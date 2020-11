L'oroscopo del weekend del 7 e 8 novembre prevede momenti decisamente romantici per i nativi sotto il segno del Leone, che potranno contare sulla posizione favorevole della Luna, al contrario i nativi Acquario potrebbero perdere un po’ di terreno, ma ricopriranno comunque una buona posizione. Sagittario si sentirà più libero e felice, soprattutto i cuori solitari, mentre Capricorno presterà molta attenzione ai suoi impegni professionali senza tralasciarne uno. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per il fine settimana del 7 e 8 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 7-8 novembre segno per segno

Ariete: fine settimana un po’ più favorevole rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo, ora che potete contare sulla Luna favorevole.

In amore infatti avrete qualche piccola occasione per rifarvi, non solo voi single, ma anche chi è già impegnato. Ambito lavorativo ancora un po’ altalenante, ma con qualche buon risultato. Voto - 7+

Toro: periodo leggermente in calo per voi nativi del segno. La Luna in quadratura porta qualche piccola incomprensione, nulla di grave, ma che potrebbe impedirvi di vivere questo weekend come volevate. Nel lavoro analizzate bene le richieste che riceverete prima di approvarle. Voto - 7+

Gemelli: voglia di sfidare la fortuna in questo periodo secondo l'oroscopo del fine settimana, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, cimentandovi in nuove sfide con estrema ambizione. Sfera sentimentale molto buona grazie alla posizione favorevole di Venere.

Voto - 8,5

Cancro: weekend che potrebbe vedere ancora qualche divergenza in amore. La Luna vi ha dato una mano nelle giornate precedenti, ma adesso toccherà a voi darvi da fare. Settore professionale buono, ma faticherete un bel po’ per tenere il passo. Voto - 6,5

Leone: Luna infuocata nel vostro cielo in questo fine settimana.

La sfera sentimentale si accenderà di passione, e voi single potreste avvicinarvi non di poco alla persona che vi piace. Nel lavoro invece sarà meglio che vi diate da fare in quanto Mercurio non sarà favorevole ancora per molto. Voto - 8-

Vergine: sempre gentili e disponibili nei confronti degli altri, in questo fine settimana la sfera sentimentale potrebbe darvi qualcosa in cambio, come un partner più romantico con voi.

Nel lavoro la diplomazia a volte servirà per raggiungere i vostri scopi. Voto - 8

Bilancia: oroscopo del fine settimana ottimo per voi nativi del segno. In amore Venere e la Luna favorevoli vi permetteranno di godere di una situazione intrigante, che siate single oppure no. In ambito professionale a volte bisogna osare con i vostri progetti. Voto - 8+

Scorpione: un po’ pensierosi e con la voglia di allontanarvi dalla quotidianità, o quantomeno da ciò che non funziona. Siete alla ricerca di stabilità e di qualche novità, sia in amore che al lavoro, ma con questo cielo non è facile. Meglio godere al meglio di questo periodo non così pessimo e approfittare di alcune opportunità in seguito. Voto - 7+

Sagittario: weekend grandioso per voi nativi del segno con questa Luna favorevole.

Voi single vi sentirete più liberi e felici, con la voglia di fare qualcosa di nuovo che possa dare una svolta. Se avete una relazione stabile l'intesa di coppia sarà molto buona. In ambito lavorativo affrontate le vostre mansioni con calma, senza mettervi addosso troppa pressione. Voto - 8

Capricorno: attenti a non essere troppo avventati in amore secondo l'oroscopo del weekend. Che siate single o no, potreste fare una figuraccia, allontanandovi dalla persona che amate. Settore professionale invece promettente, dove presterete particolare attenzione alle vostre mansioni, senza trascurare ogni dettaglio. Voto - 7-

Acquario: Luna sfavorevole che potrebbe creare un po’ di disagio secondo l'oroscopo.

Al momento godete di una buona situazione sentimentale, dunque meglio procedere con cautela in questo periodo. Settore professionale che vedrà ancora risultati concreti grazie a Mercurio favorevole ancora per qualche giorno. Voto - 7

Pesci: fine settimana molto equilibrato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Non ci sarà più la Luna a sostenervi, ma godrete comunque di una buona relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni e i compiti da svolgere sono tanti, dunque meglio darsi da fare. Voto - 7,5