio dire, sempre sulla stessa lunghezza d'onda fatta di qualche discussione che vi mette entrambi in crisi ma che infine si riveleranno solo delle cose da niente.

La salute dovrà essere maggiormente salvaguardata, la state trascurando.

Vergine: finalmente avrete del tempo per voi stessi e per divertirvi, e non importerà molto il “come” vi divertirete. Avrete a disposizione una scelta fra i vostri hobby preferiti che vi farà scoprire anche qualcosa di nuovo. L'affinità con il partner vi farà trovare d'accordo su molti aspetti.

Pesci scontrosi

Bilancia: siete in lieve miglioramento per quanto riguarda l'umore, ma avrete bisogno di quella spinta in più che vi dia anche la prospettiva di poter fare qualcosa che non sia lavorare o studiare. Evadere anche soltanto con un film o una serie vi aiuterà a superare questo momento così difficile.

Scorpione: avrete qualche irritazione che vi darà motivo di essere più aggressivi, anche competitivamente, specialmente nel luogo di lavoro. Dovrete essere molto più calmi e riflessivi, sarà l'unico modo per poter evitare questioni e comportamenti che al momento sono leggermente fuori luogo.

Sagittario: finalmente questo weekend avrete più libertà su tutti i fronti, e per questo sarete inclini non solo a dedicarvi a qualcosa per la quale non avete avuto tempo ma anche per gli affetti che recentemente vi hanno aiutato a superare qualche momento molto difficile in ambito professionale.

Capricorno: un punto di rottura purtroppo verrà raggiunto nella coppia, quindi sarà anche arrivato il momento di decidere dove i vostri piedi sono diretti. Nelle coppie già datate sicuramente ci sarà un tentativo di risanare i rapporti, ma ascoltate cosa vi dice la testa piuttosto che il cuore.

Acquario: sicuramente la passione sarà una prerogativa tutta vostra, e vi sentirete non soltanto seducenti ma anche molto romantici e divertenti. Qualche incontro o un ritorno di fiamma vi darà l'opportunità di far ritornare a galla alcuni ricordi che credevate ormai rimossi.

Pesci: scontrosi. Purtroppo qualcosa vi indurrà ad essere molto schivi, dediti al lavoro ma con un ritmo piuttosto nervoso e che provocherà molta ansia agli altri.

Dovrete chiarire alcune questioni con il partner, ma a differenza della situazione lavorativa i toni saranno meno accesi.