L'Oroscopo del giorno 9 novembre è arrivato, pronto a svelare come sarà l'inizio della settimana. Ad offrire questa opportunità, l'Astrologia, come sempre interessante i comparti della vita inerenti l'amore e il lavoro. Prima di partire ad analizzare i singoli segni è d'obbligo ricordare che in questa sede concentreremo l'attenzione sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di lunedì? Di certo quest'oggi a gongolare, visto il momento particolarmente positivo, saranno ben tre segni su sei: Bilancia, Sagittario e Capricorno.

Il segno di Aria (Bilancia) potrà contare su una spettacolare Luna in sestile a Mercurio, quest'ultimo pianeta presente nel settore. Il simbolo astrale di Fuoco (Sagittario) avrà dalla sua la coppia Luna-Urano, entrambi in posizione speculare positiva al 90%. Infine, non da meno ai due segni già presentati, il simbolo di Terra (Capricorno) potrà giovare di uno splendido Sole in sestile a Giove in Capricorno, ottimo per le soluzioni in ambito sentimentale.

Invece, per quanto concerne i simboli astrali previsti in difficoltà, la situazione per gli amici nativi dell'Acquario è decisamente "dura". Il predetto segno di Aria avrà a che fare con una giornata "sottotono", messa sottosopra dalla negativa specularità relativa a Mercurio e Venere, entrambi in opposizione rispettivamente a Urano e Marte.

Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di lunedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 9 novembre

Gli astri sono pronti a fare la cernita relativa ai segni fortunati e quelli con periodo in salita: target la giornata di lunedì.

Punto centrale su cui basare speranze e attese, come sempre, la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata del 9 novembre. A dominare come già svelato in apertura, i tre segni relativi a Bilancia, Sagittario e Capricorno, quest'oggi annunciati al primo posto della scaletta.

Ansiosi di scoprire qual è la posizione in classifica dei restanti simboli astrali? Bene, andiamo al dunque.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 9 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. Partirà e proseguirà con una "marcia veloce" questa ripartenza settimanale, regalando soddisfazioni apprezzabili sia in campo sentimentale che in quello professionale. In amore, siete pronti a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda del partner? Non rinunciate al piacere di manifestare la profondità dei vostri sentimenti, anzi, datevi da fare al massimo per rendere il sentimento tangibile e di facile assimilazione.

Se siete già in coppia da molto tempo, provate a buttare via le pessime abitudini: parola d'ordine, "intraprendenza". Single, tornerete finalmente in forma quasi perfetta: vi sentite pronti a fare scintille? Certo che sì, anche grazie al fascino intrigante e birichino che emanate da ogni poro della pelle. Cosa state aspettando, datevi da fare. Nel lavoro, avrete una maggiore autonomia decisionale e questo vi darà un'ulteriore spinta a fare sempre meglio. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatica o poco reattiva alle vostre attese. Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare nel frangente.

L'Astrologia del giorno prevede altresì poche opportunità da sfruttare, questo è vero, ma è pur certo che avrete a che fare con altrettanti pochi affanni. In amore, il partner saprà supportarvi abbastanza consigliandovi adeguatamente. La persona amata sarà senz'altro ben felice di aiutarvi ad acquisire maggiore fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, quindi lasciatevi guidare senza indulgi. Single, mostrerete alcune vostre doti nascoste e sarete stuzzicanti all'ennesima potenza, cosa che vi porterà tante belle novità. Nel lavoro, potreste essere interpellati per prendere decisioni di una certa importanza: esaminate il tutto prima di decidere. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del 9 novembre al Sagittario indica l'arrivo di una giornata sicuramente ottima, oltre le migliori aspettative. In molti del segno potrete senza meno contare sul fatto che avrete al vostro servizio una buona parte dell'universo, quella buona. Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questa parte iniziale della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. Qualcuno di vostra conoscenza porterà in dono buone notizie o interessanti novità. In amore, sfruttate questa occasione per dare alla vostra giornata qualche spunto in grado di ravvivare il rapporto. Single, verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino, ok? Infatti, potrebbe arrivare un invito a sorpresa capace di cambiarvi totalmente la giornata.

Diciamo che, potenzialmente potreste trascorre dei momenti davvero magnifici. Nel lavoro, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta. Voto 9.

Oroscopo di lunedì 9 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. La giornata di lunedì 9 novembre, preannuncia un lunedì sicuramente molto "euforico" a livello di umore generale. Nonostante alcune situazioni un po' così, alla fin fine vi farete senz'altro un bel sorriso ripensando al periodo. In amore, merito di un ottimo Sole sestile al vostro Giove, quasi sicuramente vivrete una splendida giornata e una altrettanto ottima serata, logicamente in compagnia della persona amata.

Tutto sarà perfetto, un grande meritato regalo alla vostra invidiabile tenacia. In coppia dichiarate apertamente i vostri sentimenti riversandoli con gioia sul vostro partner: la sincerità sarà veramente spiazzante e questo incrementerà il vostro carisma rinsaldando il rapporto. Single, potrete godere di una giornata esuberante: ricordate, certi momenti non durano in eterno, per cui cogliere l'attimo sarà essenziale per un buon futuro sentimentale. Nel lavoro, la giornata si preannuncia decisamente florida e positiva soprattutto per le vostre finanze. Il conto in banca potrebbe subire uno slancio deciso verso l'alto... Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano che questo inizio di settimana vedrà leggermente sotto stress tanti del segno.

Per colpa di effemeridi alquanto negative, la giornata è stata classificata con il simbolo del "sottotono". In amore quindi, visto il periodo poco positivo, l'invito e di non dare per scontate certe cose soprattutto in ambito di coppia. Anche senza motivi validi, sarete impassibili e puntigliosi verso la dolce metà: aria tempestosa in vista. Calma: i buoni sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, vi mancherà ancora un po' di convinzione, perciò non sarete particolarmente contenti nelle situazioni verso le quali andrete ad interagire. Il consiglio: lasciate perdere tutto e tutti per un po'. Nel lavoro, gli astri annunciano degli imprevisti che vi lasceranno un poco scontenti.

Forse perché quello a cui tenete molto, alla fine potrebbe saltare: portate pazienza. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 9 novembre, predice che la parte iniziale della settimana si manterrà sulla linea della buona sufficienza. Non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano. Quella che di primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante potrebbe invece riservare delle piccole sorprese: dimostratevi sensibili e ricettivi ad eventuali cambiamenti. In amore, dovrete cercare di instaurare un dialogo più aperto col partner: più vi conoscete, più il vostro rapporto andrà a gonfie vele. Non abbandonate la speranza di appianare eventuali spigolosità.

Single, passerete momenti di divertimento con una persona cara, magari potrà nascere qualcosa. Comunque, starà a voi vedere se sarà possibile una cosa del genere. Nel lavoro, invece, questo periodo favorirà proposte o occasioni a chi sarà disponibile ad allontanarsi da casa: sappiate vedere il "bicchiere mezzo pieno". Si realizzerà in alcuni casi una situazione astrale sicuramente molto buona, importante per quanto riguarda la professione. Voto 8.