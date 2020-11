Lunedì 23 novembre troveremo sul piano astrale la Luna e Nettuno stazionare nel domicilio dei Pesci, nel frattempo Marte sosterà in Ariete. Plutone, Saturno e Giove proseguiranno il transito in Capricorno, così come Urano permarrà nel segno del Toro. Infine, il Sole continuerà il moto in Sagittario come Venere e Mercurio che rimarranno stabili sui gradi dello Scorpione.

Oroscopo di domani favorevole per Leone e Pesci, meno entusiasmante per Capricorno e Vergine.

Cancro affettuoso

Ariete: famiglia al centro. 24 ore in cui il primo segno zodiacale potrebbe essere chiamato a risolvere una questione familiare, dunque farà bene a mettere da parte l'orgoglio e aiutare chi, al momento, ne avrà di bisogno.

Toro: cocciuti. Lunedì in cui i nati Toro sfoggeranno, con ogni probabilità, di una delle loro peculiarità, ovvero la testardaggine. Le persone care, conoscendo il loro carattere, preferiranno evitare di fargli cambiare idea assumendo un atteggiamento ugualmente conciliante.

Gemelli: straniti. Il comportamento sopra le righe del partner farà, c'è da scommetterci, saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere lumi, ricevendo però una risposta spiazzante.

Cancro: affettuosi. Venere e Mercurio loro Elemento tenderanno probabilmente ad addolcire i nativi sul fronte sentimentale, facendoli divenire più affettuosi e attenti alle esigenze della dolce metà rispetto alle giornate scorse.

Finanze in risalita per il Leone

Leone: finanze in risalita. Dopo un fine settimana poco entusiasmante, ecco che questo lunedì i nati Leone avranno ottime chance di vedere un miglioramento, seppur di lieve entità, del proprio bottino finanziario.

Vergine: malinconici. Nettuno in opposizione andrà in trigono a Mercurio e si congiungerà al Luminare notturno, rendendo questo inizio settimana probabilmente intriso di nostalgia in casa Vergine, coi nativi che rispolvereranno vecchi ricordi ma veramente accantonati.

Bilancia: indaffarati. Domani potrebbe essere una giornata zeppa di attività pratiche, a cui si sommeranno quelle trascinate dalla settimana precedente, da portare a compimento per i nati Bilancia. Incaponirsi per ultimarle tutte, però, non sarà una saggia decisione, sarebbe bene procrastinarne alcune per scongiurare lo stress.

Scorpione: amore in pole position. Il modo di punzecchiare l'amato bene con delle frecciatine verbali, tipico del segno, sarà probabilmente il leitmotiv della giornata ma, questo lunedì, il partner risponderà a tono accogliendo il "gioco" dialettale e ciò riaccenderà la passione in coppia.

Lavoro sottotono per l'Acquario

Sagittario: lavoro a gonfie vele. La Luna in Pesci spingerà, con tutta probabilità, i nati Sagittario a ripercorrere mentalmente le tappe professionali avanzate nell'ultimo anno, evidenziando con entusiasmo i progressi ottenuti. A fronte di ciò, il terzo segno di Fuoco sarà ancora determinato nell'affrontare di petto questo lunedì lavorativo, a prescindere dalle avversità che incontrerà.

Capricorno: capro espiatorio. Con Urano che camminerà all'indietro nel Toro e la Luna nei Pesci, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero avvertire una certa insoddisfazione nella giornata di domani. Le motivazioni profonde di ciò non saranno comprese appieno dai nativi che, come spiacevole conseguenza, si metteranno alla ricerca di un capro espiatorio, in modo da discolparsi in maniera inconscia delle proprie emozioni e azioni.

Acquario: lavoro sottotono. La giornata lavorativa risulterà probabilmente ostica in casa Acquario, coi nativi che dovranno barcamenarsi tra parigrado dalla lingua lunga e capi che gli affibbieranno gravosi impegni professionali, restare calmi e indifferenti non sarà un esercizio semplice.

Pesci: intuizioni. Il trigono che Mercurio ingaggerà con Nettuno sui loro gradi sarà, con ogni probabilità, un toccasana per la fluidità mentale in casa Pesci, coi nativi che potranno godere di intuizioni eccellenti, specialmente se liberi professionisti.