L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre 2020 invita a continuare la lettura in questa sede. Desiderosi di prendere visione di come saranno le stelle dei prossimi sette giorni? Prima di togliere il velo alle previsioni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci in merito ai voti e giorni migliori della settimana, d'obbligo svelare quali saranno i segni al top e quelli flop del periodo.

Nella rosa dei magnifici sei segni astrali in analisi, a risultare in assoluto il migliore, lo Scorpione (voto 10). Il predetto simbolo di Acqua avrà l'ottimo sostegno dalla Luna e Mercurio nel segno, entrambi in ingresso nel comparto rispettivamente venerdì e martedì.

A distanza ravvicinata, distaccato di pochissimo, troviamo il Sagittario (voto 9) e, subito dopo distaccati di due lunghezze, Bilancia (voto 7) e Toro (voto 7).

Settimana poco concreta invece per gli amici dell'Acquario (voto 6) e dei Pesci (voto 6). Pronti a scoprire maggiori dettagli sul periodo indicato? Andiamo ad analizzare in modo mirato le previsioni astrologiche da lunedì 9 a domenica 15 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Iniziamo a valutare il periodo con una buona notizia: una sfavillante Luna in Bilancia, responsabile dell'ottima "top del giorno" è prevista in arrivo l'11 di novembre. L'Astrologia settimanale non lascia dubbi: lunedì 9 e giovedì 12 novembre saranno giornate super-fortunate, indicate a cinque stelle.

Invece martedì 10 insieme a venerdì 13 risulteranno altrettanto positivi ma da considerare con quattro stelline. Le previsioni astrali sul frangente intanto, riguardo le giornate peggiori, hanno restituito queste pagelle: la giornata di sabato 14 porterà tre stelle mentre domenica 15 invece sarà da considerare con il "ko", con sole due stelline.

Il riepilogo condensato dei giorni buoni, meno buoni e negativi:

mercoledì 11 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 9, giovedì 12;

★★★★ martedì 10, venerdì 13;

★★★ sabato 14 novembre;

★★ domenica 15 novembre 2020.

♏ Scorpione: voto 10. Periodo molto positivo per voi del segno, con ampi sprazzi riservati alla fortuna e ai sentimenti.

La giornata migliore sarà quella di venerdì 13 novembre, sottoscritta dalle stelle al "top del giorno". In questa giornata a portare tantissima fortuna in ambito sentimentale sarà l'arrivo della Luna in Scorpione. Bella anche la giornata di martedì 10, sostenuta dall'ingresso di Mercurio nel segno, a pari merito con mercoledì 11 e sabato 14 novembre, tutte a cinque stelle. Giorni da vivere in tranquillità, intanto, saranno lunedì 9, giovedì 12 e domenica 15 del mese, trio positivo indicato a quattro stelle. Stop, settimana finita: speriamo per voi possa chiudere in bellezza.

Belle e stimolanti, a voi le stelle attribuite alle prossime giornate:

venerdì 13 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 10 (Mercurio nel segno), mercoledì 11, sabato 14;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12, domenica 15.

♐ Sagittario: voto 9.

Settimana davvero al top per tanti di voi nativi, con i prossimi sette giorni segnati da tanta fortuna e gioia, soprattutto nella parte finale. Iniziamo con le giornate "peggiori": giovedì 12 porterà solo tre stelle, tutte le altre risulteranno invece molto positive. La Luna in Sagittario di domenica 15 novembre, porterà la "top" e tanta positività in campo sentimentale. Altrettanto ottime risulteranno le giornate a cinque stelle di lunedì 9, venerdì 13 e sabato 14. Chiudiamo il responso con le giornate valutate a quattro stelline coincidenti con martedì 10 e mercoledì 11 del mese.

La classifica stelline interessante la settimana in oggetto:

domenica 15 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 9, venerdì 13, sabato 14;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11;

★★★ giovedì 12 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Settimana bella e "pulita", senza grosse magagne da digerire. Diciamo che la parte terminale del periodo non sarà tutta rose e fiori, visto che venerdì 13 porterà tre stelle "sottotono" e sabato 14 sarà pronto a rincarare la dose con solo due stelline da "ko". Calma, da qui in avanti solo ed esclusivamente positività: il giorno al "top" coinciderà con il 10 novembre, precisamente con l'ingresso di mercurio in Scorpione a voi particolarmente favorevole. Mentre a cinque stelle risulteranno lunedì e mercoledì, ottime per fare progetti a medio-lungo termine. Per finire, giovedì e domenica saranno da considerare con quattro stelle relative alla solita routine.

La classifica a stelline di competenza del Capricorno:

martedì 10 novembre; ★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12, domenica 15;

★★★ venerdì 13 novembre;

★★ sabato 14 novembre 2020.

♒ Acquario: voto 6.

Si prospetta un periodo poco performante per molti del segno, sotto molteplici aspetti; in primis in quello lavorativo e poi in misura minore in quello prettamente sentimentale. Partiamo col dire che la settimana inizierà non troppo positivamente, finendo però poi con il regalare tanta fortuna e voglia di vivere un po' a tutti. Le giornate migliori? Eccole: vedranno cinque stelle giovedì 12 e domenica 15 novembre, invece da quattro stelle saranno le giornate di mercoledì 11, venerdì 13 e sabato 14 novembre. A questo punto bisogna mettere in evidenza le due giornate meno fortunate: purtroppo, il giorno 9 marcherà tre stelle "sottotono", mentre martedì 10 sarà portatore del "ko" con solo due stelle.

A voi il report relativo alle stelline della settimana in arrivo:

★★★★★ giovedì 12, domenica 15;

★★★★ mercoledì 11, venerdì 13, sabato 14;

★★★ lunedì 9 novembre;

★★ martedì 10 novembre.

♓ Pesci: voto 6. In linea di massima il periodo si mostrerà sulla media sufficienza, con giornate anche speciali da vivere in piena armonia con chi vi circonda. La settimana in oggetto inizierà molto bene, poi però la parte centrale sarà sottoposta a fluttuazioni astrologiche davvero negative; per fortuna tutto riprenderà quota nella parte conclusiva del periodo. Tra le giornate peggiori, mercoledì 11 novembre sarà targato con tre stelle "sottotono", un po' peggio quella di giovedì 12, portatrice delle due stelline relative ai periodi da "ko".

Le giornate migliori, pertanto da sfruttare, quella di martedì e domenica, marcate entrambe con cinque stelle; molto buone anche le quattro stelle regalate dalle giornate di lunedì, venerdì e sabato con opportunità da sfruttare in alcuni campi a voi graditi.

Andiamo a scoprire quando converrà agire e quando stare fermi:

★★★★★ martedì 10 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, venerdì 13, sabato 14;

★★★ mercoledì 11 novembre;

★★ giovedì 12 novembre 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

L'attesissima classifica stelline della settimana valida per l'intero comparto zodiacale è pronta per essere svelata. Curiosi di sapere qual è il simbolo astrale considerato dall'Astrologia al primo posto?

Diciamo subito che il segno al "top" per la settimana dal 9 al 15 del mese sarà meritatamente lo Scorpione. La seconda posizione spetta di diritto al Sagittario, forte della presenza lunare nel comparto. Il terzo posto a questo giro trova uno splendido segno: la Vergine. Invece come saranno le stelle per i restanti segni? Andiamo a scoprirlo insieme.

La scaletta con i voti per tutto lo zodiaco:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Sagittario, voto 9;

3° Vergine, voto 8;

4° Ariete, Toro, Bilancia e Capricorno, voto 7;

5° Gemelli, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Le previsioni astrologiche riguardanti l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre, quindi impostate sulla seconda settimana di novembre, sono arrivate alla fine.

Le prossime, come anche la nuova classifica con le stelline giornaliere verteranno sul periodo compreso tra il 16 e il 21 del corrente mese.