Novembre è ormai entrato nel vivo, portando un'aria di novità non indifferente e un oroscopo in grado di sorprendere la maggior parte dei segni zodiacali. Chi nell'ultimo periodo del mese di ottobre ha avuto qualche difficoltà ad andare avanti, adesso potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e lasciarsi allietare da questo weekend ricco di sorprese ed emozioni.

I nati sotto al segno dei Gemelli potranno assaporare attimi realmente intrisi di fortuna, così come il Leone seguirà a ruota il suo esempio ed i Pesci riusciranno a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro. Chi potrebbe trovarsi di fronte a qualche ostacolo non calcolato è il Capricorno, ma grazie alla sua tenacia sarà in grado di superare eventuali difficoltà.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio per il weekend che va da venerdì 6 fino a domenica 8 novembre.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - la stanchezza mentale potrebbe essersi già accavallata a quella fisica, rendendo le giornate della settimana difficili da superare e pesanti da digerire. Fortunatamente il weekend riuscirà a portare con sé un'ondata di energie nuove e rigenerate, così da permettere all'Ariete di proseguire verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

Toro - l'oroscopo di questo weekend preannuncia la nascita di qualche piccola discussione nella vita di coppia. Riuscire a raggiungere una conclusione e fare pace con il partner non sarà così semplice. Meno male che amici e familiari sono sempre pronti a tendere una mano di aiuto dove possibile.

Gemelli - come già anticipato, il fine settimana risulta essere uno tra i periodi maggiormente fortunati per i nati sotto al segno dei Gemelli. Portare a compimento i compiti che ci si era prefissati non sarà così complicato come ci si potrebbe immaginare e raggiungere i propri obiettivi sembrerà realmente un gioco da ragazzi.

Attenzione però a non esagerare troppo: la fortuna non è illimitata.

Cancro - i rallentamenti che stanno per sopraggiungere sono causati dalla moltitudine di astri in opposizione al Cancro. L'unica salvezza, per questo segno, è la Luna. Affidarsi completamente ad essa e godere dei consigli che porta durante la notte è un'opzione plausibile.

La strada, poi, potrebbe essere tutta in discesa.

Leone - anche per i nati sotto al segno del Leone si prospettano giornate intrise di fortuna. Una congiunzione astrale perfetta porterà all'incontro con persone veramente stupende e speciali, in grado di far dimenticare ogni momento brutto trascorso nell'ultimo periodo. Braccia e cuore aperti aiuteranno nella nascita delle nuove amicizie.

Vergine - il successo sembrava essere un qualcosa di lontano e irraggiungibile, ma grazie all'influenza che le prossime giornate avranno su questo segno sembrerà avvicinarsi sempre più. Meglio non gettare la spugna e continuare a darsi da fare: prima del previsto si potranno raccogliere i frutti del proprio sudore.

L'oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - non poteva esserci periodo migliore per i nati sotto all'influenza di questo segno zodiacale. Una fortuna inaspettata porterà alla nascita di situazioni nuove ed intriganti, in grado di portare la giusta dose di adrenalina e divertimento. La vita di coppia non verrà intaccata in alcun modo. Attenzione agli spasimanti.

Scorpione - pungente come sempre, lo Scorpione dovrà guardarsi le spalle e tenere d'occhio i movimenti di qualche soggetto geloso del proprio successo. Non saranno gli amici a pugnalarlo alle spalle, ma chi non apprezza l'impegno e non comprende gli sforzi necessari al raggiungimento di un determinato obiettivo. Pronti ad accogliere notizie positive.

Sagittario - qualche astro in opposizione renderà le prossime giornate difficoltose da mandare giù. La troppa gelosia ed il troppo attaccamento alle cose materiali potrebbero rendere il Sagittario decisamente poco incline al dialogo con il partner. Meglio lasciargli il giusto spazio e la possibilità di metabolizzare determinate situazioni.

Capricorno - come già anticipato, le giornate di questo fine settimana non saranno tra le più fortunate e nonostante la continua voglia di mettersi in gioco e mostrare le proprie capacità, il Capricorno si ritroverà faccia a faccia con qualche piccolo ostacolo non preso in considerazione inizialmente.

Acquario - l'Acquario, secondo le previsioni dell'oroscopo, rientra tra i segni zodiacali maggiormente favoriti dell'intera settimana.

Già da giovedì si potranno raccogliere i dolci frutti del duro lavoro. Nulla di cui doversi preoccupare, almeno per quanto riguarda l'amore e l'ambito lavorativo.

Pesci - quell'equilibrio interiore tanto ricercato e desiderato riuscirà finalmente a travolgere le giornate del prossimo weekend, rendendo i nativi sotto al segno dei Pesci decisamente fortunati ed in pace con i propri sentimenti. Riuscire a mettere d'accordo mente e cuore non è sempre semplice.