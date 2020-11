L'Oroscopo del giorno 14 novembre è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo sabato. In analisi la classifica con le pagelle per i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Il "piatto forte" delle nostre analisi astrologiche restano sempre le previsioni quotidiane sui singoli segni. Dunque, curiosità e apprensione soprattutto per coloro nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come andrà il primo giorno di weekend? Come consuetudine ormai consolidata, prima di dare inizio alle predizioni segno per segno, ci piace evidenziare i segni migliori e peggiori del periodo, ovviamente scelti tra i sei segni in osservazione in questo contesto.

In questo caso ad avere la meglio su tutti gli altri, Scorpione e Sagittario, entrambi considerati in periodo da cinque stelle. Di differente avviso l'Astrologia per quanto riguarda il segno della Bilancia e del Capricorno, costretto a subire gli alti e bassi generati dalla quadratura Venere-Giove.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 14 novembre

La settimana lavorativa, se non per tutti, per molti sta per terminare, quindi attenzione e curiosità riposte tutte sul prossimo sabato. Punto di confronto e meditazione il primo giorno del weekend, estrapolato direttamente dalle effemeridi del momento e quantificato nella classifica stelline interessante la giornata di sabato 14 novembre.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 14 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

Questo primo giorno di weekend potrebbe non andare esattamente come vorreste, nel senso che invece di protagonisti, potreste ritrovarvi a ricoprire un ruolo marginale in una situazione che vi interessa e che vorreste sfruttare a vostro favore. Questa volta insomma, toccherà a qualcun altro, ma vedrete che prima o poi anche voi sarete altrettanto fortunati.

In qualche caso potreste avere una piccola discussione con una persona che vi sta molto vicino. Quindi, potrebbe essere il vostro partner, una tra le vostre migliori amicizie oppure un componente della famiglia. Il consiglio del giorno: cercate di mantenere la pazienza, scusandovi nel caso riconosceste di stare in torto, prima che la situazione peggiori ulteriormente. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano questa prima giornata di weekend molto positiva. Avvertirete qualcosa di diverso in voi, poiché è possibile che vi farete trasportare dai sentimenti, non appena vi salterà alla mente un ricordo non molto recente. Qualsiasi sensazione potrà riguardare forse un vecchio amore, ma anche qualcuno della vostra famiglia.

Se la giornata dovesse aprirsi triste o felice, però, dipenderà solo da voi. Una persona decisamente molto particolare, in questi giorni vi sta ronzando intorno e voi ancora non riuscite a capire se la cosa vi stia bene oppure no. Effettivamente, sarebbe il caso di scoprirlo a breve se non vorrete portarvi questo dubbio in eterno. Il consiglio del giorno: affrontare apertamente le questioni sarebbe per voi un modo rapido per favorire conclusioni vantaggiose. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 14 novembre al Sagittario indica che quasi certamente avrete carta bianca su molte situazioni. Potrete decidere qualunque cosa per colorare positivamente il vostro sabato.

Comunque, meglio non impelagarsi in qualcosa di difficile e di complicato, in cui in questo momento rischiereste di rimanere proprio bloccati. In generale, non avrete proprio nulla davanti a voi che vi possa bloccare oppure sbarrare la strada. Ma nonostante questo, diciamo che potreste faticare un po’ a prendere l’iniziativa. Cercate di scuotervi dal torpore, se non volete essere messi in secondo piano rispetto agli altri. Il consiglio del giorno: non siate ostinati nel voler fare tutto da soli! Facendovi guidare saggiamente da chi è più esperto di voi, non incapperete in errori. Voto 9.

Oroscopo del giorno 14 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. Ascoltare le maldicenze sul conto di qualcun altro non è mai bello, perciò fate tacere ogni pettegolezzo.

Questo sabato sforzatevi nel cercare di non credere a nessuna parola solo per "sentito dire", in questo modo non sarete messi in mezzo a cose che non vi riguardano direttamente. Ascoltate il vostro buon senso, solo così vi terrete lontano dai guai. Qualche difficoltà fra le mura domestiche intanto sarebbe da mettere in preventivo: a causa di Venere in quadratura a Giove potreste dover sedare qualche attrito di troppo all’interno della vostra coppia. Non arrabbiatevi e cercate di accettare il punto di vista dell’altro, senza giudicarlo troppo male. Il consiglio del giorno: i soldi, o meglio la loro scarsità; state lontani da operazioni azzardate... Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali di sabato vi vedono troppo tesi per poter essere dolci e disponibili come il partner vorrebbe. Se la relazione è agli inizi trovate un modo per rendere più gradevole l’atmosfera, magari stilando la lista dei regali da fare per il prossimo Natale. La vostra saggezza fa sì che siate ricercati da amici e conoscenti. Chi vi chiede un consiglio, chi un appoggio: e voi avete sempre (o quasi) un sorriso per tutti. Non sapete dire di no e spesso sottraete tempo a voi stessi per dare una mano a chi vi chiede aiuto. Sul segno intanto continua ad addensarsi una significativa benevolenza planetaria, il che vi permetterà a breve di recuperare una importante situazione (sapete già). La frase del giorno: non fatevi bloccare da dubbi e indecisioni: decidete la strategia da seguire e passate all’azione.

Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 14 novembre, è fiducioso sulla discreta riuscita del periodo. Recuperate parte delle energie spese in quelle situazioni che sapete, in questo primo giorno di weekend al centro dell’attenzione ci saranno questioni finanziarie da gestire oppure nuove spese da valutare. Dal momento che molte cose già bollono in pentola, approfittate del moderato sostegno astrale per riflettere e ben decidere il da farsi. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i vostri programmi. Accantonate tutto quanto non sia amore, e date spazio al desiderio che viene dal cuore. Basterà uno sguardo a far scattare la scintilla.

Il consiglio del giorno: canalizzate gli sforzi verso un unico obiettivo, procedete con calma ed evitate dispersioni; focalizzerete meglio gli ostacoli. Voto 8.