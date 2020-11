L'oroscopo di venerdì 6 novembre prevede una Luna in trigono dal segno del Cancro che aiuta nei rapporti amorosi per i nativi sotto il segno dei Pesci, mentre il Leone con la giusta calma riuscirà a fare passi in avanti in amore o al lavoro. La Bilancia perderà un po’ di terreno in amore, cercando però di difendere ciò che ha costruito finora, mentre il Capricorno svolgerà le proprie mansioni con forte consapevolezza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 6 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 6 novembre segno per segno

Ariete: previsioni astrali ancora sottotono per voi nativi del segno. Il cielo al momento non vi assiste, e in ambito sentimentale meglio non toccare argomenti delicati con il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari siete innamorati e fin qui va bene, ciò nonostante meglio leggere attentamente ciò che avete scritto prima di mandare. Sul fronte lavorativo i vostri incarichi avranno spesso un esito positivo, anche se con le vostre capacità voi stessi vi aspettereste risultati migliori. Voto - 6+

Toro: Luna ancora favorevole in questa giornata secondo l'oroscopo di venerdì 6 novembre. Questa giornata sarà caratterizzata dalla voglia di correre un po’ troppo, soprattutto nel lavoro.

Tuttavia, meglio prendere alcune cose con la dovuta calma e precisione. In amore l'entusiasmo per qualcosa che attendete da tempo potrebbe contagiare anche gli altri, magari un amico se siete single, oppure il partner qualora siate già impegnati. Saranno momenti sicuramente molto piacevoli per voi. Salute ottimale.

Voto - 8+

Gemelli: situazione sentimentale più che valida in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Godrete ancora per molto tempo del supporto di Venere, mentre Mercurio sta già iniziando a preparare le valigie. In ogni caso, in amore emozioni ed energie saranno presenti nella vostra relazione di coppia, un vero successo in questo periodo.

Se siete single potreste dedicare un po’ di tempo al vostro benessere e alla vostra salute. Nel lavoro le parole avranno un peso ben specifico nei confronti degli altri e questo lo sapete, dunque bilanciate al meglio le parole. Voto - 8

Cancro: Luna in congiunzione che in questa giornata vi darà una mano nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di venerdì. Dovrete riuscire a risolvere alcune questioni familiari in questa giornata, o con il partner, mettendovi finalmente alle spalle alcuni problemi, rendendo la vostra relazione leggermente più affiata, anche se ancora ci sarà molto da lavorare. Se siete single potreste sentirvi un po’ più ottimisti e generosi. Nel lavoro dimostrate di essere dei validi lavoratori svolgendo egregiamente le vostre mansioni.

Salute ancora da tenere d'occhio. Voto - 7

Leone: l'oroscopo di venerdì 6 novembre prevede un buon cielo. Nel lavoro con Mercurio favorevole verrete travolti da una creatività non indifferente, che vi darà una marcia in più rispetto ai vostri colleghi. Se avete una relazione stabile, con la calma e le vostre capacità oratorie riuscirete a convincere il partner. I single potrebbero spingersi un po’ oltre in questa giornata, ma con risultati forse inaspettati. Voto - 8

Vergine: un cielo non proprio dignitoso in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si trova in negativo aspetto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il partner sarà molto paziente nei vostri confronti, ciò nonostante meglio non esagerare.

Se siete single e desiderate qualcuno al vostro fianco è il caso di darsi da fare. Nel lavoro cambiare idea in continuazione sarà controproducente, dunque meglio intraprendere un percorso e arrivare fino alla fine. Con Giove favorevole avrete buone possibilità di riuscita. Voto - 7-

Bilancia: periodo leggermente in calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro e per il momento potreste perdere un po’ di terreno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Intendiamoci, la voglia di amare ci sarà e sarà molto forte, semplicemente sarà un po’ più difficile esprimerla in questo momento. Se siete single meglio rimandare alcuni incontri in questo momento.

Ambito lavorativo invece soddisfacente, grazie ad alcune piccole soddisfazioni nel corso della giornata che vi faranno venire il sorriso sulle labbra. Voto - 7,5

Scorpione: previsioni astrali di venerdì 6 novembre che vedono una bella Luna splendere dal segno amico del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque in questa giornata riuscirete ad esaltare il vostro lato più romantico, regalandovi momenti intensi, piacevoli e teneri insieme al partner. Se siete single vi sentirete più in sintonia con la persona che amate, e sarà più facile a quel punto avvicinarsi ulteriormente o dichiararsi. In ambito lavorativo ci vorrà un po’ di pazienza prima che questo periodo intenso finisca, ma nel complesso ve la state cavando bene.

Voto - 8,5

Sagittario: giornata non troppo esaltante per voi nativi del segno, ma secondo le previsioni astrali di venerdì avrete modo comunque di godere di bei momenti. In amore la vostra relazione di coppia non sarà tra le più romantiche al mondo al momento, ciò nonostante potrete comunque contare sul sostegno del partner quando necessario. Se siete single sarete più consapevoli delle azioni grazie a nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà molto faticosa, dunque meglio non perdersi in inutili chiacchiere. Voto - 7+

Capricorno: la Luna opposta metterà in crisi la sfera sentimentale. Il vostro rapporto è molto complesso in questo momento, e sarà fondamentale non commettere passi falsi.

I single preferiranno darsi da fare con i loro impegni quotidiani, mettendo da parte i sentimenti. Nel lavoro affronterete le vostre mansioni con maggior consapevolezza, soprattutto i nati nella prima decade. Un passo avanti verso i prossimi successi. Voto - 6,5

Acquario: periodo molto buono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avrete modo di vivere emozioni forti, pure nei confronti del partner, che daranno una svolta alla vostra relazione di coppia. Se siete single tenderete a frequentare persone molto intriganti. Nel lavoro attenzione perché potreste commettere qualche errore dovuto ad una svista. Rimanete sull'attenti e svolgete bene i vostri incarichi, anche perché Mercurio non sarà favorevole per molto.

Voto - 8-

Pesci: la Luna romantica dal segno del Cancro esalta la sfera sentimentale secondo le previsioni astrali di venerdì. Il romanticismo fiorisce nella vostra relazione di coppia, e piano piano godrete di un affiatamento sempre maggiore. I single riusciranno a interagire in maniera più fluida ed efficace con le persone. Nel lavoro, dando il meglio di voi, riuscirete a rendere felici i vostri clienti e a portare a casa buoni risultati. Salute nel complesso accettabile. Voto - 8