Giornata molto interessante per il Leone quella del 13 novembre con le stelle a proteggere l'amore e favorire i nuovi incontri. I nativi del segno saranno sensuali e passionali, il loro fascino avrà l'effetto di un magnete a cui nessuna preda potrà sfuggire. Anche per la Bilancia le stelle lasciano presagire 24 ore vantaggiose, qualcuno potrebbe vivere forti emozioni. Ottime notizie in arrivo poi per i Pesci.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 13 novembre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 13 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa giornata potrebbe iniziare con il piede sbagliato per il segno, che durante le prime ore della mattina potrebbe dover fare i conti con un imprevisto o dei ritardi. L’ansia e la tensione accumulata potrebbero portare alla nascita di contrasti e discussioni tanto in amore quanto in ambito professionale. Siate cauti.

Toro: l’oroscopo di venerdì 13 novembre consiglia al segno di compiere un passo per volta. In queste giornate sono molte le cose di cui occuparsi, ma come ben si sa, la fretta non è una buona consigliera e la voglia di terminare in fretta il lavoro, potrebbe comprometterne i risultati.

Gemelli: un quadro astrale positivo e vantaggioso protegge il segno per quanto riguarda l’amore e la sfera sentimentale.

Chi è da tempo innamorato di qualcuno, ma non ho mai avuto il coraggio di dichiararsi, potrà farlo proprio durante queste 24 ore. È un buon momento per le coppie e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: questa potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, in ambito sentimentale ed in famiglia potrebbero continuare alcune agitazioni nate durante le giornate precedenti.

Il consiglio delle stelle è quello di lasciare le questioni private fuori dalla sfera lavorativa, dove potreste apparire piuttosto distratti.

Leone: l’oroscopo di venerdì 13 novembre lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno. Il fascino del leone risulta irresistibile durante questa giornata e per tutto il weekend, è un buon momento per fare progetti di coppia e anche per il single alla ricerca di nuovi incontri.

Bene il lavoro.

Vergine: le prossime 24 ore sono da dedicare alla sfera lavorativa e professionale, è un momento molto interessante in tal senso e si può ottenere qualcosa in più rispetto alle giornate precedenti. Serenità e armonia in amore. Bene il fisico.

Bilancia: potrebbe essere una giornata molto emozionante per il segno. Durante le prossime ore resistere ai richiami del cuore sarà quasi impossibile, ma questo non è affatto un male. Per qualcuno potrebbe essere lo stimolo necessario a riprendere in mano la propria vita e riavvicinarsi alle persone care.

Scorpione: un quadro astrale positivo lascia presagire una giornata energica, grintosa e ricca di motivazioni per il segno. È il momento di trasformare in realtà i vostri sogni, per farlo però occorrono, non solo le giuste idee, ma anche la determinazione necessaria a mandarle avanti e presentarle a chi di dovere.

Sagittario: durante le prossime ventiquattr’ore resistere ai richiami del cuore sarà quasi impossibile. Gli astri lasciano presagire una giornata ricca di emozioni, soprattutto per i single, qualcuno infatti potrebbe incontrare l’anima gemella. Serenità in famiglia. Ottime idee nel lavoro.

Capricorno: la giornata di venerdì 13 novembre 2020 potrebbe rivelarsi faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove potrebbero nascere delle rivalità o dei contrasti. Il consiglio delle stelle è quello di individuare al più presto quelli che sono i vostri nemici e cercare di allontanarli.

Acquario: sono giornate più positive per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti di coppia, dove sembra tornata la serenità.

In ambito lavorativo si può osare di più. Il fisico ha bisogno di maggiori cure e un po’ di riposo.

Pesci: è una giornata molto positiva per il segno. Durante le prossime 24 ore infatti qualcuno potrebbe ricevere delle ottime notizie, riguardanti soprattutto il lavoro e la sfera economica. Amore sensuale e passionale.