La prima settimana del penultimo mese dell'anno si avvia verso la propria conclusione. L'oroscopo del 6 novembre 2020 è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà questo venerdì sul piano astrologico per i settori dedicati all'amore, al lavoro e alla salute, per tutti i dodici segni zodiacali.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete - Alcuni soffrono la solitudine e non riescono a godere i vantaggi che offre lo status di single. L'Oroscopo consiglia di guardare il mondo con una prospettiva diversa, di allargare di più i vostri orizzonti. Se avete voglia di innamorarvi, questo periodo regala un incontro speciale, però, cercate di trovare una persona alla vostra portata.

Nel lavoro è importante essere essere aperti alle novità e alle nuove strategie di marketing. Ossigenate bene i polmoni, una passeggiata in mezzo alla natura non può che farvi bene.

Toro - In questa giornata di venerdì potreste mancare di tatto e ferire una persona cara. Tutto vi si persona, grazie anche alla vostra simpatia. Non sottovalutate le intromissioni familiari, le decisioni vanno prese da soli e usando la propria testa. Lavorare è diventato un po' difficile per via di questo periodo critico. Nel vostro ambiente di lavoro si è creata una situazione ingestibile. Come sempre, però, la spunterete. Lo stress accumulato durante le ore lavorative vi rende poco attivi la sera. Non demoralizzatevi, nel weekend ricaricherete la batteria e riuscirete a essere più presenti in famiglia.

Gemelli - Il vostro fascino potrebbe attirare un bel po' di commenti lusinghieri, soprattutto sui social. Non è semplice fare il primo passo, ma se ci tenete davvero alla persona interessata dovete farvi coraggio ed esternare i vostri sentimenti. Fate conoscere alla persona che vi piace un lato di voi romantico, solare e dolcissimo.

Se siete alla ricerca di un impiego, cercate ovunque, anche sui social. Se dovete fare un colloquio di lavoro, mettete in risalto il vostro talento. Non è un periodo giusto per investire, meglio mettere da parte i soldi per un'eventualità. Tenete a bada il vostro nervosismo, altrimenti dovete fare i conti con qualche fastidio fisico.

Cancro - Siete sempre pronti a puntare il dito sulle mancanze del partner d'amore, ma troppo ciechi sui vostri difetti. Non imponetevi con prepotenza, potreste passare dalla parte del torto. Chiedere scusa non è un segno di debolezza, anzi rafforza anche i legami in rotta di collisione. In campo lavorativo avete in mente parecchie iniziative o proposte da valutare. Questo mese di novembre potrebbe concludersi in maniera insoddisfacente, soprattutto nel settore economico e finanziario. Muovetevi con prudenza e puntate tutto sull'anno nuovo. Agite sulla prevenzione, evitate di affaticarvi e amministrate bene le vostre forze.

Previsioni astrologiche per venerdì 6 novembre: da Leone a Scorpione

Leone - Qualche nube offusca la vostra serenità in amore.

Forse un ricordo del passato o un dispiacere che non riuscite a eliminare, e tutto questo porta a degli sbalzi d'umore. Trovate il coraggio e cercate di affrontare con lucidità tutte le cose negative che vi assillano. Periodo discreto per il settore lavorativo ed economico, potete iniziare a dare forza ai vostri nuovi progetti ma c'è parecchio da fare. Siete delle persone volenterose, quindi non vi fanno paura i contrattempi, gli imprevisti e gli ostacoli. Siate prudenti anche con la salute: potreste essere vulnerabili agli acciacchi di stagione.

Vergine - Se siete stufi della vostra relazione, se non avete più fiducia nel vostro partner, vuol dire che è arrivato il momento di della resa dei conti.

Alcune coppie in crisi potrebbero non riuscire a risolvere certi grattacapi. Questi alti e bassi sono comuni in ogni rapporto che si rispetti, quindi non spaventatevi. In campo lavorativo c'è ancora qualche intoppo che dovete risolvere, qualche imprevisto che vi turba oppure un collega che ostacola i vostri obiettivi. Non scoraggiatevi, a breve tutto si risolverà. Se volete stare bene fisicamente, evitate di covare rabbia o tensioni.

Bilancia - Giornata complicata a causa della gelosia, forse una persona che vi piace sembra essere infatuata di un'altra persona, oppure il vostro partner guarda troppo altrove. Cercate di controllare di più il vostro linguaggio, certe parole sollevano un polverone infinito.

Potrebbero venire a galla vecchi dissapori, rancori non chiariti. In campo lavorativo non fatevi coinvolgere da situazioni che non vi riguardano. Potreste perdere prestigio per qualche parola detta con troppa irruenza. Qualche fastidio fisico potrebbe non farvi dormire bene la notte, meglio non sottovalutarlo.

Scorpione - Alcune questioni economiche lasciate per troppo tempo in sospeso potrebbero minare i rapporti di coppia. Vorreste qualcosa in più, ma non sapete esattamente cosa. Nonostante ciò, vi aspetta una giornata abbastanza positiva, potreste cogliere qualche occasione al volo. Siete un vulcano di idee, avete una grande voglia di fare, di dare il meglio sul lavoro. Siete perfettamente in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, siete dei veri combattenti.

Buona ripresa e ottima energia, occhio a ciò che mangiate.

L'oroscopo relativo alla giornata di venerdì 6 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario - In questa giornata affrontate le vostre incertezze con lucidità, intelligenza e calma. Questa è la giornata adatta per affrontare quelle situazioni lasciate a metà per troppo tempo, se continuate a rinviarle potreste pagare caro il vostro atteggiamento. Alcuni dubbi potrebbero affollare il vostro cuore. State alla larga dalle persone complicate e che portano solo problemi. In campo lavorativo dovete affrontare qualche imprevisto e gli arretrati dei colleghi imprecisi. Continuate a dare il meglio di voi stessi, la vostra condizione economica potrebbe migliorare.

Proteggete le vie respiratorie e prevenite eventuali malanni. Questo è un periodo che vi rende più vulnerabili, a livello di salute e benessere.

Capricorno - In questa giornata potreste avere a che fare con un osso duro, qualcuno che mette alla prova la vostra possessività. In fondo, avete un debole per le persone con un carattere peperino. Anche se questo è un periodo un po' vantaggioso, dovete evitare i pettegolezzi e stare alla larga dai rivali in amore. Potreste iniziare il lancio di nuovi prodotti di marketing attraverso i social. Cautelatevi da pagamenti in perenne ritardo. Se soffrite d'insonnia, provate con una tisana o una camomilla prima di andare a dormire. Liberate la vostra mente dai cattivi pensieri.

Acquario - Forse vi siete ingabbiati in una storia che non vi appaga più, oppure siete stanchi delle imposizioni familiari, dei soldi che non bastano mai, delle preoccupazioni per i figli cercate di rendere più vivace la vostra vita di coppia. Se così fosse, cercate di risolvere tutti i problemi spinosi e di ritrovare l'armonia in famiglia e con il partner. Nel lavoro c'è qualcosa che non vi soddisfa e che vi fa brontolare. Magari i compiti aumentano ma la paga non lievita. Forse le occasioni migliori arriveranno a fine mese, abbiate un po' di pazienza. Attenzione allo stress accumulato durante le ore lavorative, non trascurate il vostro aspetto esteriore e interiore.

Pesci - Giornata incerta, c'è qualcosa vi preoccupa e che non vi fa dormire la notte.

Si tratta di un momento passeggero, presto le cose diventeranno più chiare. I cuori solitari dovrebbero aprirsi all’amore con maggiore fiducia. Le buone occasioni nel lavoro non mancano, dovete solo fare attenzione alle vostre tasche. Andateci cauti con gli investimenti, evitate di fare mosse rischiose. Potrebbe arrivare un'influenza, un raffreddore o un mal di gola. L'oroscopo raccomanda di mangiare più frutta e verdura, e di non esagerare con i cibi pesanti.