Mercoledì 11 novembre troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno della Vergine alla Bilancia - dove staziona anche Venere - mentre Mercurio assieme al Sole sosteranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone, Giove e Saturno continueranno il domicilio in Capricorno, così come Urano proseguirà nel segno del Toro. Infine, Marte permarrà in Ariete come Nettuno rimarrò stabile in Pesci. Oroscopo giornaliero favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Vergine: lavoro top. Sino a metà pomeriggio la Luna sui loro gradi andrà in trigono ai pianeti generazionali, e ciò potrebbe favorire le faccende professionali in casa Vergine, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

Quando, però, il Luminare notturno andrà ad accasarsi in Bilancia dovranno fare parecchia attenzione alle parole proferite, perché le gaffe saranno dietro l'angolo.

2° posto Toro: sereni. Nel ménage amoroso di casa Toro si respirerà, con ogni probabilità, un clima di rinnovata serenità in queste 24 ore novembrine, dove le ansietà del momento lasceranno spazio a dei coinvolgenti momenti d'intimità con la dolce metà.

3° posto Cancro: ostinati. Sebbene il parterre planetario non risulterà particolarmente benevolo coi nati Cancro questo mercoledì, i nativi potranno presumibilmente godere a piene mani dell'influsso benevolo del Sole nel loro Elemento che li renderà oltremodo determinati a raggiungere le loro mete.

I mezzani

4° posto Capricorno: gratifiche. Coi pianeti lenti che faranno sfacciatamente il tifo per loro, soprattutto durante la prima parte di questo giorno, il terzo segno di Terrà avrà buone chance di ricevere qualche inaspettata, quanto bene accetta, gratifica morale nella sfera professionale.

5° posto Sagittario: taciturni.

Nel nido domestico di casa Sagittario le meccaniche di coppia parranno risultare inceppate, in particolar modo nei dialoghi dove alcuni argomenti non saranno affrontati per evitare di urtare l'equilibrio, già precario, che vive la relazione al momento.

6° posto Leone: riflessivi. La quinta casa dove nascerà la quadratura Mercurio-Saturno potrebbe risultare determinante per l'andamento del mercoledì dei nati Leone, che assumeranno un mood riflessivo ponderando con estrema scrupolosità le prossime mosse da attuare.

7° posto Gemelli: serata top. La prima parte della giornata risulterà, c'è da scommetterci, pressoché routinaria in casa Gemelli ma, fortunatamente, i nativi potranno contare sulle ore serali dove, grazie al trigono Luna-Saturno, trascorreranno delle ore spensierate in buona compagnia.

8° posto Bilancia: umore flop. L'opposizione Venere-Marte continuerà anche in questa giornata e, come se non bastasse, si aggiungerà anche il doppio quadrato che la Luna formerà con Giove e Plutone, rendendo il tono umorale nativo particolarmente uggioso.

9° posto Pesci: arrendevoli. Con Nettuno che camminerà all'indietro sui loro gradi e l'opposizione Mercurio-Urano, i nati Pesci potrebbero mettere in campo una certa arrendevolezza nel reagire alle circostanze impervie che giungeranno in giornata.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro flop. Eccezion fatta per la serata dove potranno farsi coccolare dal partner, i nati Acquario avranno presumibilmente a che fare con un mercoledì lavorativo piuttosto complicato, dove sarà facile perdere la pazienza coi colleghi.

11° posto Ariete: bizzosi. Semaforo acceso sul rosso per queste 24 ore in casa Ariete, dove le opposizioni lunari e venusiane potrebbero stimolare un certo nervosismo nei nativi, che esploderà nei contesti meno opportuni. Se possibile, meglio prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

12° posto Scorpione: confusi. Nettuno e Mercurio, in questo mercoledì di novembre subiranno diversi contrasti planetari che, con ogni probabilità, mineranno l'acutezza mentale dei nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto per chi tra loro lavora nell'ambito dell'amministrazione.