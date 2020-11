L'Oroscopo di lunedì 30 novembre è arrivato, pronto a dispensare fortuna o malumore in base al segno di appartenenza. Ad essere sottoposto ad accurata analisi, la parte iniziale della settimana, messa in relazione ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. I settori interessati, come facile immaginare, sono quelli relativi all'amore e al lavoro. Il più fortunati tra i sei appena evidenziati, sono risultati meritatamente Capricorno, Sagittario e Acquario. Invece, cosa dovranno aspettarsi i restanti segni? A questo e a molto altro risponderà l'oroscopo del giorno.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a decantare le previsioni zodiacali del 30 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 novembre

La classifica stelline interessante la giornata di lunedì 30 novembre vede al primo posto il segno del Capricorno. Il secondo posto invece è a favore del Sagittario e dell'Acquario ai quali si accodano Scorpione e Pesci. Ultima posizione per Bilancia. . .

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 30 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo di lunedì 30 novembre preannuncia una giornata in gran parte sotto le attese. Il periodo contempla quasi certamente un pessimo "ko". In amore, tassativo l'invito ad occuparsi maggiormente delle faccende amorose, in primis verso le esigenze del partner. Dovrete dedicare maggiore attenzione alla persona a voi vicina principalmente mettendo in risalto le sue necessità.

le stelle ricordano che, (per i tanti, ovviamente non per tutti!) state portando avanti più di una relazione contemporaneamente, e questo non è buona cosa! Non commettete l'errore di portare certe situazioni all'estremo: la fortuna iniziale potrebbe ritorcersi contro. Nel lavoro, qualcuno di voi potrebbe essere come un libro aperto agli occhi dei colleghi: nulla da temere, nessuno ne approfitterà.

Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano abbastanza gestibile il periodo. Con poco impegno la giornata di avvio della settimana scorrerà sulla linea della media positività ma potrebbero essere assai poche le opportunità da cogliere. L'Astrologia del giorno consiglia massima riflessione in amore: il sentimento c’è, ma al momento il vostro pensiero è tutto rivolto verso altri lidi. Vi intriga il sapore dell'ignoto, vero? Attenti, correre troppo di fantasia potrebbe mettere in testa strane idee... Guardatevi intorno intanto, se doveste essere ancora in status single, potreste restare scoperti su alcuni fronti strategici. Consiglio mirato riguardo il lavoro: non lasciatevi condizionare da cose o situazioni palesemente "campati in aria".

Sappiate essere incisivi, pretendete prove o adeguati riscontri. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 30 novembre al Sagittario indica una giornata perfetta per dare inizio a qualcosa di bello, forse, già messo in preventivo da un bel po'. In amore dunque, si prospetta senz'altro fortunato, pieno di occasioni per consolidare gli amori in corso oppure, per chi è single, di trovarne di nuovi e appaganti. Il primo elemento che giocherà a favore sarà la Luna. Il secondo elemento invece sarete decisamente voi! Se saprete coniugare dinamismo e curiosità, con una buona capacità di discernimento, niente e nessuno vi potranno fermare! Se single invece, un’incontro casuale con una persona "caduta dal cielo" potrebbe regalare grandi soddisfazioni: attrazione fatale?

Nel lavoro, un consiglio a fin di bene: guardare agli ostacoli come portatori di nuove opportunità, anziché come problemi da risolvere. Voto 9.

Oroscopo di lunedì 30 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 30 novembre mette in chiaro l'arrivo un periodo ottimo per i sentimenti. Infetti, sotto la protezione di una meravigliosa Luna in Gemelli. Scintille si prevedono in amore: la giornata di inizio settimana a molti di voi, senz'altro permetterà di dare una bella svolta a quei rapporti, interpersonali ma anche interessanti la vita a due. Molte delle attuali problematiche risulteranno in via di definizione.

Single, sognate il grande amore, ma non ritenete possa essere questo il momento ideale per mettersi in gioco? Sbagliate, è sempre ora per affetti e sentimenti: dai, realizzate pure quell'incontro romantico che avete da tempo in mente. Nel lavoro, cercate di pensare ad una soluzione definitiva ai vostri problemi di routine, senza perdervi di coraggio. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano che il periodo non presenterà affatto "effetti collaterali". In amore, potrebbe essere davvero un buon giorno: stuzzicate pure la fortuna, perché questo inizio settimana potrebbe giustamente premiare qualche vostro sforzo. In coppia scaverete con successo dentro di voi, alla ricerca di soluzioni o risposte che nessuno attualmente è in grado di dare.

Intanto analizzate bene i vostri sentimenti e, di contro, cercate di cogliere soprattutto le minime sfumature in quelli del partner. Single, una nuova amicizia sta forse solleticando la vostra fantasia? Bene, cercate di darvi da fare senza perdere troppo tempo. Dice il proverbio: "Ogni lasciata è persa per sempre!". Nel lavoro, occasioni per fare centro non mancheranno di certo, soprattutto se avete un’attività professionale in proprio. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 30 novembre, predice un inizio settimana all'ombra della calma e della mesta serenità, sotto stretto controllo di un'ordinaria normalità. In amore, se tutto andrà come al solito, la vostra vita affettiva non mancherà di dare piccole "grandi" soddisfazioni.

Godetevi pure la serata all'insegna della complicità e del romanticismo, facendola vostra con piccoli gesti affettuosi e tanta voglia di stare insieme. A giovarne la totalità dell'intero menage. Single, preparatevi a chiedere scusa alla persona che sapete: la vostra eccessiva esuberanza, unita ad una certa spigolosità di carattere, potrebbe involontariamente ferire i sentimenti di chi avete di fronte. Nel lavoro invece, questo è proprio il momento ideale per iniziare qualcosa di importante nel medio/lungo termine. Unica raccomandazione, essere cauti riguardo ad alcune spese. Voto 8.