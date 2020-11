L'Oroscopo del giorno 6 novembre è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredate dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Ad avere l'onore e la fortuna di essere i super-favoriti dall'astrologia del giorno sono solo due segni, tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

Approfondiamo quindi in anteprima quali saranno i simboli astrali più fortunati del giorno. Ebbene, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dal titolo di apertura, questo venerdì vedrà andare davvero "alla grande" lo Scorpione. Il puntiglioso segno di Acqua avrà a sostegno una ottima Luna e di un altrettanto positivo Nettuno, entrambi in trigono al Sole nel segno.

Dunque i presupposti ci sono tutti affinché il prorompente Scorpione possa avere una giornata vincente in campo sentimentale e non solo. A dare sostegno e buona compagnia, tra i migliori del giorno, certamente coloro della Bilancia, sottoposti alla benevoli grazie di astri molto positivi. Intanto, parlando di simboli astrali in periodo "no", a stare più in difficoltà rispetto a tutti gli altri saranno Pesci e Capricorno, giudicati rispettivamente "sottotono" (tre stelle) e "ko" (due stelle).

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle le previsioni zodiacali di venerdì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 6 novembre

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo giorno in calendario, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina.

Come al solito, a fare da metro di misura, la nostra classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata del 6 novembre. Dopo aver tolto il velo dal più fortunato in assoluto, lo Scorpione, adesso non resta altro che dare piena luce all'intera scaletta.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 6 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

In arrivo un giorno molto promettente in termini di fascino e morbidezza. Gli astri in gran parte efficaci e benevoli provvederanno a sciogliere nodi e tensioni attualmente in essere nella vostra vita sociale sia privata che lavorativa. In amore, attualmente state dando il massimo in ogni campo, specialmente in quello sentimentale, dunque siatene coscienti ed orgogliosi. Tenete presente che gli astri vi stanno aiutando non poco in questo periodo, siatene coscienti. Single, sappiate che il vostro destino vi aspetta per l'ennesima volta all'angolo di quel posto o in quella situazione che non sapete ancora vedere (per adesso!). Cercate di non perdere quest'ultima occasione, ok? Il cielo stellato generosamente e pazientemente è pronto ancora una volta a donare (detto tra noi: questo cielo si sta un po' stancando di aspettare!).

Nel lavoro, intanto, potrete contare su grandi energie sicuramente capaci di regalare buoni frutti. Indirizzatevi verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano che partirà semplicemente "col botto" questo giorno, grazie soprattutto al Sole, astro di settore, risultante sotto i positivi effetti di una meravigliosa Luna in Cancro ed un altrettanto ottimo Nettuno in Pesci. In campo sentimentale pertanto, anche se i problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e alle stelle favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai. Single, andrete alla grande a patto di saper nascondere i vostri sentimenti.

Se quest'ultimi sono rivolti ad un collega o ad una persona già impegnata, potrebbe crearsi una situazione imbarazzante, occhio. Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita. Giusta la carica d'energia. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 6 novembre al Sagittario indica che partirà abbastanza tranquillamente questa parte della settimana, con un venerdì valutato e sottoscritto con le quattro stelline legate ai periodi di routine. In generale molto bene la calma e la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. In amore, accantonate tutto quanto non fa rima con la parola "cuore": via le discussioni ed i musi lunghi per sgombrare la strada a quel gioioso desiderio che viene dal profondo dell'anima.

Venerdì il rapporto di coppia diventerà una sorta di oasi felice nella quale condividere abitudini, pensieri e progetti con la persona amata. Single, più che ad una relazione stabile sarete interessati ad un legame poco impegnativo (come al solito!), ovviamente che non limiti il vostro desiderio di libertà. Nel lavoro, sarete motivati e vi rimboccherete volentieri le maniche per dedicarvi quanto prima a ciò che vi interessa. Voto 8.

Oroscopo di venerdì 6 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. La giornata di venerdì sarà decisamente poco congeniale, per non dire "brutta". Una mancanza di concentrazione o l'invadenza di qualcuno nella vostra routine quotidiana saranno i vostri punti deboli.

La colpa non sarà certamente vostra se alcune questioni non andranno come voluto, ma soprattutto delle solite malelingue: pazientate, ok? In campo sentimentale, per voi nativi particolarmente lunatici e/o suscettibili, non si preannuncia proprio un buon venerdì. Spesso, per non dire quasi sempre, a voi già in coppia proprio non si può dire nulla perché abituati a fare di testa propria. Fate attenzione a non esagerare, il vostro partner prima o poi potrebbe perdere la pazienza... Single, vi mostrerete malleabili e disponibili, tuttavia sarete estremamente vaghi e molto riservati sul contenuto dei vostri progetti futuri. Se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti alle vostre iniziative, mantenete saldo il distacco e tutto andrà per il meglio.

Nel lavoro invece, la mente sveglia e i riflessi all'altezza delle situazioni non deluderanno. Giocate bene tutte le vostre carte, certamente arriveranno gli ambiti risultati. Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di venerdì, viste le quattro stelle messe in preventivo, preannunciano una giornata tranquilla. Infatti il periodo non dovrebbe risultare troppo difficile da "sbarcare". In molti casi, parlando di affetti familiari, amicizie o sentimenti in generale, potrebbe ancora essere in corso una fase di transizione, in attesa di miglioramenti un po' ovunque. In amore, vi sentirete in vena di trovare nuovi orizzonti che riusciranno ad aprirvi la mente e il cuore, fatene partecipe anche la persona che amate e insieme sarete felici.

Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Guardate la vita con fiducia e presto sicuramente farete degli incontri importanti. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica che si continua nella solita routine: cercate di incoraggiare iniziative nuove, potrebbero essere per voi la scelta vincente. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 6 novembre, indica una giornata un pochino in affanno, in alcuni casi prettamente di studio soprattutto per le questioni più impegnative. Diciamo pure che il "sottotono" si farà sentire nelle cose che avete in agenda, lasciando poco spazio alla buona sorte.

In amore, dunque, come comportarsi? Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Riuscirete a farvi valere in ambito sentimentale? Noi diciamo di si, anzi ne siamo più che sicuri... Single, potete trovare l’anima gemella solo se veramente lo volete nel profondo dell'anima. Se non avete alcuna intenzione di innamorarvi, perché perdere del tempo inutilmente? Poi, se la solita "una botta e via!" vi appaga, contenti voi. Nel lavoro, quasi tutto proseguirà come al solito con l'attività a pieno regime otto ore su ventiquattro: ogni tanto riposatevi. Voto 7.