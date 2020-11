L'Oroscopo di domani 3 novembre, è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata di questo martedì. Ansiosi di scoprire come andrà la giornata per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo pure che i migliori auspici saranno tutti per il simbolo astrale della Vergine, destinato dalle stelle a godere della posizione "top del giorno". Invece, poche possibilità di ribaltare il volere degli astri per coloro appartenenti al segno del Toro ed a quello del Leone: in base a quanto specificato nelle previsioni zodiacali di martedì, gli amici nativi nei suddetti segno potrebbero avere a che fare con un periodo "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 3 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 novembre

Gli astri sono pronti a fare la cernita relativa ai segni fortunati e quelli con periodo in salita: target la giornata di martedì. A tale scopo, come sempre, è già disponibile alla consultazione la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata del 3 novembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, adesso è giunto il momento di dare piena luce all'intero prospetto.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro;

★★★: Toro, Leone.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 3 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 3 novembre al segno dell'Ariete indica che quasi tutto il periodo sarà costellato di ottimi momenti.

A vincere su tutto, la passione, unita ad una indescrivibile voglia di intimità. Cercate di guardare con meno criticità alcune situazioni non proprio di vostro gradimento capitate giorni fa. In amore, migliorerà anche il vostro umore ed il vostro stato d'animo, quindi sarete più motivati a rendere partecipi coloro che vi sono accanto.

Così, grazie alla vostra energia positiva, regalerete a che amate una giornata davvero indimenticabile dove dimostrerete tutto il vostro affetto. Single, la Luna porterà allegria nella vostra giornata e vi farà vivere momenti di svago e spensieratezza in compagnia delle persone a cui volete bene. Un grazie anche a Venere in grado di rendervi affascinanti e sensuali: all'orizzonte nuovi incontri, alcuni dei quali sicuramente molto interessanti. In ambito lavorativo avete dei grandi ideali ed è giusto che li perseguiate con tutta la vostra forza di volontà. Senz'altro ce la farete, grazie anche alla fortuna di poter contare sul supporto di persone disponibili. Voto 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★.

Le previsioni astrologiche di martedì indicano non troppo facile il periodo in analisi, almeno questo è quanto lasciato trasparire dalle effemeridi di comparto. Il "sottotono" si farà sentire: diciamo pure che se seguirete l’istinto cercando di dare un po' più di colore o di curiosità alla vostra quotidianità, dovreste aggirare eventuali ostacoli. In amore, il momento richiederà molta attenzione. Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni: curate i vostri interessi e controllare meglio il rapporto con il partner, perché sta perdendo un po' quota. Single, i pianeti influiranno negativamente sull'umore. Vi sentirete giù di corda e sarete, di conseguenza, più elettrici del solito.

Respirate profondamente e contate mentalmente sempre fino a cento prima di parlare o agire. Muovetevi dunque con attenzione perché la situazione generale non depone a vostro favore. In altri casi sappiate che alcuni vostri amici sono stanchi del vostro carattere impulsivo: regolatevi! Nel lavoro, il periodo difficile potrebbe metterei cosiddetti bastoni tra le ruote e non sempre riuscirete ad essere lucidi e pazienti come sarebbe necessario. Cercate di buttare giù gli ostacoli con la forza della ragione, vedrete che sarà molto meglio che aggirarli. Voto 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata positiva.

Il periodo sarà senz'altro reso ottimo dalla Luna nel segno, in positivo trigono a Venere in Bilancia. Intanto, quasi tutto scorrerà nel pieno della tranquillità e l'aspetto più interessante sarà il rapporto affettuoso che senz'altro riuscirete ad instaurare con amici e famigliari. Nel complesso il periodo è stato valutato nelle predizioni di martedì con le cinque stelle della fortuna, quindi aspettatevi grandi cose. In amore, con il cielo astrale odierno, riuscirete a liberarvi dai troppi condizionamenti eventualmente in corso verso amici o membri della famiglia. Con questa scelta, renderete più stabile la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, rendendo positivo il rapporto di coppia e, di riflesso, la vita quotidiana.

Single, troverete il giusto spazio da dedicare a svaghi, interessi e hobby preferiti ma quasi mai momenti per la famiglia: se così fosse, male! Se foste per caso interessati affettivamente a qualcuno, non temete di farvi avanti, prendete coraggio: sappiate che è giunto il momento di prendere l'iniziativa e tentare il tutto per tutto. Nel lavoro, avrete la possibilità di sfondare nella professione, rinunciando però a qualcosa di personale a cui tenete. Andrà tutto bene se non pretenderete troppo dalle vostre forze oppure se non vi lascerete prendere da entusiasmi fuori luogo. Voto 9.

L'oroscopo di martedì 3 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì predice che non sarà affatto male questa parte della settimana.

Secondo le previsioni del giorno, a tantissimi di voi appartenenti all'arcigno segno del Cancro gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità: insomma, una via di mezzo senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. In amore, approfittate di questa giornata per condividere dei momenti soli con il vostro partner. Siete stati impegnati ultimamente e non avete avuto tempo da dedicargli la vostra presenza. Questo sarà il momento giusto per recuperare, perché, carta astrale alla mano, sembra essere una giornata piuttosto piacevole. In molti casi il partner si mostrerà più attento alle vostre richieste, approfittatene quindi per chiedere ciò che vi tenete dentro da tempo ed avete paura a rivelargli.

Single, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio, regalandovi delle novità piacevoli. Qualcuno potrebbe fare inaspettatamente capolino nella vostra vita portandovi gioia ed entusiasmo. Nel lavoro, avrete delle occasioni per dimostrare il vostro talento professionale che otterrà i giusti riconoscimenti: raccoglierete tutti i frutti, guadagnati con gli sforzi fatti grazie alla bravura e creatività dimostrata. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo martedì porterà un po' di affanno in più del solito. In generale il periodo poco performante risulterà improntato al classico "sottotono".

Diciamo che avrete bisogno di dare alla quotidianità un po' di colore in grado di ravvivare l'umore generale. Sapete, forse è giunta l'ora di darsi una bella svegliata! In amore, con Sole e Urano in aspetto disarmonico, farete fatica ad accettare che in famiglia possano esserci situazioni tanto difficili da gestire. Non vi sentirete compresi da nessuno, nemmeno dal partner. Single, insoddisfazione e stanchezza fisica vi avvertiranno quando sarà il momento di cambiare abitudini, oppure di dover dare una sferzata nuova al corpo ed alla mente, giusto per trarre energie e risorse da un differente stile di vita. Parlando di lavoro o di affari, occhio: distrazioni, errori o imprecisioni varie potrebbero giocare brutti scherzi, soprattutto se avete dei soci o lavorate in squadra con altri.

Tirate anche i cordoni della borsa e prestate attenzione del denaro, altrimenti vi ritroverete con il conto in rosso. Voto 7-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 3 novembre, annuncia l'arrivo di un periodo a dir poco favoloso, a tratti anche davvero fortunato o altamente performante. In tanti avrete la sensazione di avere in pugno qualsiasi situazione, dunque, di poter affrontare ogni cosa come se foste invincibili. Attenti però, perché non sempre sarà così facile come potrebbe apparire, rischiando di farvi male sul serio. In campo sentimentale avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita in due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore.

in copia organizzerete qualcosa di speciale solamente per voi due, rendendo la serata interessante e felice. Single, astri performanti favoriranno la possibilità di essere circondati da persone simpatiche e divertenti con cui trascorrere momenti di gioia e vero relax. Potrete contare sulla buona influenza di Venere, magari per iniziare una relazione che alla fine vi vedrà fortemente coinvolti e presi. Nel lavoro, le stelle vi regaleranno energie benefiche che senz'altro alimenteranno la vostra voglia di fare. Nuove opportunità faranno stringere accordi importanti migliorando l'attuale visione del futuro. Voto 10.

