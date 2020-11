L'Oroscopo del giorno 4 novembre, è pronto a svelare la qualità delle effemeridi rapportandole al terzo giorno della settimana. Come sempre a tenere alta la curiosità, le previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro: in questa sede a essere messi sotto "torchio" da parte delle stelle, in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Visto il cielo astrale altamente positivo, ad avere ottime chance di riuscita saranno gli appartenenti al Capricorno e all'Acquario. Entrambi i segni potranno contare su una splendida Luna davvero performante, certamente disposta a favorire soluzioni nel corso della giornata sotto analisi.

Invece, in merito a coloro preventivati con probabili difficoltà, l'Astrologia del momento punta l'attenzione in direzione di Scorpione e Sagittario, sottoposti nel frangente ad un possibile periodo segnato con il "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 4 novembre su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 4 novembre

Eccoci finalmente giunti al consueto incontro quotidiano con la classifica stelline quotidiana.

Come è stato valutato il prossimo mercoledì 4 novembre? Abbiamo già parlato in apertura dei segni migliori in giornata fortunata, ossia il Capricorno in compagnia dell'Acquario nella scaletta.

A seguire il report astrale segno per segno interpretato dall'oroscopo di domani da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Scorpione, Sagittario;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 4 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, mercoledì 4 novembre, preannuncia una periodo non male, con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. In amore, evitate quegli individui "semina-zizzania", sempre pronti a criticare ogni cosa che fate: mantenete la calma, guardate avanti con fiducia lasciando alle supposizioni il tempo che trovano.

Forse è il momento di fare quella scelta rimuginata da tempo. Single, le sfide vi esalteranno e dinanzi agli ostacoli invece di scoraggiarsi troverete di certo nuove soluzioni. Nuove forze e stimoli arriveranno dalla Luna, con i restanti astri parzialmente a favore. Nessuno vi fermerà nella eventuale ricerca del grande amore: dai, ce la potete fare! Nel lavoro, fate tutto con dedizione ed impegno. Se mai (per caso) doveste trovarvi in difficoltà, chiedete pure aiuto senza esitare, ma non fatelo mai verso chi non merita la vostra stima, vi sia chiaro! Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che sarà sottotono questa parte della settimana, poco ma sicuro.

Diciamo che nel complesso vi sentirete in vena di cambiare subito quelle cose che sembrano portare tumulto e/o disagio nella vostra vita. Infatti, non sopportate per nulla chi vorrebbe mettervi da parte: fate le vostre scelte evitando, però, discussioni accese. In amore, dunque, d'obbligo muoversi con cautela. Il momento si prevede poco entusiasmante, specialmente per chi vive una situazione sentimentale un po’ barcollante: forse, per evitare guai più seri, qualcuno dovrà prendere le distanze da una persona, cercando di restaurare il rapporto con il proprio partner. Single, le situazioni complicate arricchite dal brivido dell'imprevisto vi attireranno più del solito. Sarete spericolati e andrete a caccia di prede in continuazione: attenzione a chi vi troverete di fronte perché potreste innamorarvi per davvero questa volta...

Nel lavoro intanto, non fatevi prendere dal panico, lavorate come avete sempre fatto: prossimamente andrà molto meglio, certamente al di sopra di questo periodo. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del 4 novembre al Sagittario indica una giornata poco entusiasmante, questo è certo, tuttavia non deluderà affatto se saprete gestire alcuni momenti fondamentali del periodo. In questa parte centrale della settimana potreste avere a che fare con situazioni abbastanza stressanti: evitate innanzitutto di fomentare tiritere o battibecchi, restando in disparte da pericolosi fuochi e fuocherelli. In amore, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno protagonisti di questa strana giornata; certamente non mancherà chi ve lo farà notare: il vostro partner!

Dovrete quindi contare fino a dieci, cento, mille prima di rispondere e reagire di impulso. Cercate di mantenere la calma, sarà solamente una giornata storta, passerà! Single, una sbandata ogni tanto diciamo pure che "fa bene": imparate a gestire un po' di più certe emozioni, specie quelle forti. Nel lavoro invece, si stanno affacciando delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si potranno arginare e risolvere. Rivalutate alcune delle vostre spese eliminando il superfluo. Voto 7.

Oroscopo mercoledì 4 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 4 novembre mette in preventivo splendidi auspici, provenienti in gran parte dalla "dolce" Luna in Gemelli.

Per tanti di voi il periodo potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita: ultimamente non avete avuto molto dalla vita, e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Da questo mercoledì la musica potrebbe cambiare in meglio. In amore quindi, nulla da temere: a molti di voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa e degna di essere vissuta al meglio. Scoprirete senz'altro dei momenti indimenticabili, tali da darvi la certezza che la persona che avete al vostro fianco è proprio quella giusta per voi. Single, se doveste trovarvi in difficoltà, prima di tutto cercate di mettere in sicurezza le priorità impellenti, quelle cioè capaci di recare disturbo al rapporto con la persona che interessa.

Evitate, per quanto possibile, di rimanere invischiati in qualche antipatico imprevisto. Nel lavoro, la pazienza e la prudenza vi consentiranno di raggiungere quelle mete da voi tanto ambite. Nonostante la vostra puntuale impulsività e la vostra immancabile ansia, qualcuno vi spingerà in direzione della calma e della buona riflessione. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì indicano come molto allettante e positiva questa parte della settimana, pronta a dare a voi del segno un periodo all'altezza delle aspettative. Riuscirete tranquillamente a mettere a posto, se non tutto, almeno gran parte delle cose maggiormente fuori controllo. Datevi una sistemata, tirate fuori qualche buona idea e via.

In amore, passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potrete chiedere di più in questa giornata così solare. In ambito di coppia, era da tempo che non vi sentivate così sereni: parlate pure liberamente delle cose che non vanno, cercando di trovare una soluzione idonea e positiva per entrambi. Single, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino ed il tempo non finisca mai. Dentro molti di voi regnerà tanta pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra certamente in grado di suscitare ammirazione/invidia tra le vostre amicizie. Nel lavoro, l'oroscopo indica invece un periodo normale: pretenderete maggior trasparenza e concretezza da chi lavora con voi.

È il momento di cancellare ogni dubbio ed incertezza su eventuali quesiti che vi stanno tenendo in apprensione. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 4 novembre, predice un buon periodo, valutata con le quattro stelline indicative di routine. Forse non sarà molto, ma per questo mercoledì dovete accontentarvi: arriveranno tempi molto più fortunati. Intanto in amore, qualcuno di voi potrebbe non sentirsi all'altezza della propria situazione sentimentale: la vostra attuale condizione in ambito di coppia rispecchia un generale nervosismo, condito con lievi picchi di irrequietezza. Potrebbe non esserci più quello smalto di una volta: colpa di chi? Fate un'auto analisi e prendete (se possibile) i relativi provvedimenti correttivi.

Single, potrebbe arrivare un invito da parte di una persona che vi corteggia: cercate di conoscerla bene prima di fare passi impegnativi, meglio essere prudenti. Il consiglio è quello di evitare di prendere di petto alcune situazioni: il rischio di rimediare una magra figura è alto. Nel lavoro, dopo le incertezze legate a quelle situazioni che ben conoscete, sempre in bilico su cosa fare o non fare, dovreste trovare la forza necessaria per rinascere. Procedete in direzione di quei progetti a cui tenete di più: provateci, gli astri saranno dalla vostra parte. Voto 8.