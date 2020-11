L'Oroscopo del giorno 5 novembre annuncia un giovedì ricco di importanti cambiamenti che richiederanno un comportamento particolare. La Luna in Cancro passerà la lente su quelle minuscole emozioni che sono state a lungo trascurate. C'è chi sarà tentato dal dire la sua e rischierà di risultare offensivo e c'è chi darà maggiore ascolto al proprio istinto. Sarà un giovedì importantissimo anche a livello economico, potrebbero arrivare delle entrate importanti oppure esserci degli acquisti convenienti. Approfondiamo le previsioni dello zodiaco di questa giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 5 novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Capricorno – 12 - Riducete le inutili uscite, i più giovani di questo segno devono capire che non è il momento adatto per fare nuove conoscenze o per cercare il divertimento incontrollato. Questa non sarà una giornata fortunata, anzi! La Luna in segno opposto non vi faciliterà un bel niente, quindi cercate di fare meno movimenti possibili. Rimandate le discussioni e gli appuntamenti. Scioglietevi di più, ultimamente siete fin troppo rigidi con la famiglia o con la persona amata.

Ariete – 11 - Nonostante le disavventure affrontate, non vi siete mai tirati indietro davanti ai problemi. Forse non esternate facilmente i vostri pensieri, ma i vostri occhi dicono più di quanto crediate.

Fate bene, in questo periodo, a tenere alta la guardia: la prudenza non è mai troppa! Vorreste tornare all'estate, siete stanchi di questa stagione e temete il peggio. Tenete duro e combattete questo pessimismo. Movimenti economici in atto!

Vergine – 10 - Non amate i conflitti, i capricci e la falsità, ma essi potrebbero infastidirvi in questo 5 novembre.

Tutto vi sembrerà strano, non vi sentirete molto bene. Lo stress risulterà elevato e vorrete solamente starvene nel letto a dormire. Tuttavia, in queste 24 ore un'occasione vi passerà davanti e dovrete essere abili a coglierla all'istante. Vi siete lasciati scappare troppe opportunità a causa dei numerosi viaggi mentali che fate, quindi cambiate atteggiamento.

Toro – 9 - La vera sfida, di questi tempi intricati, è rimanere se stessi davanti alla maleducazione e al menefreghismo altrui. In genere non vi fate scrupoli a rivelare ciò che vi infastidisce o a porgere dei feedback, ma in queste 24 ore sarà meglio cercare di contenere le parole perché risulterete più pungenti che mai. Il rischio di ferire una persona cara, così come avete fatto in passato, sarà alquanto elevato. Qualche nativo si recherà in banca o alla posta per verificare una transazione finanziaria.

Scorpione – 8 - È un periodo zeppo di cambiamenti e questo può rendere difficile stare al passo. Evitate di immischiarvi in affari che non vi riguardano, non cercate a tutti i costi di agitare le acque in ufficio o in famiglia.

Riposatevi e fatevi viziare a dovere! Vi fate sempre in quattro per gli altri, quindi per una volta lasciate che siano loro a prendersi cura di voi.

Bilancia – 7 - Ce la state mettendo davvero tutta per arrivare a fine mese, ma siete un pelino preoccupati che le cose possano peggiorare da un momento all'altro. Siete rimasti traumatizzati da un evento accaduto in passato, perciò siete guardinghi o poco positivi. Tuttavia, le previsioni astrologiche di questo giovedì invitano a bandire la negatività soprattutto se ogni giorno siete costretti a fare i pendolari. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Sagittario – 6 - Un po' di riposo vi gioverebbe, ma in questa giornata avrete troppe cose da fare e non potrete distrarvi.

"L'invidia è una brutta bestia", non guardate ciò che fanno gli altri ma seguite il vostro cervello e lavorate esclusivamente su di voi. Le stelle vi mettono in guardia da ciò che sta accadendo all'interno dell'abitazione domestica o nel posto di lavoro/studio: ci sono delle situazioni che vi stanno sfuggendo! Questa giornata potrebbe riservare delle sorprese, siate prudenti.

Leone – 5 - Dentro di voi è in corso una sorta di battaglia tra mente e cuore. Seguite l'istinto poiché vi mostrerà la giusta via da percorrere. Lasciarsi il passato alle spalle e perdonare eventuali torti/errori, vi ripulirà le energie permettendovi di guardare con maggiore positività al futuro. In giornata riceverete un consiglio o una critica costruttiva che vi saranno di grande utilità.

Novità in arrivo, occhio alle offerte online.

Acquario – 4 - State per venire fuori da quel lungo tunnel in cui vi trovate intrappolati da tempo. Una situazione precaria risulta essere in fase di risoluzione, ma nulla accade per miracolo: datevi una mossa! Cercare di non andare fuori binario non è semplice di questi tempi. Cambiamenti positivi in atto. Forse state mangiando più del dovuto o state considerando di ripristinare l'attività fisica.

Gemelli – 3 - Non aspettate che il cambiamento bussi alla vostra porta, ma andate incontro al cambiamento. Se c'è una cosa che vi frulla in mente da diversi giorni, non aspettate che siano gli altri a rompere il ghiaccio, ma fatela e basta. "Chi ha tempo non aspetti tempo".

Siate d'esempio per gli altri e vedrete che sarete seguiti e stimati. Sono giorni difficili, desiderate avere accanto qualcuno che vi capisca anche senza dover dire niente. La vostra sensibilità sarà elevata in questa giornata.

Pesci – 2 - Entro dicembre sarete al centro di nuove situazioni o cambiamenti. In giornata evitate le inutili paranoie e fidatevi del vostro strabiliante cuore. In questo giovedì avrete più tempo per voi stessi e per riflettere su dove state andando. Alcuni nativi di questo segno hanno un conflitto interiore che li preoccupa un po'. Avete bisogno di sentirvi al sicuro.

Cancro – 1 - L’oroscopo del 5 novembre dice che la Luna vi renderà maliziosi, brillanti e decisivi. Una persona, in passato, vi ha ferito ma grazie a questa esperienza siete la persona di oggi.

Inconsciamente, le disgrazie e gli eventi spiacevoli, spingono ad effettuare dei cambiamenti e dei miglioramenti. Il Natale si avvicina, cercate delle buone occasioni e fate i regali con il cuore. Bandite i sensi di colpa e assaporate ogni momento della vostra vita.