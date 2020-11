La seconda settimana del mese di novembre sta per concludersi. Arriva per tutti i segni zodiacali una nuova giornata, quella di domenica 15 novembre 2020. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo per intuire quali novità porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Predizioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata si riprenderà fiducia. Evitate solo di sollevare problemi che non esistono. Nel lavoro alcune complicazioni dal punto di vista economico potranno essere risolte.

Toro: per i sentimenti sarà una giornata non saltante, in particolare per le coppie che stanno insieme da poco tempo.

Nel lavoro non manca qualche risposta alle richieste del passato, i nuovi ruoli che andrete a ricoprire saranno importanti.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento particolare, perché alcuni dubbi ancora pesano. Vi sentite più nervosi. Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi, cercate di risolverli al più presto.

Cancro: in amore queste saranno ore da sfruttare perché la Luna è favorevole. A livello lavorativo si potrà trovare un compromesso se ci sono state delle complicazioni.

Leone: per i sentimenti è un momento nervoso, per questo motivo potrebbe nascere qualche complicazioni nelle coppie di lunga data. Nel lavoro, se dovete fare una proposta, questo è il momento giusto.

Vergine: le stelle sono dalla vostra parte in amore. La giornata potrebbe portare anche delle conquiste.

Nel lavoro ci sono tante cose da fare, ma non manca però un certo equilibrio.

Previsioni e oroscopo del 15 novembre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti le storie nate da poco devono essere gestite meglio. Nel complesso è un momento positivo. A livello lavorativo sarà meglio evitare di stancarsi troppo, occorrerà recuperare un po' di energia.

Scorpione: a livello amoroso è il momento migliore per fare delle scelte. Venere è attiva e porta qualcosa in più. Nel lavoro, se pensate a una nuova attività, è meglio valutare con attenzione un certo investimento.

Sagittario: per i sentimenti più ci si avvicina al 21 del mese e più le cose vanno meglio.

Con una persona del Leone o della Bilancia sono possibili dei momenti speciali. Nel lavoro Giove non è ancora positivo, ma se c'è un progetto da portare avanti fatelo ora.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale ci possono essere delle complicazioni in una storia d'amore. La giornata non sarà positiva e porterà qualche momento di disagio. Nel lavoro non mancano le novità, è il momento giusto per riflettere.

Acquario: a livello sentimentale le emozioni che nascono in questa giornata saranno di difficile comprensione. Vi sentite sotto pressione. Nel lavoro è meglio controllare gli impegni e non osare troppo.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole, gli incontri sono particolarmente favoriti.

Non mancherà una conoscenza promettente. Nel lavoro è il momento migliore per dire come la pensate su un determinato progetto.