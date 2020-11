L'oroscopo di martedì 3 novembre prevede un buon Sole in trigono per il segno del Cancro che cercherà di dare una mano ai nativi del segno, mentre la Vergine sarà molto produttiva al lavoro grazie a Giove in buon aspetto dal segno del Capricorno. Ariete dovrà cercare di avere un po’ di delicatezza in più nei rapporti personali, mentre Pesci sarà inondando da energie positive, grazie ad una discreta configurazione astrale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 3 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni martedì 3 novembre segno per segno

Ariete: delicatezza che al momento non è presente nella vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo, considerata la vostra configurazione astrale.

Venere e Mercurio opposti infatti rendono il vostro rapporto difficile da gestire, e fareste meglio ad aggiustare la rotta. Per quanto riguarda i single sarete più inclini ad agire, ciò nonostante prima fareste meglio a pensare bene a quel che fate. Nel lavoro darete una direzione ben precisa ai vostri progetti, anche se al momento i rapporti con i colleghi sono un po’ freddi. Salute più che discreta con Marte in congiunzione. Voto - 7-

Toro: giornata abbastanza tranquilla per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore rifletterete un po’ sulla vostra relazione di coppia, ma non ci sarà bisogno di fare stravolgimenti al momento. Godete della vostra relazione senza troppi pensieri. Se siete single la determinazione è molto importante quando volete conquistare qualcuno.

In ambito lavorativo invece potrebbe essere necessario rinnovare un po’, e con Giove in ottimo aspetto vi darete da fare per massimizzare i vostri guadagni. Voto - 8+

Gemelli: cielo molto valido per voi nativi del segno. In amore però potreste sentire la necessità di discutere di questioni importanti, e con questo cielo sarà un momento buono per farlo.

Tuttavia, cercate comunque di godere della vostra storia d'amore, magari regalandovi un po’ di romanticismo. Se siete single socializzare e stabilire buoni legami con gli amici è molto importante per voi. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di darvi da fare e sentirsi un valido membro del vostro gruppo sarà fondamentale per voi.

Voto - 8+

Cancro: oroscopo di martedì 3 novembre che prevede un cielo ancora poco favorevole. Domani arriverà la Luna a sostenervi, ma per adesso avrete il Sole in buona posizione che vi darà una mano. In amore dunque siate meno egoisti, le persone intorno a voi hanno bisogno del vostro sostegno, incluso il partner. Se siete single vi sentirete un po’ più su di morale. Sul fronte lavorativo vi sentirete maggiormente coinvolti nelle mansioni di gruppo, ma ancora avrete molta strada da fare prima di tornare in alto. Salute da tenere d'occhio a causa di questo Marte sfavorevole. Voto - 6,5

Leone: previsioni astrali di martedì 3 novembre che vedranno un Sole negativo al momento, ma con Venere, Mercurio, Marte e la Luna in posizione favorevole sarà una giornata comunque valida.

In amore vi sentirete bene con voi stessi e con il partner, e magari una giornata fuori con la persona che amate sarebbe l'ideale, soprattutto se il tempo è bello. Se siete single tenete sotto controllo i vostri sentimenti, perché dovrete esprimerli nel modo più sincero possibile. Per quanto riguarda il lavoro ci sono alti e bassi, questo è uno di quei momenti bassi, ma una volta toccato il fondo potete solo che risalire. Voto - 7,5

Vergine: situazione sentimentale ancora coinvolgente secondo l'oroscopo di martedì. Soprattutto se siete single le emozioni ed esperienze che vivrete vanno vissute con il giusto criterio, ma bisogna anche saper affondare il colpo quando sarà il momento adatto. Se avete una relazione stabile il mese inizierà molto bene in quanto vi sentirete protagonisti della vostra storia d'amore, regalandovi momenti di passione insieme alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente concentrati e produttivi con le vostre mansioni, grazie a Giove favorevole, ottenendo risultati molto validi. Voto - 8

Bilancia: periodo sicuramente stellare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore Venere protegge e sostiene la vostra relazione sentimentale, regalandovi momenti con il partner che vi sembrava di non vivere da un'eternità. Per i cuori solitari le emozioni saranno un po’ confuse, ma vedrete che facendo un bel respiro vi riprenderete subito. In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione darà una spinta alle vostre mansioni, e i risultati che otterrete saranno eccellenti. Attenzione alla salute, solamente accettabile in questa giornata.

Voto - 9

Scorpione: se avete un impegno, o un incontro importante per quanto riguarda il lavoro in questa giornata, dovrete prepararvi al meglio per evitare di fare brutta figura. Attenti dunque ai dettagli, soprattutto adesso perché Mercurio non potrà darvi una mano. In amore secondo l'oroscopo vi focalizzerete sulla bellezza, ma sapete benissimo che una relazione sana saranno necessari anche i fatti. Se siete single potreste riuscire a trovare la giusta intimità con la persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Sagittario: situazione generale in netto miglioramento rispetto al periodo precedente secondo l'oroscopo, anche se la Luna vi darà fastidio in questa giornata, opposta dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque divertitevi insieme al partner, ma fate attenzione a non toccare argomenti delicati o poco piacevoli. Se siete single quello che volete in questo momento è qualcuno che vi apprezzi, che vi desideri, ma dovrete metterci del vostro anche voi se proprio volete una persona così. Nel lavoro la giornata potrebbe rivelarsi sorprendente grazie al vostro modo di affrontare i vostri impegni. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di martedì 3 novembre che vi vedrà molto agguerriti al lavoro, con Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo. La salute invece non sarà delle migliori a causa di Marte in quadratura. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il romanticismo potrebbe fiorire in modi diversi, ma voi dovrete essere in grado di raccogliere le opportunità e cercare di fare felice il partner.

Se siete single presto ritroverete la voglia di calore da parte delle persone che amate. Avrete bisogno soltanto di qualche momento tutto per voi stessi. Voto - 6,5

Acquario: particolarmente di buon umore in questa giornata secondo l'oroscopo, grazie a Venere e Mercurio in ottimo aspetto. In amore una persona speciale potrebbe entrare di prepotenza nella vostra vita, e voi dovrete scegliere se accoglierla oppure no. Se avete una relazione stabile dolcezza e varietà nella vostra relazione di coppia vi permetteranno di godere di un forte affiatamento di coppia. In ambito lavorativo potreste aver bisogno dell'aiuto di qualcuno per realizzare i vostri progetti. Voto - 8

Pesci: inizierete a sentire qualcosa di nuovo della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di martedì.

Sarete inondanti da energie positive, e la vostra relazione di coppia sarà più affiatata grazie anche al Sole in posizione benefica. Attenzione però alla Luna, un po’ fastidiosa in questa giornata. Per quanto riguarda i single cercherete di far fronte ad alcune vostre insicurezze. Sul fronte lavorativo si affaccia per voi l'opportunità di cambiare quello che meno vi convince dei vostri progetti, limando alcuni dettagli e mettendoci del vostro meglio per ottenere buoni risultati. Voto - 7,5