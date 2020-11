Le previsioni dell'Oroscopo per la prossima settimana, ovvero quella che andrà da lunedì 9 a domenica 15 novembre rivelano ottimi propositi per il segno zodiacale dell'Ariete e dei Gemelli mentre riscontreranno qualche piccola difficoltà i segni del Leone e del Capricorno. Buone notizie in arrivo per i Gemelli e novità per la Vergine. Scopriamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 novembre, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana promettente per i segni zodiacali dell'Ariete. Giove vi trasmette energia positiva: pertanto godrete di buon umore e di positività.

Tuttavia qualche piccolo imprevisto a lavoro, durante la settimana, potrebbe sempre capitare e rallentare le vostre giornate.

Toro: siete obiettivi di fronte alle decisioni importanti ma rimanete perplessi su quelle che richiedono meno attenzione. Anche il vostro lato emotivo è importante e non bisogna mai metterlo da parte.

Gemelli: buoni propositi in arrivo per i Gemelli! Venere vi tramanda buona luce, sarete energici e produttivi. Anche in ambito professionale ci saranno buone iniziative e forse anche qualche buona notizia sui vostri prossimi guadagni.

Cancro: siete bravi ascoltatori ma non sempre riuscite a comprendere punti di vista diversi dai vostri. Non è facile vestire i panni altrui: in ogni caso, a volte, è bene cercare di essere più comprensivi, trovando una giusta soluzione di comune accordo.

Previsioni zodiacali della settimana da Leone a Sagittario

Leone: l'inizio settimanale non sarà affatto facile per i nativi del Leone. Marte è in aspetto negativo e ciò potrebbe influire negativamente dal punto di vista emotivo. Il vostro cattivo umore potrebbe rivelarsi in qualsiasi momento, ma avrete modo di gestirlo e di cambiarlo positivamente.

Vergine: novità in vista per il segno della Vergine. La settimana in arrivo sarà portatrice di cambiamenti e soprattutto di novità che potrebbero rivelarsi importanti per le vostre aspettative future. Se ciò non dovesse accadere, tenete comunque la speranza al top per le successive settimane.

Bilancia: iniziare con il piede sbagliato non aiuta a creare conversazioni amichevoli.

Siete buoni compagni e ottimi amici ma, di tanto in tanto, tendete ad essere troppo "soffocanti". Ricordate che l'interesse deve essere reciproco e non dovete necessariamente fare sempre voi il primo passo.

Scorpione: desiderate esplorare posti nuovi e interrompere la vostra routine ma le circostanze attuali ve lo impediscono. Accettate quello che avete ottenuto fino ad adesso a apprezzate anche le piccole cose, un giorno potreste sentirne la mancanza.

Sagittario: la lontananza non è certamente una scusa. I vostri familiari sono importanti ed è bene ricordarselo. Anche se quotidianamente siete pieni di impegni ritagliate un po' di tempo anche per i vostri cari.

Oroscopo dal 9 al 15 novembre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: non accettate la monotonia e siete sempre pronti ad intraprendere nuove avventure. Lunedì e martedì saranno giornate molto tranquille; nel mezzo della settimana, questo sentimento di quiete potrebbe essere interrotto da un imprevisto inaspettato o da un importante avvenimento.

Acquario: mostrate quasi sempre il lato orgoglioso e mai quello affettivo. Amate tanto ma lo dimostrate poco. Avete un carattere testardo ma molto fragile e questo vi rende a volte insicuri.

Pesci: non date retta a chi vi apprezza poco, le occasioni non mancano per conoscere una persona che merita e che soprattutto vi accetta per quello che siete realmente.

Fate un passo indietro prima di prendere decisioni troppo affrettate con la persona sbagliata.