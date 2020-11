L'Oroscopo di domani 24 novembre tenta di dare una linea guida ai sei segni componenti la prima parte del filotto zodiacale. In primo piano quest'oggi spicca l'Astrologia di martedì relativamente al movimento dei pianeti e alle effemeridi, il tutto improntato ai settori della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Prima delle analisi ci preme mettere in chiaro quali saranno i segni che andremo a valutare in questo contesto: pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Nulla di segreto ovviamente, ma tutto in bella mostra e decisamente pronto a splendere.

A tal proposito diciamo subito che a spiccare meritatamente in primo piano, gli amici dell'Ariete: i nativi nell'enigmatico segno di Fuoco avranno garantita una giornatata al "top" dall'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Ariete, in ottimo trigono al Sole in Sagittario. Invece a trovare intoppi o situazioni abbastanza impegnative potrebbero essere coloro nativi del Cancro, nel frangente considerati in giornata ''sottotono''.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di martedì segno per segno.

Classifica stelline 24 novembre

Una nuova giornata sta per prender piede: ansiosi di sapere come è stato valutato questo martedì il vostro segno?

Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 24 novembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Iniziamo pure a dare voce al responso degli astri in modo da sapere se anche il vostro segno rientri tra quelli baciati dalla fortuna in questa parte della settimana.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 24 novembre per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 novembre al segno dell'Ariete annuncia la presenza della Luna nel segno a metà pomeriggio.

In amore, le stelle del periodo indicano che avrete tutto il fascino che vi occorre per sentirvi sicuro di voi stessi. Inoltre, saprete essere dolci e potrete godere di alcuni privilegi che vi concederanno libertà di movimento all'interno della vita famigliare o di coppia. Mettetevi d'impegno per migliorare le cose in stallo nei riguardi dei rapporti affettivi. Se qualcosa avesse bisogno di miglioramento, puntate sia sul dialogo che sull'intesa. Single, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà il buonumore. Una ventata di sensualità vi avvolgerà. Forse un amore appagante colorerà finemente ogni sfumatura dei vostri pensieri, rendendo la giornata decisamente fortunata.

Nel lavoro, la fantasia sarà a livelli stellari, grazie all'appoggio lunare odierno. Niente e nessuno potrà fermare il vostro entusiasmo! Anche nel mondo degli affari si apriranno nuove prospettive e le vostre aspettative non saranno certo deluse. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì, presumono possiate essere molto generosi con le persone che vi circondano. In amore, le coppie ameranno prendersela comoda e scambiarsi piccoli gesti inattesi. Questo aumenterà la complicità e farà crescere il rapporto: è bello poter contare l'uno sull'altra, senza oppressioni o forzature. Vi sveglierete con le idee chiare, soprattutto perché le stelle vi renderanno determinati e sicuri dei sentimenti che provate verso la vostra metà: pronti a dare un segno del vostro affetto?

Single, date al giorno l'impronta della facilità che si merita, seguendo le indicazioni dei pianeti. Anche se con un po' di superficialità, vi auto-impedirete di cadere in una lieve forma di malinconia. Se siete in cerca di compagnia affettiva, evitate coloro che cercano di corteggiarvi con insistenza, ma accettate quelli che vi faranno sorridere, rendendovi l'umore allegro e spensierato. Nel lavoro, sarà una giornata ricca d'opportunità e di promesse sul fronte professionale. Privilegiati dalla sorte saranno soprattutto coloro che operano nel settore del commercio. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia flussi astrali positivi generati da una favolosa Luna in Ariete.

In amore, il desiderio di migliorare l'intesa con il partner vi porterà ad escogitare nuove strategie, vi sentirete così pieni di spirito d'iniziativa e l'umore sarà alle stelle. In coppia, riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa sessuale renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente, segno di una armonia coniugale in crescendo. Single, l'amore trionferà, saranno numerose le occasioni d'avventura. Prendetevi cura della vostra immagine, sia esteticamente che psicologicamente e vedrete che tutti impazziranno per voi. Nel lavoro, il giorno sarà ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere.

Preparatevi a vivere momenti intensi; per molti di voi il settore professionale sarà in grande evoluzione, con buone opportunità di miglioramento. Voto 6.

Oroscopo martedì 24 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì prevede possano arrivare confusione e rallentamenti vari, quasi in tutti i comparti. Secondo gli astri di vostra competenza, a dare problemi saranno ancora una volta sia Venere che Urano, ambedue in posizione speculare negativa al 90% e già in opposizione tra loro stessi. In amore, la Luna dissonante vi ricorda quanto sia importante curare le vostre relazioni per sentirvi in pace con voi stessi e con l'universo. Purtroppo, il periodo altamente inefficace non darà certo aiuto nel caso vi vi sentiste insoddisfatti della vostra vita sentimentale.

Soltanto con un partner molto maturo riuscirete a contenere eventuali sbalzi di umore: confortarsi tra le braccia di chi si ama non ha eguali... Single, avrete l'impressione che ci sia un po' di sfiducia nei vostri confronti e questo vi manderà il morale a terra. Quindi riflettete bene, prima di saltare alle conclusioni affrettate: sappiate che ci potrebbe essere la possibilità che non abbiate capito nulla sentendovi ovviamente stressati per nulla. Nel lavoro, non fate il passo più lungo della gamba: accettate questa fase in cui siete un po' confusi e non prendete decisioni di cui in seguito potreste pentirvi. Se qualcosa dovesse chiudersi in modo imprevisto, è perché a monte è stato senz'altro commesso un errore di distrazione: occhio!

Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di martedì prevede la solita scontata normalità a questa parte della settimana da poco iniziata. In generale, non mancherà la giusta grinta: sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee proficue. Dovete solamente rimanere sereni ed essere fiduciosi. In amore, gli scambi con le persone a voi vicine saranno chiaramente di buon auspicio. Forse è il momento di concentrarsi sulla vita privata, di favorire la buona comunicazione parlando delle vostre speranze o aspettative con il partner. La persona amata senz'altro farà del tutto per aiutarvi a superare ogni vicissitudine. Single, la vostra vita sentimentale è buona: sarete davvero sensibili all'amore ed alle cose più significative della vita.

Altresì, curerete i vostri affetti come non avete mai fatto prima d'ora risultando alla fine soddisfatti di ciò che la vita senz'altro vi regalerà. Nel lavoro, sarà una giornata tranquilla. Mentre gli altri faranno qualcosa di speciale voi tirerete a campare, privi di sollecitazioni astrali e di motivazioni significative. I vostri impegni comunque, scivoleranno via senza il minimo intoppo grazie allo zelo ed alla vostra grande abilità. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 24 novembre, indica l'arrivo di una giornata a dir poco "strabiliante" (ovviamente un modo colorato per indicare un'ottima giornata!). Questo giro d'inizio settimana sarà perfetto per l'amore.

Riguardo i sentimenti infatti, avendo valutato nel modo corretto i risultati conseguenti ad alcune vostre scelte o azioni, inizierete finalmente a raccogliere i tanto desiderati frutti. In generale, l'amore punterà tutto sulla positiva specularità della Luna in Ariete. L'Astro d'Argento restituirà alla vostra giornata un senso di leggerezza e propensione alla felicità. È il momento di godersi la vita in tutto il suo splendore e di assaporare ogni attimo che potrete trascorrere con il partner. Single, non avrete alcun motivo di essere dubbiosi, perché le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Questo giorno risulterà bilanciato e molto gratificante per i rapporti affettuosi, agevolato in modo determinante da un amico/a molto interessato a voi.

Nel lavoro, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azione concreta. Così, quanto più sarete costruttivi tanto più sarete anche fortunati. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.