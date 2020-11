Il mese di dicembre 2020 per il segno del Capricorno sarà ottimo per il lavoro grazie alla congiunzione della fortuna di Giove e della spigliatezza del pianeta Mercurio.

L'amore potrebbe calare nella coppia, e potrebbe essere molto deleterio nella seconda parte del mese.

Marte non favorirà il proverbiale magnetismo e le energie dei nati sotto questo segno, anzi. Potrebbe costituire un vero e proprio “tallone d'Achille” se non si presterà la dovuta attenzione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Capricorno del mese di dicembre.

Amore

Venere vi darà degli influssi più che positivi nella prima parte del mese, dopodiché ci saranno soltanto dei rimasugli che preannunciano un allontanamento che non sarà immediato.

Però dovrete fare in modo che la vostra relazione raggiunga una situazione di parità, dimostrando di tenerci e di essere pronti anche per un passo in avanti. Se avete delle perplessità e la vostra storia d'amore sarà fatta di tutto fuorché di amore, allora nella seconda parte del mese potrebbe verificarsi una separazione più o meno definitiva.

Datevi del tempo per riflettere in ogni caso, ma se dovete iniziare a frequentare qualcuno, fate attenzione alla persona con cui vi rapportate. Marte, essendo in quadratura, potrebbe dar luogo a dissapori, seppure acerbi.

Lavoro

I miglioramenti sul piano lavorativo e professionale sicuramente non si faranno attendere. Diventeranno sempre più numerosi grazie al transito di Mercurio che vi darà una collaborazione fra colleghi che non sarà per niente scontata, costellata di ostacoli soprattutto nella prima settimana del mese.

Il culmine del giorno 21 però potrebbe scontrarsi con le festività natalizie, perciò saranno favoriti quegli impieghi da casa e quelli a contatto con i clienti, perché dotati di più intraprendenza.

Nell'ultima settimana saranno concessi strappi alla regola con degli acquisti molto sostanziosi, che normalmente non riuscite sempre a fare.

La ricerca di lavoro sarà ottima, vi basterà essere voi stessi, determinati e spigliati al punto giusto, per poter essere assunti.

Fortuna e salute

Non sarete abbandonati dalla fortuna, per il momento, perciò le novità saranno quella “ciliegina sulla torta” su una situazione già di per sé ottima sul campo finanziario e lavorativo.

Qualche promozione o un lavoro che darà una svolta alla vostra vita saranno a portata di mano, poi dipenderà da voi essere caparbi e ambiziosi al punto giusto.

Questo Marte in quadratura sarà indice di qualche malessere che difficilmente potrebbe andare via, ma non per questo vi fermerete o desisterete dalle vostre intenzioni.