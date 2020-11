L'oroscopo di lunedì 2 novembre prevede momenti positivi ai nativi Scorpione nei rapporti sociali, mentre la Luna favorevole in Gemelli regalerà un inizio settimana strepitoso in amore e sul lavoro per i nativi del segno. Marte favorevole per il Sagittario metterà di buon umore i nativi del segno, che potrebbero avere qualche idea interessante al lavoro, mentre per la Vergine le emozioni potrebbero passare in secondo piano. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 2 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrali di lunedì 2 novembre segno per segno

Ariete: Mercurio retrogrado ancora per qualche giorno rende decisamente più pesante la vostra vita lavorativa secondo l'oroscopo. Anche se Marte è in posizione favorevole, non è facile riuscire a mantenere il passo con i colleghi. I single dovrebbero essere più allegri per sciogliere il cuore di qualcuno. Se invece avete una relazione stabile sicuramente, dopo riflessioni accurate, sarete in grado di venire incontro alle esigenze del partner. Voto - 6,5

Toro: configurazione astrale soddisfacente per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso aprite la mente e cercate di essere più aperti e disponibili nei confronti del partner, soprattutto per i nati nella terza decade.

Se siete single guardatevi bene intorno: la vostra anima gemella potrebbe essere proprio accanto a voi. Nel lavoro Giove vi darà sostegno e, nonostante la stanchezza, riuscirete a ottenere ancora qualche soddisfazione. Voto - 8

Gemelli: inizio settimana strepitoso con la Luna che abbraccia il vostro segno zodiacale.

In amore sarete particolarmente teneri nei confronti del partner e un abbraccio varrà più di mille 'ti amo'. Se siete single la vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino risulterà amplificato. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio in Bilancia migliora i rapporti con i colleghi e qualche collaborazione in più non vi dispiacerà.

Voto - 8,5

Cancro: giornata ancora sottotono per voi nativi del segno. Vi piacerebbe essere felici e festeggiare la vostra relazione sentimentale insieme al partner, ma con questo cielo non sarà facile. Cercate comunque di mantenere un certo ottimismo. Se siete single avrete bisogno di sentirvi liberi da eventuali pressioni. Nel lavoro lasciate perdere, in questo momento, mansioni che non vi portano da nessuna parte. Voto - 6,5

Leone: previsioni astrali del 2 novembre positive per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte, così come Venere e Mercurio e, per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vostra dolcezza sarà vista di buon occhio dal partner. Per quanto riguarda i single il vostro ottimismo sarà contagioso.

In ambito lavorativo affronterete i problemi con coraggio, portando avanti le vostre mansioni con forte convinzione. Voto - 8-

Vergine: Luna dissonante in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale ci sarà un calo dell'affiatamento di coppia, al punto che per questo periodo sarà meglio non lasciarsi andare a inutili sproloqui. Se siete single può succedere a tutti una giornata 'no'. L'importante è cercare di risolvere i problemi che si sono venuti a creare. Per quanto riguarda il lavoro le cose discretamente bene, ciò nonostante non sforzatevi troppo visto che Marte è ancora sfavorevole. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di lunedì ottimo per voi nativi del segno, grazie alla configurazione astrale.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete più vicini nei confronti del partner e darete un notevole supporto alla vostra relazione di coppia. Se siete single la compagnia degli amici, ma anche dei familiari, sarà particolarmente gradita. Nel lavoro la vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti per il vostro lavoro. Voto - 9

Scorpione: vi farete trascinare dalla fantasia e dalla voglia di divertimento in questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto voi cuori solitari, andando a rafforzare i rapporti sociali. Se avete una relazione stabile, con questo Sole in congiunzione il partner si rivelerà un ottimo compagno di viaggio per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda il settore professionale passo dopo passo state allontanando da voi tutti i dubbi che antecedentemente vi avevano coinvolto: andrete avanti spediti con le vostre mansioni. Voto - 8+

Sagittario: Mercurio e Venere saranno favorevoli insieme a Marte in questa giornata di lunedì. Solo la Luna vi darà un po’ di fastidio ma con questo cielo neanche più di tanto. In amore nutrirete fiducia nei confronti del partner come riuscivate a fare un tempo, e l'affiatamento di coppia sarà ottimo. Se siete single le emozioni dentro di voi cominceranno a farsi sempre più insistenti. Nel lavoro la determinazione che avrete vi spingerà ad iniziare progetti ambiziosi. Voto - 8-

Capricorno: previsioni astrali non molto convincenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì 2 novembre.

In amore prendere delle decisioni non servirà a nulla se non le prenderete insieme al partner, dunque esponete bene le vostre idee e raggiungete un compromesso. I single dovrebbero essere più umili con chi sta al di sopra. Nel lavoro sarà una giornata impegnativa, ma non per questo povera di risultati positivi. Voto - 7-

Acquario: con le giuste intuizioni vedrete che sul posto di lavoro svolgerete le vostre mansioni in maniera molto efficace. Mercurio è favorevole al momento, dunque approfittatene per massimizzare i risultati. In amore se siete single qualche pazzia potrebbe essere producente. Se invece avete una relazione stabile coinvolgete di più il partner e vedrete che l'intesa di coppia ne risentirà positivamente.

Salute discreta grazie a Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Voto - 8

Pesci: la fortuna tornerà a bussare alla vostra porta per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì. Curerete meglio le questioni di coppia e il partner sarà felice del vostro atteggiamento. Se siete single non mancheranno molteplici occasioni per essere colpiti dalle frecce di Cupido. Nel lavoro infine vi sentirete pronti ad assecondare anche le richieste più impegnative da parte dei colleghi o dei vostri clienti. Salute un po’ altalenante. Voto - 7,5