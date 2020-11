L'oroscopo di mercoledì 4 novembre prevede momenti emozionanti per i nativi Gemelli, che arriveranno al successo meritato in ambito lavorativo, mentre una preparata Vergine saprà esattamente come agire con le proprie mansioni o ad alcuni piccoli imprevisti della vita quotidiana. Cancro vivrà una giornata in leggera ripresa, mentre Bilancia dovrà fare un po’ più d'attenzione a ciò che dice. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 4 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 novembre segno per segno

Ariete: continua l'opposizione di Venere anche in questa giornata di mercoledì secondo l'Oroscopo, che continua a darvi del filo da torcere.

In amore dunque non esagerate con le parole, perché potreste solo causare altri problemi. Se siete single dovrete mantenere un certo autocontrollo emotivo, e aspettare il momento più opportuno. Nel lavoro potrebbe manifestarsi qualche complicazione a livello economico che dovrete saper gestire. Voto - 6

Toro: giornata nel complesso piacevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Voi single rincorrerete le vostre fantasie e magari potreste anche avvicinarvi ad una di esse. Se avete una relazione stabile invece sarà tutto il contrario: preferirete mettere da parte i sogni per dedicarvi a qualcosa di più concreto, ma comunque felice, insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro prima o poi alcune spese andranno affrontate, dunque approfittatene ora che siete più inclini a togliervi dei debiti.

Per quanto riguarda le vostre mansioni, queste andranno piuttosto bene. Salute accettabile, ma meglio non affaticarsi. Voto - 8-

Gemelli: previsioni astrali di mercoledì 4 novembre ottime per voi nativi del segno. Siete arrivati al successo che avete meritato, dimostrando agli altri che lavorando in armonia, non solo si rende di più, ma si sta bene e in armonia con il resto del gruppo.

In amore la vostra relazione procede bene e vi emozionerete tanto a sapere che la vostra famiglia al momento è molto felice. Se siete single sarete piuttosto amichevoli e socievoli con le persone che incontrerete, non solo con gli amici. Voto - 9

Cancro: configurazione astrale che un cielo leggermente migliore.

Domani arriverà la Luna nel vostro segno zodiacale, anche se non rivoluzionerà questo periodo, ma assieme al Sole favorevole qualche soddisfazione ci sarà. In amore sarete meno critici e cercherete di essere più ottimisti e fieri della vostra relazione di coppia, per quanto difficile sia al momento. Se siete single meglio essere chiari e precisi se si parla di certi argomenti. Per quanto riguarda il lavoro le vostre capacità sono molto buone, ma al momento non vengono riconosciute. Ciò nonostante continuate ad impegnarvi. Voto - 7-

Leone: ottimismo e voglia di andare avanti confermano una ripresa sempre più insistente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna favorevole, assieme a Venere e Mercurio, il periodo si prospetta più incline alle vostre esigenze e speranze.

In amore sarete alla ricerca di qualcosa che possa dare spessore alla vostra relazione di coppia, migliorandone soprattutto l'intesa. Se siete single mi mostrerete agli altri più sicuri delle vostre capacità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro un atteggiamento più aggressivo potrebbe fare al caso vostro per migliorare i vostri risultati. Voto - 8

Vergine: oroscopo di mercoledì che vede ancora la Luna sfavorevole secondo l'oroscopo. Ciò nonostante cercherete di resistere e vedere le cose dal lato positivo, soprattutto in amore, evitando di rendere l'atmosfera meno adeguata. Se siete single la sincerità a volte potrebbe mettervi in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee molto chiare su come portare avanti le vostre mansioni.

Attenti solo agli imprevisti. Salute nel complesso discreta. Voto - 7,5

Bilancia: ancora un’ottima giornata per voi nativi del segno, anche se la Luna in quadratura continua a lanciarvi segnali negativi. In amore infatti qualche piccolo malinteso potrebbe insorgere, dunque attenzione e siate bravi con le parole. Nel complesso però vivrete ancora un bel rapporto. Se siete single fatevi valere per la persona che amate, altrimenti non la convincerete mai. Per quanto riguarda il lavoro sarete pieni di idee e risorse, e non vi farete problemi a proporvi per risolvere questioni intricate. Voto - 8+

Scorpione: amerete giocare con le parole e con gli atteggiamenti voi single secondo l'oroscopo di mercoledì 4 novembre.

Il Sole favorevole illumina la vostra relazione di coppia e porta stabilità tra voi e il partner. Se siete single essere romantici va bene, ma non dovrete puntare esclusivamente su quello. Per quanto riguarda il settore professionale vi concentrate a fondo e riuscirete ad ottenere risultati in linea rispetto ai vostri colleghi. Ciò nonostante qualcuno potrebbe comunque notare le vostre abilità. Voto - 7,5

Sagittario: la settimana non è iniziata benissimo a causa della Luna opposta secondo l'oroscopo. Tuttavia sapete riconoscere i vostri errori, cercando fin da subito di recuperare terreno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, in ripresa nelle ultime giornate. Se siete single questo è il momento di esplorare e capire meglio i vostri sentimenti e cosa provate nei confronti di alcune persone in particolare.

Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancano, ma qualche imprevisto potrebbe costringervi a rimandare ad un secondo momento. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di mercoledì discreto per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà ancora poco convincente, ma in fin dei conti, sia voi che il partner sapete benissimo che vi amate e che presto questa situazione un po’ movimentata sparirà. Se siete single parlare d'amore potrebbe essere complesso per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo essere premurosi significherà perdere un po’ di tempo in più con le vostre mansioni, ma avrete la garanzia che i risultati saranno molto buoni. Voto - 6,5

Acquario: a parte il Sole in quadratura dal segno dei Gemelli, la vostra configurazione è positiva in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo, grazie ad astri favorevoli come Venere e la Luna.

Per voi single i rapporti sociali saranno di vostro gradimento e il futuro vi apparirà piuttosto roseo, anche se dovrete coltivarlo a dovere. Se avete una relazione stabile con la Luna favorevole il vostro rapporto sarà stabile e armonioso, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro usare risorse inedite a volte è una buona idea, ma dovrete assicuravi che siano le più adatte al caso vostro. Voto - 8+

Pesci: cielo piuttosto sereno per voi nativi del segno in questa giornata di mercoledì. In ambito lavorativo arriveranno delle conferme che vi terranno più attivi e concentrati con le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti, se il partner vi sembra distaccato da voi, fisicamente o psicologicamente, fate qualcosa che possa avvicinarla a voi.

Con questo cielo non sarà un'impresa impossibile. Se siete single le migliori dichiarazioni d'amore saranno quelle più originali. Voto - 7,5