L'Oroscopo del giorno 23 novembre è pronto a svelare come potrebbe evolvere la parte iniziale della nuova settimana. Nel "mirino astrologico", come sempre in questa sede, saranno i sei segni facenti parte della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a dare qualche anticipazione su quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro. Andiamo per gradi: ad avere massima protezione da parte delle stelle, solo un segno, ovviamente rientrante nella sestina in oggetto: Pesci, segno designato a godere di una giornata davvero al "top".

Buone soddisfazioni anche per altri tre simboli astrali che andremo a svelare a breve.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

La classifica di lunedì 23 novembre

Ansiosi di sapere con quante stelle è stato valutato il vostro segno? Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di lunedì 23 novembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale. Il segno migliore in questo caso, lo ribadiamo, è quello dei Pesci; invece in rilievo per la scarsa positività attribuita dalle stelle al periodo sono i nativi dello Scorpione e della Bilancia, considerati in questo frangente agli ultimi posti della classifica.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali di domani 23 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

Una giornata da mettere nel baule delle cose da dimenticare. Urano in Toro sarà in posizione speculare negativa verso il segno. Perciò, potreste essere sotto l'effetto "Cimabue" che, lo sappiamo, "fa una cosa e ne sbaglia due!". In campo sentimentale, la sintonia di coppia non sarà tra le migliori: cercate di organizzarvi al meglio mettendo in luce la parte migliore del vostro carattere.

Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante. La giornata ha qualche spina: attenti a non pungervi. Non date retta all’orgoglio e scendete a miti consigli. Nel lavoro, tutto come al solito: nessuna o poche novità importanti in vista per voi: aspettate. Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Un ritiro temporaneo dalla scena per analizzare con calma la situazione vi consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi. Mentre la sfera lavorativa vive una fase brillante, i sentimenti si fanno un po’ desiderare o nascondono dei dubbi, specie se è una storia nata di recente. Possibile qualche insofferenza per certe frequentazioni recenti, ma sono questioni superabili.

In merito al lavoro, il discorso cambia: in questo caso, se avrete a che fare con una giornata impegnativa, state attenti a non combinare qualche stupida ingenuità. Potreste avere di ritorno pesanti conseguenze. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 23 novembre al Sagittario indica una giornata discreta in generale. Se qualcosa non prenderà la piega giusta, non prendetevela, cercate anzi di non esasperare i contrasti. Tante occasioni di confronto ed esperienze nuove, proprio come vuole il Sole nel segno. Non vi resta che tirarvi su le maniche e darvi da fare. Un bell’imprevisto, come rincontrare un vecchio amore e scoprire che avete ancora molto da dirvi. In ambito lavorativo avrete a favore buone stelle, sicuramente in grado di aiutarvi nelle scelte che la giornata senz'altro vi metterà di fronte: bravi!

Voto 8.

Oroscopo del giorno 23 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì preannuncia una giornata ideale per spuntarla in diverse situazioni. A portata di mano un obiettivo che fino a ieri sembrava lontano. Amore complicato ma intrigante, con la Luna in Pesci pronta a regalare nuove energie. Nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Nel lavoro, armatevi di pazienza e fate quello che vi sarà richiesto, anche se potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Ottimo dialogo con i vostri cari e serenità fra le mura domestiche.

Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. La Luna sollecita a iniziare una cura per prevenire i problemi digestivi, spesso di origine psicosomatica. In merito al lavoro, invece, le previsioni del giorno, sono propense a dare un piccolo consiglio: fate le cose che vi spettano usando tutta la vostra esperienza, evitando i consigli inopportuni di chi crede di saperla più di voi. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 23 novembre, indica un periodo ottimo. L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di programmi inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali programmazioni relative ai prossimi viaggi o vacanze.

Benessere in amore: il periodo regala gioie palpabili in ogni settore. Senza pianificare il futuro, assaporate ogni attimo del presente. Nel lavoro, sappiamo che amate imporre sempre il vostro modo di pensare: non siate troppo spavaldi, la sicurezza sfrontata non sempre paga. Voto 9.