L'oroscopo del 3 novembre è pronto a rendere noto tutto ciò che potrebbe accadere nelle prossime 24 ore. Come prosegue questo mese di novembre? Quali novità e sorprese vi attendono durante il secondo giorno della settimana corrente? In ottima evidenza, l'astrologia per la giornata di martedì 3 novembre e le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. I segni zodiacali sotto esame sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Nonostante la stanchezza accumulata nel mese precedente, in questa giornata ritrovate uno slancio affettivo che nemmeno voi credevate di poter sprigionare.

Aiutare chi negli ultimi tempi ha sofferto moltissimo vi fa onore. Accontentatevi di ciò che avete in questo momento, anche se non è molto per le vostre capacità professionali. Non è un periodo adatto per i colpi di testa. Non trascurate la vostra salute e attenzione ai colpi d'aria.

Toro – Siete molto passionali nel rapporto, ma in questa giornata potreste ritrovarvi a litigare per una sciocchezza con la persona amata. In campo lavorativo, una persona è pronta ad appoggiare le vostre idee e ad alleggerire i problemi che riguardano anche la sfera privata. Il vostro equilibrio mentale e il vostro fisico sono un po' affaticati, rinforzate il vostro sistema immunitario.

Gemelli – In questa giornata non potrete fare a meno di arrabbiarvi anche per piccole cose, magari provocate da una persona cara che è una perenne sbandata.

In effetti, fate troppo caso a certi particolari che altri, invece, sopporterebbero senza problemi. Dovreste vivere in completo relax. Se non ci sono presupposti per iniziare un nuovo progetto lavorativo, lasciate perdere. Date tempo al tempo, al momento siete davanti a un bivio e non sapete qualche strada prendere.

La salute non è delle migliori, sicuramente avete altro a cui pensare piuttosto che alle malattie.

Cancro – Giornata rilassante, approfittatene per stare vicino alle persone amate, scambiare quattro chiacchiere e fare progetti insieme. Il vostro carattere brioso agevola anche quelle relazioni dove c’è incompatibilità di coppia.

Nel settore del lavoro dovete agire con rapidità. Gli ostacoli possono esser scavalcati con grande impegno, inoltre, per voi la parola impossibile non esiste. Riguardatevi di più ed eliminate qualche vizio dannoso per la vostra salute.

Previsioni delle stelle per martedì 3 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore c’è qualche ostacolo da superare. Prendete il coraggio e chiarite le questioni poco chiare. Se siete single, dovreste prendere un appuntamento con la persona che vi piace e non con quelle che considerate un ripiego, c’è il rischio che s’illudano. Nonostante il periodo incerto, nel lavoro riuscite a concludere nel migliore dei modi ciò che avete avviato da tempo. Se siete sopraffatti dalla stanchezza, approfittate di questa giornata per regalarvi qualche ora di relax in più.

Vergine – Nessun problema per le coppie di lunga data in questa giornata, anzi tutto trascorre tranquillo. I single devono fare molta attenzione ai ritorni di fiamma o ai nuovi incontri. Se una persona ha fatto breccia nel vostro cuore, dovete trovare il coraggio di farvi avanti e dichiararvi. Sul fronte lavorativo fate bene a instaurare un buon rapporto di fiducia con una persona affidabile e volenterosa, potrebbe trovare delle soluzioni a uno dei vostri grattacapi. Se siete sopraffatti dalla stanchezza, dovete cercare di rallentare i vostri ritmi e dormire di più.

Bilancia – In questa giornata di martedì siete un po’ distratti, vi comportate come se l’amore non fosse una vostra priorità. Con questo atteggiamento rischiate di rovinare il rapporto di coppia.

I cambiamenti sono importanti, servono per rinnovare qualcosa di voi stessi, dentro e fuori. Il vostro lavoro dipende da come vi svegliate la mattina. Cercate di non trascurare i vostri affari, alcuni devono essere migliorati o cestinati. La salute risente moltissimo del vostro umore, attenzione ai fastidi intestinali.

Scorpione – Giornata passionale, approfittatene per trascorrere più tempo con il vostro partner d’amore, tra smancerie e romanticismo. Molti di voi adorano dimostrare l’amore con i fatti, non con le parole. In campo professionale avete bisogno di un rinnovamento. Vivere sempre le stesse abitudini non fa bene al vostro umore. Alcune situazioni potrebbero portare ansia e nervosismo.

Cercate di eliminare lo stress e di lottare contro i fastidi fisici.

L'oroscopo del giorno 3 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le coppie in crisi stanno pensando di voltare pagina e di vivere una nuova avventura amorosa, magari senza impegni. Se il vostro istinto vi dice questo, ascoltatelo magari la vostra vita migliorerà. Se, invece, lo fate per ripicca, potreste perdere tutte le cose a voi più care. Questo periodo segnato dall'emergenza sanitaria non vi ha aiutato molto in ambito professionale, tutti i vostri sforzi e i vostri progetti sono ancora a rischio. Questa situazione non ha fatto altro che creare problemi fisici. A tal proposito, l'oroscopo raccomanda di prendervi più cura di voi stessi.

Capricorno – Ormai avete superato tutti i problemi legati a terze persone, che puntualmente si intromettono nella vostra relazione d’amore. Il merito è sia vostro e sia del partner, entrambi siete molto uniti e avete voglia di fare tanti progetti di vita comune. Questa giornata è esposta a piccoli problemi finanziari, alcuni progetti non possono vedere la luce e questo vi demoralizza. Fate molta attenzione alla salute, soprattutto perché negli ultimi tempi avete trascurato la vostra persona.

Acquario – Se una persona vi ha dato modo di dubitare in passato, ora sembra essere sincera, spetta a voi valutare se darle un’altra chance. Non permettete agli altri di rovinarvi l’umore, avete diritto di essere felici e di proteggere la vostra felicità.

Nel lavoro avete modo di farvi strada, dovete credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Non calpestate nessuno e mettete in pratica gli insegnamenti ricevuti. Gli anziani di questo segno non devono trascurare la salute, attenzione ai colpi d’aria.

Pesci – La giornata non è delle migliori per i rapporti di coppia. Il vostro nervosismo non agevola la comunicazione e potrebbe riaprire vecchie ferite. Se avete delle questioni in sospeso, risolvetele in breve tempo. Avete la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi di lavoro, ma non dovete compromettervi. Qualche affare potrebbe andare a monte a causa del vostro pessimo umore. Pensate bene a ciò che dite. Sapete benissimo quando prendervi una pausa.

Sforzatevi di generare pensieri positivi, questo è solo un periodo passeggero.