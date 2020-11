L'oroscopo della settimana, che va dal 16 al 22 novembre, prevede l'ingresso del pianeta Venere nel segno dello Scorpione a partire dalla prossima domenica e insieme a Mercurio e il Sole già favorevoli, la sua configurazione astrale sarà un connubio di felicità in amore e progressi al lavoro. Mentre l'Ariete, finalmente, avrà modo di riprendersi e tornare sui propri passi. Oroscopo interessante anche per il Cancro, che poco a poco tornerà a godere di una relazione di coppia stabile, mentre Toro e Leone dovranno fare i conti con un cielo sfavorevole, cercando dunque di fare molta attenzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo settimanale, dal 16 al 22 novembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 novembre, segno per segno

Ariete: ancora qualche giorno di sofferenza e pazienza per voi nativi del segno. Venere sarà presto in una posizione più favorevole e dunque potrete tornare sui vostri passi e cercare di saldare nuovamente un legame con la vostra anima gemella. Evitate i litigi, ma soprattutto sforzatevi di far uscire il vostro lato tenero. Se siete single avrete modo di ritrovare anche voi un po’ di serenità nei vostri rapporti. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà ancora molto da fare, ma la strada che avete scelto per le vostre mansioni si rivelerà presto efficace. Voto - 7+

Toro: purtroppo per voi nativi del segno si apre un periodo non particolarmente roseo, dato che Venere e Mercurio saranno in opposizione e non avrete altri pianeti in posizione più positiva.

Dal punto di vista sentimentale avrete ancora un po’ di tempo per solidificare il vostro rapporto. Successivamente, però, sarà meglio che prestiate molta attenzione. Se siete single sarete propensi a concentrarvi solo sul presente. Per quanto riguarda il settore professionale, non rimandate lavori importanti proprio adesso, anzi, impegnatevi al massimo per portarli a termine.

In quanto a salute non ci saranno problemi di rilievo in questo periodo. Voto - 7+

Gemelli: settimana che potrebbe iniziare un po’ lenta a causa della Luna in opposizione. Successivamente, però, la situazione dovrebbe stabilizzarsi e regalarvi momenti ancora soddisfacenti in amore, anche quando Venere non sarà più in una posizione così avvantaggiata.

Se siete single potreste anche provare a organizzare qualcosa di piacevole in queste giornate, in particolare nella parte centrale della settimana. Il lavoro, soprattutto il weekend, potrebbe regalarvi fortuna ed energia in più, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8-

Cancro: se nell'ultimo periodo non è stato facile tenere il passo, sia in amore che nel lavoro, dalla prossima settimana godrete di momenti decisamente migliori. Già nel lavoro state notando dei miglioramenti grazie a Mercurio favorevole, mentre per quanto riguarda la sfera sentimentale, piano piano, la vostra relazione rivedrà un gran affiatamento. Per quanto riguarda i cuori solitari, sarete di buon esempio per gli altri con i vostri consigli.

Inoltre, se avete delle questioni da sistemare, questo sarà il momento più adatto per farlo. Voto - 7,5

Leone: nubi all'orizzonte per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Quest'ultima parte dell'anno non si rivelerà così grandiosa con Venere, Mercurio e il Sole opposti. La prima parte della settimana sarà piuttosto valida con la Luna favorevole e dovrete sfruttarla per solidificare il vostro rapporto sentimentale. Attenzione: da domenica Venere sarà negativa. Se siete single potreste tendere a essere molto esigenti e volere solamente il massimo, ma in un momento del genere forse chiedete troppo. Nel lavoro dovrete difendere e preservare ciò che avete fatto di buono e accontentarvi, per il momento, di ciò avete costruito.

Voto - 7-

Vergine: oroscopo settimanale in miglioramento per voi nativi del segno, anche se questo periodo è già piuttosto valido. A parte le giornate di lunedì e martedì, che saranno un po’ sfortunate a causa della Luna in quadratura, la vostra relazione sentimentale godrà di emozioni intense e con Venere presto in sestile non potrete far altro che esaltare ed elogiare al meglio l'amore che provate per il partner. Se siete single, se non ci proverete non lo saprete mai! In ambito lavorativo ci saranno delle novità per la vostra carriera professionale. Siate precisi il più possibile e svolgete al meglio le vostre mansioni. Salute purtroppo ancora tra alti e bassi, colpa di Marte in opposizione che non vuole lasciarvi in pace.

Voto - 9-

Bilancia: periodo ancora ottimale per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale Venere sarà favorevole fino alla giornata di domenica, dunque sfruttate al massimo i suoi benefici per godere appieno della vostra relazione di coppia. Non preoccupatevi, perché anche quando Venere lascerà il vostro segno ci saranno ancora momenti magnifici. Se siete single, con la giusta pazienza e il giusto atteggiamento, riuscirete a fare breccia nel cuore di chi amate. In ambito lavorativo sta arrivando un periodo di ricarica e di riflessione. Poco importa per ora se ci saranno risultati un po’ sottotono, perché state preparando un cammino sontuoso. Voto - 8-

Scorpione: settimana fantastica secondo l'oroscopo.

Venere sarà presto in congiunzione al vostro cielo, assieme a Mercurio e il Sole già favorevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete di un periodo fatto di felicità e soddisfazioni insieme alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella terza decade. Se siete single ogni vostro sguardo cela emozioni molto forti, che potrebbero generare i sentimenti giusti. Sul fronte lavorativo avrete delle grandi capacità comunicative e sarete in grado di ottenere il meglio dai vostri incarichi, con risultati a volte stupefacenti. La salute sarà spesso su buoni livelli, ciò nonostante prendetevi del tempo, soprattutto quando siete stanchi. Voto - 10

Sagittario: inizio di settimana positivo per voi nativi del segno, con la Luna che illuminerà le giornate di lunedì e martedì.

Per voi single un grande amore potrebbe essere alle porte e quel che dovrete fare sarà cogliere l'occasione e assaporare al meglio ogni momento. Se avete una relazione stabile, Venere da domenica sarà in Scorpione, ma non per questo dovrete smettere di dire ciò che sentite nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte è ancora positivo, dunque è ancora il momento giusto per fare cose nuove e alcune di queste potrebbero integrarsi nella vostra routine quotidiana. Voto - 8-

Capricorno: questo periodo un po’ così sta per finire secondo l'oroscopo della settimana, con Venere che da domenica tornerà a essere in posizione favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, tra le giornate di mercoledì e giovedì ci sarà la Luna in congiunzione e sarà un buon inizio per cercare di riportare in auge la vostra relazione sentimentale.

Se siete single vi aspetta un periodo più favorevole in fatto di sentimenti. Sul fronte lavorativo Giove e Mercurio sono favorevoli, dunque potreste anche provare a sbilanciarvi e tentare di svolgere incarichi un po’ più complessi. Voto - 7,5

Acquario: si apre un periodo più difficile per voi nativi del segno, considerato che da domenica Venere sarà in quadratura assieme a Mercurio. Dal punto di vista dell'amore i sentimenti saranno un po’ a intermittenza e faticherete a farvi comprendere dal partner. La Luna nel weekend ci metterà momentaneamente una pezza, ma sappiate che dovrete metterci anche del vostro per non vedere indietreggiare la vostra relazione. Se siete single mostrate più sicurezza in voi stessi.

In ambito lavorativo non mollate e cercate di trovare sempre qualcosa che possa stuzzicare il vostro interesse e spingervi a dare il meglio, anche se questo cielo non vuole darvi una mano. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo della prossima settimana promettente per voi nativi del segno, con l'arrivo di Venere in trigono dal segno dello Scorpione. Amare la vostra anima gemella diventerà più semplice, di conseguenza potrebbe anche essere il momento adatto per fare qualcosa di speciale per la persona che amate. Se siete single lasciate che per una volta siano gli altri a contattarvi e soprattutto a corteggiarvi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le vostre capacità, perché potreste ottenere risultati di cui potreste rimanere stupiti.

Voto - 8+