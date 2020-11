L'Oroscopo di domani 7 novembre svela in anteprima la classifica stelline e le predizioni relative alla prima metà dello zodiaco. Curiosi di sapere come saranno le stelle di sabato su amore e lavoro? Bene, come da copione iniziamo a sottolineare il segno al "top del giorno" che, come facile intuire dalla traccia del titolo, risulta essere il Leone. A portare fortuna al simbolo astrale di Fuoco, specialmente nel campo sentimentale, l'arrivo della Luna nel segno, presente nel comparto a partire dalle ore 08:18 di questo sabato. Si prospetta un ottimo avvio di weekend anche per coloro appartenenti a Gemelli, in questo caso considerati in periodo da cinque stelle: agli amici nativi del segno di Aria molto probabili l'arrivo di novità e buone notizie senz'altro pronte a rialzare l'umore e la fiducia in se stessi.

Parlando invece sul fronte negatività, l'Astrologia del momento annuncia un difficile periodo per quelli della Vergine: a portare problemi al segno di Terra, soprattutto in campo sentimentale, l'incrocio critico generato da Marte e Saturno, nel frangente speculari negativi.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 7 novembre

L'Astrologia del giorno è pronta a dare conto su come andrà la giornata del prossimo weekend. In primo piano, come da prassi ormai consolidata, l'attesissima classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 7 novembre 2020. Come annunciato nel titolo iniziale, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questo contesto i soli segni appartenenti alla prima sestina, ossia quelli compresi da Ariete a Vergine.

La posizione migliore in assoluto come già visto in apertura è attualmente riservata agli amici nativi nel segno del Leone, meritatamente assegnati al primo posto in classifica. Infatti a portare una ventata di positività a tutti coloro nativi nel suddetto segno di Fuoco sarà l'ingresso della Luna in Leone, ovviamente ad inizio mattinata.

Pronti a togliere il velo dai restanti segni?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

★★★: NESSUNO

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di domani, 7 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 7 novembre al segno dell'Ariete predice che sarà abbastanza generico questo primo giorno di weekend per la maggior parte dei nativi. Secondo gli astri di settore, in tanti avrete ancora un periodo passabile su cui fare affidamento, anche se non all'altezza della prossima domenica che, come anticipato nell'oroscopo della settimana, porterà in dono ben cinque stelle super-positive. In amore, la vita di coppia non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in una atmosfera di grande armonia. Se vi piacesse vivere il rapporto con molta più passione su cui fare affidamento, datevi da fare. Per mantenere sempre viva la reciproca attrazione organizzate pure qualcosa di speciale, ovviamente solamente per voi due.

Single, preparatevi a diventare un punto di riferimento importante per tanti dei vostri amici. Molti tra questi desiderano trascorrere un po' più di tempo in vostra compagnia perché siete persone allegre e vivaci, pronti a divertirvi e a far sorridere gli altri insieme a voi. Nel lavoro, non mancheranno le energie per impegnarsi professionalmente. Potreste ricevere un compito molto importante da svolgere, ma non preoccupatevi: riuscirete ad organizzarvi con destrezza. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato invogliano ad armarsi di tanta pazienza ed altrettanta buona volontà, evitando di lasciare nulla al caso. Per tanti il periodo non sarà negativo, però a tratti potrebbe risultare abbastanza ostico da mettere in riga.

Pertanto, il consiglio delle stelle è cercare di essere un po' più decisi verso le vicissitudini quotidiane in quanto non potrete prendere decisioni affrettate. In generale, in relazione al comparto sentimentale, diciamo che sarete abbastanza soddisfatti della giornata in arrivo. In relazione alla coppia, non potete pensare che la vostra relazione sia sempre ai livelli massimi di splendore. Dunque, cercate di riflettere prima di pretendere l’impossibile sapendo che (ovviamente) la perfezione non esiste. Questo non implica che dobbiate necessariamente accontentarvi di ciò che passa il convento: agite o reagite... Single, la vostra visione della vita è spesso molto semplice, troppo. Farete di tutto per andare d'accordo con il prossimo e pretendete che gli altri facciano lo stesso con voi.

Sapete a ragione che si può ottenere molto di più con le buone maniere, soprattutto cercando di parlare e spiegare agli altri il proprio punto di vista. Nel lavoro, non perdete l'occasione propizia per afferrare al volo un'opportunità che potrebbe avere sfumature di grande prestigio. La voglia di fare un passo importante busserà alla porta: state attraversando un buon periodo in cui la sicurezza in voi stessi vi assiste. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia l'arrivo di una bella novità ma non è dato sapere in quale frangente o campo di interesse si potrà manifestare. Si profila quindi un ottimo momento per mettere a segno qualche bel colpo in campo sentimentale come in quello lavorativo.

In amore, il cielo sarà favorevole e l'intesa sentimentale si preannuncia perfetta. Molti i desideri che si esaudiranno magicamente, sicuramente in grado di dare un valido contributo nel rendere merito a gran parte del periodo. Riguardo la parte sentimentale del periodo, sentirete di avere davvero una marcia in più. Fascino e carisma non vi mancheranno e vi aiuteranno a rendere perfetto e sereno il rapporto col partner. Single, le emozioni si annunciano intense, tanto da rendervi ancora più perspicaci e percettivi. Il silenzio di certe situazioni nulla toglierà al vostro magnetismo. Il Sole trigono a Nettuno aumenterà il vostro carisma e gli amici vi seguiranno dandovi sistematicamente fiducia e appoggio.

Nel lavoro, sarà una buona giornata, sarete attivi e ricchi di spirito d'iniziativa. Oltre a ciò, in questo periodo avete anche le idee molto chiare su cosa sarà meglio fare e come farlo. Sarete quindi in grado di affrontare proposte decisamente allettanti. Voto 9.

L'oroscopo di sabato 7 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato prevede la presenza di un periodo decisamente al rallentatore nella parte iniziale. Poi però, verso metà/fine pomeriggio, ogni momento riprenderà la giusta direzione. Fate attenzione a non riversare malumori o tensioni personali su chi avrà la sfortuna (o fortuna) di imbattersi nel vostro bel caratterino...

In relazione agli affetti e ai sentimenti in generale, cambierà decisamente in meglio l'atmosfera generale rispetto ai giorni scorsi. Casomai ce ne fosse bisogno, potrete verificare la sincerità del partner se mai ce ne dovesse essere bisogno. Qualcuno intanto potrebbe cominciare a progettare qualcosa di importante insieme alle persone che contano nella vita. Single, vi sentirete più fantasiosi e determinati: potrebbe essere un buon momento per prendere una decisione o fare una dichiarazione importante alla persona del cuore. Nel lavoro, il cielo sarà ben disposto nei vostri confronti: potreste riuscire a sciogliere alcuni dubbi che ancora vi tormentano. Anche ciò che finora vi sembrava impossibile da realizzare potrà diventare concreto in questi giorni.

Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. L'oroscopo predice che il prossimo sabato sarà splendido per molti di voi del segno. Diciamo pure che partirà più che bene questa parte finale della settimana, con in vista una partenza di weekend vincente dall'inizio alla fine, in molti comparti. Non aspettatevi grosse sorprese comunque, anche se tutto è predestinato dalle stelle a filare liscio come l'olio. Parlando in merito all'amore, la Luna in transito nel vostro segno suonerà una splendida musica per le vostre orecchie. Innamorati del vostro partner, tutto funzionerà per il meglio: emozioni e sorprese renderanno il rapporto degno di essere vissuto al massimo. Single, tutte le configurazioni astrali di questo giorno saranno orientate in modo positivo per il vostro segno.

Sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale, perché avrete eccellenti possibilità di raggiungere i vostri traguardi. Non trascurate i sogni: serbate loro spazio e tempo per un tentativo di realizzazione il più presto possibile. Nel lavoro, con naturalezza vi adatterete alle più svariate situazioni, dalle quali saprete trarre nuovi stimoli ed i vostri mille interessi personali. Con il minimo sforzo ma grande abilità, riuscirete a portare a termine un affare gratificante per voi e per le vostre tasche: bravi! Voto 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, sabato 7 novembre, predice l'arrivo di un inizio di weekend quasi sicuramente poco positivo.

Forse dire "brutto" è un po' troppo. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà poco efficiente solo se sarete voi a consentirlo: pensate e agite positivo, ok? La noia e l'apatia vi sommergeranno e vi sembrerà di sentirne il carico fin sopra la testa. Ci sarà poi chi si lamenterà del vostro atteggiamento da perfezionista e chi invece criticherà soprattutto la vostra permalosità. Dai, tenete duro! In campo sentimentale, la Luna sotto quadratura da Urano vi contrasterà: nel rapporto di coppia qualche cosa non andrà come avevate previsto. Un approfondito esame di coscienza vi farà comprendere che forse avete chiesto e preteso davvero troppo dalla persona amata. Single, su alcune questioni piuttosto importanti avete già deciso tutto ma, come si suole dire, avete fatto i conti senza l'oste. E l'oste in questione potrebbe essere una persona che non apprezza certo la scelta che avete fatto... Quindi si consiglia di agire secondo la propria testa, privilegiando in primis il cuore, giammai sottomettendosi al volere di chicchessia. Nel lavoro, se doveste sentirvi un po' giù all'inizio della giornata non vuol dire che tutto andrà per il verso sbagliato. Avrete solamente bisogno di più grinta per affrontare un nuovo giorno. Non converrà restare indietro per pigrizia o per mancanza di coraggio. Voto 6.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.