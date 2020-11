L'Oroscopo del giorno 12 novembre è pronto a partire in quarta, ben disposto a regalare sogni e speranze ad ognuno di noi. Sotto analisi quest'oggi la nuova classifica stelline a contorno delle attese previsioni riguardanti l'amore e il lavoro. Per quanto concerne le predizioni astrali, ovvero il "pensiero delle stelle", direttamente interessati in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che il giovedì di metà settimana vedrà il dominio quasi assoluto di coloro che sono nati in Bilancia e Acquario, valutati dall'astrologia quotidiana con le cinque stelline della fortuna.

Oltre all'amore, sostenuto in gran parte dall'ingresso della Luna in Bilancia, a tenere banco sarà l'andamento del comparto lavoro. Curiosi di mettere in chiaro quali altri segni, oltre ai sei sottoposti ad analisi, avranno l'appoggio delle stelle?

Iniziamo a togliere il velo alla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di giovedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 12 novembre

La scaletta giornaliera relativa agli ultimi sei segni zodiacali è pronta per essere consultata. Ansiosi di sapere come sarà la nuova classifica stelline inerente la giornata di giovedì 12 novembre? Come abbiamo anticipato in apertura, l'onore di poter contare sul massimo appoggio da parte degli astri del periodo spetta di diritto ai segni di Bilancia e Acquario, nella nostra scaletta meritatamente al primo posto.

In difficoltà, invece, il Sagittario e i Pesci, rispettivamente al penultimo e ultimo posto della scaletta provvisoria.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 12 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di giovedì 12 novembre preannuncia una giornata molto positiva, in primis nel comparto legato ai sentimenti. Le previsioni, quindi, soprattutto in amore, indicano tanta fortuna, serenità e affetto, ovviamente da vivere rigorosamente in due. In coppia saprete trovare in ogni circostanza il modo giusto per mettere il partner a suo agio, parlando il suo stesso linguaggio, calandovi nei suoi stessi panni.

Single, sarete al top riguardo le energie, pertanto avrete voglia di passare molto del vostro tempo insieme alle persone che vi piacciono di più. Allora la domanda è: sarà o no una giornata da incorniciare? Le stelle dicono di sì e anche di più: forse riuscirete a trovare l'anima gemella. Nel lavoro, invece, sarete propensi al dialogo con colleghi e superiori, cosa che vi consentirà di avere carta bianca su alcune attività da fare in questa giornata. Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano questa parte della settimana senz'altro pronta ad evolvere abbastanza in positivo. Pertanto potrebbe essere senz'altro una giornata, se non "scoppiettante", certamente passabile e di buona fattura.

In amore, impegnatevi affinché alcuni piccoli conflitti non si trasformino in veri e propri duelli con la persona amata. Cercate di rinnovare le promesse d'amore fatte a suo tempo, magari con lo scopo di riallineare certi vostri comportamenti. Per alcuni intanto sarà una giornata non male, anche se sarà loro imposto di rimanere concentrati: evitate distrazioni, sicuramente in grado di spazzar via quella flebile armonia ritrovata ultimamente con il partner. Single, a molti di voi comincerà a pesare questa condizione, tanto da avvertire il bisogno impellente di avere qualcuno vicino. Non riusciamo a capire che cosa stiate aspettando: dai, datevi da fare! Nel lavoro, le carte che avete in mano sono buone.

Giocate, dunque, la partita con accortezza e rilanciate pure alla buona sorte. Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del 12 novembre al Sagittario indica che probabilmente partirà abbastanza sottotono il giovedì di metà settimana. In amore, andateci cauti sui progetti futuri. Fareste meglio a vivere un po' più il presente, ovviamente insieme alla persona che avete al vostro fianco, altrimenti non godrete mai dei buoni frutti del rapporto. Le stelle intanto vi richiamano alla serietà, alla stabilità affettiva. Non è tempo di lasciarsi andare ai sogni e alle illusioni, bisogna aprire gli occhi e guardare la realtà per quella che è. Single, rivelerete la vostra testardaggine e sarete parecchio scontrosi con chi vorrà conoscervi: meditate.

In alcuni casi, astri dissonanti faranno pensare a passi falsi in campo sentimentale: sarebbe un errore grossolano cercare di recuperare con frasi e scuse poco credibili, montando un castello di sabbia fatto di tanti "se" ed altrettanti "ma". Qualcuno, con tanta voglia di evasione, potrebbe restare con l'amaro in bocca. Nel lavoro, dovrete pianificare per bene eventuali spese: fatevi due conti, considerando che i soldi che entrano sono di meno di quelli che escono. Voto: 7.

Oroscopo di giovedì 12 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 12 novembre predice una giornata poco negativa e, nello stesso tempo, anche abbastanza discreta ma solo a partire dal tardo pomeriggio.

In campo sentimentale si presenteranno un po' di turbolenze a causa delle continue lamentele da parte del partner. Le coppie di lunga data attraverseranno momenti di buona intesa e reciproca comprensione a patto di soprassedere su eventuali attriti o differenti punti di vista. Dunque, cercate di rilassarvi insieme al vostro lui o alla vostra lei, evitando quelle frustrazioni o gli stress soliti della coppia. Single, cercate di non cedere ad eventuali insicurezze, tutto quello che vi promettono le stelle è amore e basta. Possibile che ancora non l'abbiate capito? Nel lavoro, fate attenzione che l'ambiente non vi crei qualche problema. Le stelle in aspetto discreto vi renderanno abbastanza forti e determinati: svolgete i vostri compiti con passione e tutto andrà bene.

Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Una giornata molto fortunata si intravede all'orizzonte. In campo sentimentale, a dare ottime opportunità per centrare gli obiettivi quotidiani saranno Giove e Nettuno, entrambi speculari positivi al 95%. In coppia, riceverete chiari segnali che la relazione che state vivendo sta evolvendo, puntando finalmente verso il polo positivo. Il periodo sarà delizioso dal punto di vista affettivo: splendida l'intesa emotiva, ottimo il livello erotico. Una bella sorpresa attende parecchi di voi di seconda e terza decade... Single, la felicità che sentirete dentro vi porterà ad avere una gran voglia di incontrare gente nuova: preparatevi ad una notte di passione con fuochi d'artificio finali.

Nel lavoro, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo: preparatevi pure a puntare al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno di giovedì 12 novembre preannuncia che partirà decisamente in salita questa parte centrale della settimana. Per qualcuno è il momento di prendere finalmente decisioni importanti, purtroppo però ad alcuni l'aggressività potrebbe giocare brutti scherzi. In amore, dovrete dimostrare maggior comprensione e pazienza. Soprattutto, cercare di rivolgersi al partner con un tono pacifico, senza attaccare come fate di solito. Chi è già in coppia da tempo, difficilmente riuscirà a guardare lontano.

Progetti e situazioni affettive non ingraneranno come giustamente sperato, anzi. Il consiglio è quello di soffermarsi solo sulle cose che attualmente non vanno, in primis su quelle riguardanti l'unione di coppia. Single, questa giornata vi vedrà molto più del solito giù di tono. In qualche caso, immotivate gelosie e qualche muso lungo di troppo peggioreranno la situazione di chi stesse eventualmente vivendo un rapporto traballante: non fatevi inutili stress mentali. Nel lavoro, nonostante i vostri sforzi e la vostra dedizione, la giornata di giovedì sarà poco produttiva: tranquilli, passerà. Voto: 6.