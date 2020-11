Lunedì 30 novembre troviamo sul piano astrale il Plenilunio nel segno dei Gemelli, mentre il Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Mercurio assieme a Venere proseguiranno l'orbita in Scorpione, così come Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Infine, Marte continuerà il domicilio in Ariete come Nettuno resterà stabile in Pesci.

Oroscopo giornaliero favorevole per Gemelli e Capricorno, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Gemelli tenace

Ariete: focus sulla prole. La settimana potrebbe iniziare coi nativi che incentreranno gran parte delle loro energie mentali nel comprendere cosa non quadra nel rapporto genitore-figlio provando, di conseguenza, ad instaurare un dialogo costruttivo in tal senso.

Marte nella loro orbita sommato a Mercurio in Scorpione, però, proveranno a fargli saltare la mosca al naso alla prima avvisaglia di polemica da parte della prole.

Toro: nervosi. Basterà una minuzia per scatenare la rabbia dei nati Toro in questo lunedì, specialmente sul fronte pratico dove diversi rallentamenti e contrattempi, seppur di poco conto, avranno buone chance di far evaporare quel briciolo di pazienza messa in campo nelle ore mattutine.

Gemelli: tenaci. La caparbietà di solito non rientra tra le peculiarità del segno, ma in queste 24 ore la Luna si farà piena proprio in Gemelli andando in opposizione al Luminare diurno. Tale pesante contrasto astrale si tradurrà, con ogni probabilità, per i nativi in una dose supplementare di tenacia, che potranno orientare verso le questioni lavorative, non facendosi scoraggiare dagli ostacoli che si frapporranno tra loro e gli obiettivi anelati.

Cancro: atmosfera flop. Il clima nel focolare domestico di casa Cancro non sarà presumibilmente dei più concilianti nel giorno che apre la settimana, coi nati del segno che proveranno a puntare sulla passionalità per scaldare l'atmosfera ma il partner li manderà in bianco.

Finanze sotto revisione per la Vergine

Leone: intuitivi. Con la quadratura mercuriale e l'opposizione tra la Luna piena ed il Sole, ecco che i nati Leone potrebbero scendere nelle profondità della propria psiche alla ricerca di nuove intuizioni su come reimpostare i loro ritmi giornalieri.

Vergine: finanze sotto revisione.

Lunedì dove saranno da evitare acquisti non indispensabili ed eventuali investimenti, perché le effemeridi parranno evidenziare una situazione poco rosea in termini economici per il secondo segno di Terra. In serata bisognerà fare attenzione ai comportamenti dell'amato bene, che sembrerà nascondere qualcosa.

Bilancia: metodici. 24 ore dove i nati sotto il segno della Bilancia avranno probabilmente bisogno di dare sfoggio della loro metodicità per organizzare al meglio le incombenze da portare a termine. Le più impellenti verranno svolte in giornata, mentre le meno urgenti saranno rinviate a data da destinarsi o delegate a terzi.

Scorpione: pungenti. Le battute al vetriolo dei nati Scorpione, nella giornata di domani, avranno poche chance di passare inosservate nel luogo di lavoro, dove i capi potrebbero rimetterli in riga tacciandoli di essere dei provetti provocatori.

Amore sottotono per il Sagittario

Sagittario: amore sottotono. Il trigono Mercurio-Nettuno sommato al Plenilunio nell'amico/nemico Gemelli farà perdere parte dei benevoli influssi del Sole nel loro segno, e ciò potrebbe colpire sopratutto le faccende sentimentali. Il terzo segno di Fuoco, difatti, nella giornata di lunedì riscontrerà presumibilmente un deficit comunicativo con l'amato bene.

Capricorno: scuse accettate. Durante la settimana passata alcuni nativi hanno subito delle provocazioni o delle accuse che non avevano motivazioni reali di fondo, ma domani le persone che avevano puntato il dito contro di loro faranno probabilmente ammenda. Coi pianeti generazionali ancora dalla loro parte e Mercurio in felice posizione i nativi saranno propensi a perdonare le persone interessate, senza serbargli rancore.

Acquario: entusiasti. I Luminari si daranno battaglia tra loro ma, fortunatamente, saranno estremamente benevoli verso i nati Acquario che, come piacevole conseguenza, sentiranno crescere un certo entusiasmo verso il prossimo futuro. Tale euforia, per concludere in bellezza, avrà buone possibilità di essere tramutata in verve sotto le lenzuola, sia per i single che per gli accasati.

Pesci: schietti. La sincerità di cui saranno, con ogni probabilità, corredati i nativi nella giornata di domani non sarà ben vista da un amico, che non perderà tempo nell'esternare le proprie perplessità. Ricucire lo strappo sarà un gioco da ragazzi, perché in soccorso verrà il diplomatico Nettuno diretto sui loro gradi.