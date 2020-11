Lunedì 16 novembre troviamo sul piano astrale Venere nel segno della Bilancia, mentre la Luna stazionerà sui gradi del Sagittario. Il Sole e Mercurio continueranno il domicilio in Scorpione, così come Plutone, Giove e Saturno proseguiranno l'orbita in Capricorno. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci, mentre Marte permarrà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo giornaliero favorevole per Leone e Scorpione, meno entusiasmante per Gemelli e Capricorno.

Cancro trasgressivo

Ariete: attriti di coppia. Il Luminare notturno di Fuoco andrà ad acuire la già pressante opposizione Marte-Venere, e ciò potrebbe dare il via a delle incomprensioni nel ménage amoroso, anche per delle futilità che sfoceranno in furenti litigi.

Toro: silenziosi. Poca o nulla sarà, con tutta probabilità, la voglia che il primo segno di Terra avrà di comunicare con le altre persone. Infatti saranno molti i nativi che si limiteranno ad osservare con scrupolo parole ed azioni della cerchia familiare.

Gemelli: straniti. L'ambiguo atteggiamento della "mezza mela" potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati sotto il segno dei Gemelli che, invece di chiedere spiegazioni in merito, preferiranno mettersi alla ricerca di indizi che confermino le loro perplessità.

Cancro: trasgressivi. I nati in Cancro che vivono una storia sentimentale poco stabile avranno ottime chance di fare una stuzzicante conoscenza nella giornata del 16 novembre, e noteranno un maggior feeling con questa persona piuttosto che con il partner, andando in confusione sul da farsi.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. L'inizio della settimana per Leone prenderà probabilmente una piega ben più entusiasmante rispetto all'uggioso weekend appena trascorso, coi nati del segno che non si risparmieranno sul fronte lavorativo, dando prova di grande tenacia.

Vergine: organizzazioni casalinghe.

Il secondo segno di Terra, in questa giornata, potrebbe avvertire la voglia di organizzare diversamente il proprio spazio abitativo, spostando oggetti e mobili, e acquistando nuovi sistemi d'arredo adatti allo stile della propria casa.

Bilancia: lavoro sottotono. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda gli impegni professionali del 16 novembre in casa Bilancia.

Coloro che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui potrebbero dover adempiere ad un'incombenza faticosa e sottopagata.

Scorpione: intuitivi. Il Sole nel proprio domicilio andrà presumibilmente ad aizzare il duetto Nettuno-Mercurio, rendendo la giornata dei nati del segno particolarmente stimolante sotto il profilo mentale, con delle interessanti intuizioni che giungeranno inaspettate.

Sagittario riflessivo

Sagittario: riflessivi. La giornata di lunedì 16 novembre si rivelerà ottima per scendere nel profondo della psiche in casa Sagittario, in modo da fare un punto della situazione sul presente, e cominciare a piantare i nuovi semi professionali e amorosi per il prossimo futuro.

Capricorno: relax.

Quello del 16 novembre sarà probabilmente un giorno da prendere con le pinze per i nati in Capricorno, i quali farebbero meglio a relegare ansietà e problematiche fuori dall'uscio di casa, preferendo un mood rilassato, magari accompagnato dall'affetto delle persone care.

Acquario: amore in pole position. Sebbene la temperatura sotto le lenzuola sarà tiepida, in questa giornata i nati in Acquario beneficeranno del binomio Luna-Venere in posizioni concilianti, che li renderanno oltremodo affettuosi verso la dolce metà.

Pesci: logorroici. La spiccata parlantina che il dodicesimo segno zodiacale metterà probabilmente in campo il 16 novembre non sarà particolarmente gradita sul luogo di lavoro, dove capi e colleghi intimeranno di concentrarsi maggiormente sulla produttività e meno sulla comunicazione superflua.