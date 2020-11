L'oroscopo del 7 novembre 2020 è pronto per essere consultato da coloro che sono curiosi di sapere quali sorprese hanno in serbo gli astri per il loro segno dello zodiaco. Siamo nel pieno del weekend, quali novità offrono il settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? In ottima evidenza, l'astrologia relativa alla giornata di sabato 7 novembre e le previsioni astrologiche rivolte ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo giornaliero: da Ariete a Cancro

Ariete - Ci sono tutte le premesse per pensare che questa sia una buona giornata.

Per renderla perfetta dovete metterci tutta la vostra buona volontà e dimenticare il passato. Accogliete con fiducia l'amore, lasciatevi travolgere dalla passione e date forma ai progetti di coppia. Il lavoro potrebbe essere ricco di vantaggi e di occasioni. Cercate di individuare le proposte buone e scartate quelle che potrebbero rivelarsi dei buchi nell'acqua. Avete forza, grinta, determinazione e tanta voglia di vivere.

Toro - Sfoderate la sicurezza che avete dentro di voi, dimenticate tutte le cose negative successe nel passato e date una grande opportunità al futuro, a voi stessi. Molto probabilmente incontrate una persona nuova tramite i vostri amici o durante uno spostamento. Non rimanete in casa ma guardatevi intorno, questo discorso vale per i single che vogliono innamorarsi.

Se siete in cerca di lavoro potreste trovare qualcosa che vi soddisfi. I buoni pronostici valgono anche per il denaro. Pensate di più al vostro aspetto esteriore.

Gemelli - Giornata intensa per il vostro cuore, fatta di contraddizioni e di momenti esaltanti ma anche di attimi di gelosia, di dubbi, di scarsa fiducia.

Cercate di moderare il vostro linguaggio colorito, le emozioni sono troppo accese e incontrollabili, potreste non essere obiettivi. Massima prudenza sia nel lavoro che in campo economico. Non è un periodo favorevole per le vostre tasche. Stanchezza e nervosismo vi fanno compagnia.

Cancro - Se convivete con il vostro partner d'amore, questa giornata potrebbe rivelarsi piuttosto movimentata.

Le circostanze esterne vi spingono a farvi litigare. Se non convivete, allora dovete stare alla larga dalla gelosia e dai pettegolezzi di quartiere. Nel lavoro vi state impegnando al massimo, ma i risultati sembrano tardare. Non preoccupatevi, tutto ciò che state facendo sarà premiato. Riposatevi e allentate la tensione praticando un'attività sportiva anche in casa. Coccolatevi di più.

Previsioni degli astri per la giornata di sabato 7 novembre: da Leone a Scorpione

Leone - In questa giornata potreste affrontare e chiarire alcune situazioni con la persona che amate. L'oroscopo consiglia di farlo subito, in modo da smussare alcune situazioni che portano solo ostilità e nervosismo. Periodo incoraggiante per gli affari.

I guadagni vi rendono un po' ottimisti e più aperti alle nuove occasioni. In salute siete ben messi: prestate più attenzione ai colpi d'aria.

Vergine - Per alcuni nativi della Vergine potrebbe essere un periodo niente male. Il grande amore è favorito in questa giornata. Anche chi è timido può allontanare le insicurezze e fare nuove esperienze. Non perdete l'opportunità di dare vita ai vostri sogni più segreti. Sul versante lavorativo vi tocca valutare le nuove opportunità con scrupolo e massima prudenza. Non è difficile scegliere, visto che dalla vostra parte avete determinazione e dinamismo. Potreste mettere a segno dei bei progetti e migliorare le vostre entrate. È una giornata positiva anche per la salute e il benessere, sfruttatela.

Bilancia - In questa giornata non mancano nervosismo, gelosia, ma anche la passionalità potrebbe avere un posto importante nelle vostre emozioni. Chi ha perso la serenità potrebbe ritrovarla presto. Insomma, dovete affrontare le incertezze e risolvere certe questioni spinose. Sul fronte lavorativo dovete affrontare equivoci, ritardi oppure una persona che si rimangia la parola data. La salute inizia migliorare ma dovete comunque state attenti alle vie respiratorie, l'influenza potrebbe essere in agguato.

Scorpione - L'amore è un po' penalizzato in questa giornata di sabato, ma nessuna stella in cielo potrà mai offuscarvi. Cercate di non vedere in voi ogni minimo difetto, potreste pensare di esser poco attraenti.

Anche se il periodo è poco promettente, avete buone occasioni sia lavorative che economiche. Abbiate più fiducia nel destino, soprattutto non siate impulsivi. Le questioni lavorative, familiari o coniugali potrebbero rovinarvi il sonno. Provate a bere una buona camomilla fumante prima di andare nel mondo dei sogni.

L'oroscopo del giorno 7 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario - Vi aspetta una giornata all'insegna delle incertezze, che mettono in evidenza le vostre insoddisfazioni. Questa situazione pesante vi esaspera e vi fa perdere il buon senso. Cercate di prevenire eventuali problemi e di ritrovare la complicità con la persona amata. Alcuni problemi di famiglia potrebbero interferire con l'andamento lavorativo e distrarvi.

Cercate di concentrarvi di più su quello che dovete fare quando siete in ufficio, altrimenti rischiate di pagare a caro prezzo la vostra distrazione. Cercate di non preoccuparvi troppo sulla salute: una tosse è solo una tosse, un raffreddore è solo un raffreddore.

Capricorno - L'amore torna protagonista e dà il via libera ai progetti di coppia. Molte situazioni e sensazioni potrebbero far capire ai single che Cupido non si è dimenticato di loro. In realtà, in questo momento siete più aperti e disponibili alle novità. Periodo positivo per il ramo della professione e del denaro: arrivano nuove opportunità, scatti di promozione, guadagni extra oppure un vostro vecchio progetto finalmente prende forma.

Gli acciacchi che da un po' di tempo vi accompagnano spariranno tra qualche giorno, ma il vostro sorriso è contagioso e riempie il cuore delle persone che vi stanno vicino.

Acquario - Andare d'accordo con il partner o con un familiare sembra un'impresa ardua. Forse manca una forte complicità mentale, ecco perché tra voi ci sono delle incomprensioni. Inoltre, la diffidenza o la gelosia potrebbero complicare ancora di più le cose. Inizierà ad andare solo se riuscirete a tenere a freno la lingua. Sul lavoro dovete essere molto prudenti, soprattutto per quanto riguarda il settore economico. Stringete i denti e andate avanti, si tratta di ostacoli che si superano facilmente mettendo in moto l'astuzia.

Non abusate troppo delle vostra forza fisica, avete bisogno di tranquillità e di non strapazzarvi.

Pesci - La passione e l'audacia vi fanno compagnia in questa giornata di sabato e vi garantiscono momenti di puro divertimento. Un po' di stanchezza potrebbe farsi strada nel vostro cuore ma riuscirete a gettare alle vostre spalle ogni dubbio, sentimento negativo. La vostra arma vincente è la comunicazione, potete sistemare ogni questione lasciata in sospeso da troppo tempo. Sul versante lavorativo vi sentite particolarmente ispirati, avete modo di coltivare le vostre aspirazioni, trovare soluzioni alle quali non avevate pensato prima. Per molti nativi dei Pesci queste doti insolite rappresentano una marcia in più.

Giornata positiva per la salute: fate più movimento, impegnatevi di più nelle iniziative faticose, se volete sopravvivere allo stress della vita quotidiana.