L'Oroscopo di domani 14 novembre riprende a macinare predizioni in concomitanza con il nuovo weekend. Come sempre, anche oggi a dettar legge sarà l'Astrologia applicata ai segni dello zodiaco relativi alla prima sestina. Ansiosi di valutare i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro? In questo caso, ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis due segni, decisamente con una marcia in più rispetto agli altri. Come da titolo, ad avere la meglio nel periodo saranno principalmente tutti coloro nati sotto il segno del Toro e della Vergine, valutati nel frangente rispettivamente al "top del giorno" e con le cinque stelle della buona fortuna.

Purtroppo, non sarà un periodo buono per gli amici nativi del Leone e dei Gemelli, entrambi considerati in giornata abbastanza impegnativa: li andremo ad approfondire nel prosieguo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare direttamente a sbirciare tra le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 14 novembre

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Mettiamo in evidenza, subito, quali saranno i segni appoggiati dagli astri a fine settimana e quali invece saranno costretti a tirare per un po' i cosiddetti remi in barca.

Al primo posto della classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 14 novembre 2020 troviamo il segno del Toro. A seguire, a poca distanza dal migliore in assoluto, la Vergine, meritatamente al secondo posto. In terza posizione troviamo invece la coppia formata da Ariete e Cancro, ambedue in periodo stabile.

Infine a chiudere la scaletta odierna, Leone e Gemelli, rispettivamente al penultimo e ultimo posto in classifica.

Il report dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani 14 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 14 novembre al segno dell'Ariete predice un periodo stabile. Senz'altro le cose, parlando in generale, dovrebbero procedere senza intoppi. Il consiglio del giorno: cercate di dire la parola giusta al momento giusto, soprattutto in ambito di coppia. Sappiamo che il vostro partner stravede per voi e vi ama alla follia, pertanto sarebbe un peccato non ricambiare così tanto affetto. In questi giorni state vivendo una fase positiva, le cose andranno sempre meglio soprattutto se metterete tanta passione nel rapporto. Single, gli astri vi renderanno in parte davvero irresistibili. Catturerete l'attenzione di molte persone, perciò questo potrebbe essere il momento giusto per fare nuove conoscenze.

Se siete timidi, ricordatevi delle lettere d'amore che un tempo si scrivevano pensando alla persona del cuore: perché non provare a scriverne una? Pensate a ciò che non siete mai riusciti a confidare, vedrete, sarà davvero molto romantico. Nel lavoro, per qualcuno questo sabato rappresenta un momento determinante per acchiappare un successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto starà nell'agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco! Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche indicano che sarà molto facile comunicare il calore del vostro affetto a chi avete nel cuore. Diciamo che sarete molto convincenti, ben sapendo come fare per suscitare passione, meglio di chiunque altra/o.

Non resta che godere ciò che probabilmente più di qualcuno tra voi avrà già iniziato. Per quanto riguarda la parte sentimentale relativa alla coppia, ci saranno i fuochi d'artificio e lo intuirete dall'aria che respirate già da adesso. Avrete dei momenti davvero intriganti con il vostro partner, quest'ultimo capace di rendere unica questa splendida giornata. Single, sarete i beniamini delle stelle e queste senz'altro si daranno molto da fare per esaudire ogni vostro desiderio. Il consiglio del giorno: tenete occhi e orecchie bene aperti perché vi verranno senz'altro regalate fantastiche opportunità. Nel lavoro aumenterà il vostro prestigio e le possibilità di appoggio da parte di persone autorevoli.

Dopo un periodo morto, la ripresa potrebbe essere in fase positiva. Avrete così dalla vostra il favore dei venti e vi sentirete finalmente in pace ed in armonia con i vostri colleghi. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. Giornata abbastanza ostica da portare a buon fine. L'Astrologia invoglia a non dare per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino: cercate di essere teneri e sempre presenti. Sarete molto permalosi e non riuscirete a passare sopra alcune piccole incomprensioni: quest'ultime vi faranno reagire in maniera troppo impulsiva verso la vostra metà. L'Astrologica invita a fermarsi un attimo e pensare: piccole nubi potrebbero offuscare il vostro cielo sentimentale.

Coloro tentati dalle circostanze a tenere i classici due piedi in una scarpa saranno destinati all’insuccesso! Single, questo fine settimana sarete abbastanza penalizzati nei rapporti personali. Certe situazioni vi impediranno di stare in pace con voi stessi e con gli altri. Il consiglio del giorno: da evitare il processo alle intenzioni al solo scopo di trovare qualcuno su cui sfogare tensioni e nervosismi. In generale, sarebbe da curate un po' di più l'aspetto fisico e il modo di vestire: c'è chi vi tiene d'occhio da un po' di tempo e, sotto sotto, sparla di voi... Nel lavoro, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno. Il nervosismo sarà ai livelli di guardia e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini.

Attenetevi ad una condotta ordinata; eviterete così inutili discussioni con soci e colleghi. Voto 6.

Oroscopo 14 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Questo sabato approfittate pure dei discreti transiti astrali che in diversi momenti della giornata vi permetteranno di distendere i nervi e moderare l'eventuale apprensione. Intanto mettere un po' di ordine intorno e dentro di voi, magari sistemando quei piccoli problemi di cuore che spesso prendono vita dal nulla e alla fine portano solo litigi e musi lunghi. Forse avrete modo di festeggiare una lieta notizia in compagnia della persona a voi cara: siatene felici. Se siete stabilmente in coppia cercate di non andare oltre le cose ordinarie, anche perché chi avete accanto non vi sosterrà in modo pieno e potreste scatenare brevi liti con relative antipatiche ripicche.

Single, forse state per incrociare una persona che non vedete da tempo: se così fosse, scoprirete con stupore che è completamente cambiata e questo potrebbe riempirvi il cuore di gioia. Pronti a spazzate via dubbi e incertezze e puntare dritti all’obiettivo? Dai, più audacia! Il consiglio del giorno: siete maestri nel farvi desiderare ma attenti a non tirare troppo la corda della pazienza altrui, a lungo andare potrebbe spezzarsi. Nel lavoro, sarà un momento molto propizio, potrete ottenere maggiori compensi o concludere affari vantaggiosi. Avete a naso per investimenti redditizi: nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato! Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★.

Si prevede per voi nativi un inizio di weekend abbastanza difficile, a tratti anche pesante da sopportare. In generale, non potrete contare su una giornata fortunata perché ci sarà scarsa armonia attorno a voi o nei vostri interessi. A risentire del periodo "no" saranno più che altro i rapporti affettivi di lunga data. I sentimenti saranno intensi, ma potrebbe aumentare anche l'inclinazione alla gelosia. In coppia, cercate di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molte affettuosità e nuovi giochi a sfondo erotico-passionale. Se una storia è giunta al capolinea troverete finalmente il coraggio di affrontare il discorso e chiudere, al contrario invece, alcuni amori ritenuti impossibili potrebbero trovare soluzioni fortuite e da una banale coincidenza potranno nascere passioni incendiarie.

Nel lavoro, sarà una giornata sottotono, un po' per le scarse energie e un po' per i pensieri negativi che attraverseranno in lungo ed in largo la vostra mente. Non lasciatevi intimorire dai contrattempi o da comportamenti scorretti di alcuni colleghi. Perché avete tutti i requisiti per spuntarla, dimostrando in modo concreto il vostro indiscusso talento e la vostra personalità. Il consiglio del giorno: muovetevi con cautela, diffidate di chiunque e chiedete conferme anche a costo di sembrare noiosi (meglio sembrare ottusi che inaffidabili). Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 14 novembre, preannuncia un fine settimana davvero efficace. In campo sentimentale sarete carichi di emozioni.

Organizzate pure una "serata matta" con il partner e cogliete l'occasione per festeggiare il rapporto che vi lega da tanto tempo. Il positivo influsso della Luna vi renderà molto propensi ad ascoltare la voce del vostro cuore. Il consiglio del giorno: date spazio ai sogni più segreti; è più facile sanare una delusione che un rimpianto... Single, cambiate look! Più che un invito potrebbe essere un ordine impartito direttamente dall'Astrologia: sappiate che le stelle invogliano a dare corpo ad un rinnovamento radicale sia alla mente che al guardaroba, passando ovviamente per il fisico e l'estetica. Quante volte avete desiderato rinnovare voi stessi? Bene, da ora in poi ogni istante sarà buono per farlo. Nel lavoro, un succoso cocktail stellare indica l'arrivo di una giornata certamente scorrevole. Chi avesse progetti ambiziosi, anche a carattere finanziario, questo sarà il giorno giusto per osare o darsi da fare. Guardare lontano pensando in grande darà ottimo spunto a concentrarsi in vista del prossimo futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto, vedere giusto: i vostri programmi saranno quindi vincenti. Voto 9.

