L'Oroscopo del 9 novembre 2020 sarà molto nostalgico per il segno dell'Acquario, molto impegnativo per i segni di acqua come il Cancro, ma anche molto spossante per il segno del Leone.

L'amore sarà alla portata di poche coppie, anche a causa di qualche dissidio maturato nel tempo e che ora potrebbe offuscare l'affiatamento di coppia per alcuni segni dello zodiaco. Sarà il caso del segno del Sagittario.

Tregua per Gemelli

Ariete: la stanchezza fisica non sarà la sola che vi accompagnerà nell'arco di questa giornata, difatti anche un senso di noia potrebbe infastidire la vostra concentrazione lavorativa o di studio.

Fare delle pause più frequentemente.

Toro: potreste incontrare molte difficoltà nel lavoro di squadra, spesso e volentieri potreste non presentare segni di collaborazione. Forse c'è una persona antipatica con cui non vorreste avere niente a che fare, oppure sarete voi ad essere un po' fuori forma.

Gemelli: vorreste staccare la spina per un po', anche se questo non comporterà necessariamente un viaggio o un qualsiasi allontanamento dalla vostra posizione. Semplicemente, vi basterà un po' di relax in solitudine senza dover focalizzare la vostra attenzione su qualcosa.

Cancro: gli impegni purtroppo vi metteranno in condizione di dover trascurare altri aspetti della vostra vita, ma perlomeno avrete qualche successo che vi darà delle soddisfazioni e una remunerazione migliore dal punto di vista pecuniario.

Leone stanco

Leone: non solo la stanchezza e la noia la faranno da padrone, ma anche un senso di insoddisfazione che al momento non potrà essere colmato in alcun modo. Dovrete stringere i denti e fare qualcosa per abbattere questo malessere.

Vergine: vi accorgerete di alcuni miglioramenti in campo economico, nonostante ora come ora le cose non stiano andando esattamente come vorreste.

Dovrete fare in modo che ogni vostro gesto sia un invito ai colleghi per poter fare collaborazioni più redditizie.

Bilancia: partirete con il piede sbagliato, se comincerete a pensare che questa settimana potrebbe essere negativa anche con il vostro intervento. Cercate voi stessi di cambiare questa situazione, trasformandola in un'occasione per rivedere alcune questioni personali.

Scorpione: non avrete paura di niente e di nessuno, piuttosto dimostrerete dei nervi saldi anche se le cose sul fronte lavorativo si dovessero fare pesanti. L'affiatamento di coppia costituirà un vero e proprio toccasana in serata.

Acquario triste

Sagittario: purtroppo qualche “incidente” di percorso potrebbe innescare un vero e proprio fraintendimento all'interno della vostra relazione. La famiglia o qualcuno a voi vicino risentirà parecchio di questa situazione.

Capricorno: dovrete fare a meno di qualcosa che vi sta a cuore per poter dare una maggiore spinta creativa al lavoro o a qualunque mansione per cui state facendo del vostro meglio. Sarà il caso di fare qualcosa anche per il vostro umore.

Acquario: purtroppo sarà una giornata triste, nella quale avrete la lacrima facile. Probabilmente qualche avvenimento vi ha fortemente scombussolato, andando ad intaccare direttamente la vostra vita personale.

Pesci: avrete bisogno di un guadagno maggiore per fare un investimento sostanzioso e che non potrete più rimandare. Potreste scontrarvi con qualcuno a voi molto caro, ma cercherete di conciliare entrambe le parti.