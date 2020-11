L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 novembre è pronto a sciogliere eventuali dubbi sui prossimi sette giorni in calendario. In analisi in questo trattato astrologico sono i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di continuare però, come d'abitudine facciamo un piccolo resoconto della situazione generale. Il segno migliore tra i sei sarà senz'altro Vergine (voto 8). Un gradino sotto si posizionano alla pari l'Ariete (voto 7) con il Toro (voto 7), seguiti a poca distanza da Gemelli (voto 6) e Leone (voto 6). Invece, le previsioni astrologiche da lunedì 9 a domenica 15 novembre prospettano una settimana molto impegnativa per agli amici Cancro (voto 5), nel periodo sotto l'influenza di astri in aspetto negativo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare spazio alle predizioni astrologiche impostate dall'oroscopo della settimana da lunedì 9 a domenica 15 novembre, come sempre andremo a mettere in evidenza i prossimi cambi di settore lunari. Il frangente sotto osservazione conta in tutto quattro tappe in programma per questa settimana. A dare inizio al periodo, la Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 9 novembre alle ore 14:29. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo spostamento mercoledì 11 novembre alle ore 17:10, dove darà corso alla coppia strale relativa alla Luna in Bilancia. Un'altra fermata arriverà venerdì 13 novembre alle ore 17:19 con la Luna in Scorpione.

La settimana infine potrà ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Sagittario prevista domenica 15 novembre.

Il dovere di cronaca astrologica ci impone di sottolineare un altro transito, seppur nn imputabile alla Luna, molto importante dal punto di vista delle previsioni. Parliamo senz'altro dell'arrivo di Mercurio in Scorpione, presente nel comparto del segno di Acqua a partire dalle ore 21:55 di martedì 20 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. In prospettiva, si prefigura per molti di voi nativi un periodo più che buono, soprattutto per quanto riguarda alcune scelte importanti da fare. Il giorno migliore sarà di certo giovedì 12 novembre, vestito a festa dalla "top del giorno".

Non meno interessanti saranno mercoledì 11 e venerdì 13, segnati da cinque ottime stelle. Tra le giornate da ritenere stabili nella generale normalità, martedì e sabato, portatrici entrambe di quattro buone stelline indicative di routine. Tra le peggiori giornate, da registrare solo quella di lunedì 9, segnata da tre stelle e quella da "ko" di domenica 15 novembre.

Il responso settimanale:

Top del giorno giovedì 12 novembre;

giovedì 12 novembre; ★★★★★ mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★★ martedì 10 e sabato 14;

★★★ lunedì 9 novembre;

★★ domenica 15 novembre.

♉ Toro: voto 7. Abbastanza interessanti i prossimi sette giorni sotto osservazione. Secondo l'oroscopo della settimana, il periodo sarà da vivere tranquillamente, con stelle a favore cinque giorni su sette.

Iniziamo con i giorni più belli: sabato 14 novembre sarà il migliore di tutti, sottoscritto da una splendida "top del giorno". A dare compagnia al vertice della scaletta, i due giorni relativi al 12 e 15 del mese, ambedue segnati a cinque stelle. Mercoledì 11 e venerdì 13 invece, faranno registrare un lieve calo di positività marcando solo quattro stelle. Massima attenzione a cosa andrete a fare in questi due giorni: lunedì 9, giornata valutata con le tre stelle del "sottotono" e soprattutto martedì 10 novembre, periodo segnalato con il "ko".

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 14 novembre;

sabato 14 novembre; ★★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★ lunedì 9 novembre;

★★ martedì 10 novembre.

♊ Gemelli: voto 6.

Settimana poco congeniale per fare eventualmente scelte un po' azzardate, ma molto convincente per quanto riguarda nuove relazioni. Partiamo a rivelare i giorni più belli: lunedì 9 e mercoledì 11 saranno a cinque stelle. In questo caso andrete a fare ciò che più vi interessa, relegando le altre cose ad altre giornate. Di certo non saranno da buttare, anche se non proprio soddisfacenti al 100%, anche quelle quattro stelle di martedì 10, giovedì 12 e domenica 15. Attenzione a non esporsi troppo nei seguenti giorni: il 13 e il 14 del mese, rispettivamente a tre e due stelline da "ko".

Andiamo pure ai dettagli e scoprire quando e come meglio agire:

★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 novembre;

★★ sabato 14 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5.

Settimana con l'oroscopo poco fortunato in quanto preannuncia un po' di agitazione generale. Pertanto il periodo sarà da vivere con una certa concentrazione, evitando di strafare oppure di eccedere con la fiducia in chi sapete non la meriti. Cercate invece l'armonia con chi avete accanto. Venerdì 13 intanto si presuppone sia un'ottima giornata, l'unica, segnata da cinque stelle relative ai periodi fortunati: mettete pure in gioco ciò che più piace, gli astri saranno con voi. Leggermente in calo, ma sempre perfette per superare indenni il periodo, saranno quelle di lunedì 9, giovedì 12 e sabato 14, portatrici di quattro stelline. Non favorevole per voi sarà la Luna in Vergine: infatti nei giorni di martedì e domenica arriveranno tre stelline, mentre l'11 novembre porterà le famigerate due stelline da "ko".

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere:

★★★★★ venerdì 13 novembre;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12 e sabato 14;

★★★ martedì 10, domenica 15;

★★ mercoledì 11 novembre.

♌ Leone: voto 6. In arrivo una settimana quasi sicuramente molto "bollente" nel comparto sentimentale. L'oroscopo mette in risalto questo frangente iniziando a dare massima evidenza alle due giornate segnate da cinque stelline. Infatti, portatrici di serenità e tanta felicità saranno lunedì 9 e martedì 10 novembre, valutate a massima positività. Non al top, eppure positive, potranno essere le giornate a quattro stelle relative a mercoledì 11, giovedì 12 e domenica 15 del mese. Parlando di negatività giornaliera invece, sabato 14 sarà potenzialmente da tre stelle, mentre il giorno prima, venerdì 13 novembre, arriverà la giornata da "ko".

Il quadro complessivo esposto nelle stelline di competenza del Capricorno:

★★★★★ lunedì 9 e martedì 10;

★★★★ mercoledì 11, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ sabato 14 novembre;

★★ venerdì 13 novembre.

♍ Vergine: voto 8. Variegata la settimana in esame. Partiamo come sempre dai giorni migliori: lunedì 9 novembre regalerà speranze e fiducia nel prossimo e una meravigliosa "top del giorno". L'oroscopo della settimana 9-15 novembre indica in martedì 10, sabato 14 e domenica 15 del mese, date segnare in agenda in quanto avranno in dote le cinque stelle della bina sorte. Il cielo del periodo favorirà amicizie e nuovi incontri: single, siete avvisati. Buona anche la giornata di mercoledì 11 novembre: quattro stelle e novità in arrivo, ma per pochi.

Giù di corda potreste sentirvi giovedì 12 novembre, segnato con tre stelle; contrasti in famiglia, invece, potrebbero verificarsi il giorno 13: due stelline da "ko".

Scopriamo in dettaglio la situazione completa relativa alle stelle, giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 9 novembre;

lunedì 9 novembre; ★★★★★ martedì 10, sabato 14 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 novembre;

★★★ giovedì 12 novembre;

★★ venerdì 13 novembre.

