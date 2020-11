L'inizio del weekend aiuta i Pesci a recuperare la carica e la fiducia in sé stessi, il segno arriva infatti da un momento piuttosto complicato. Gli influssi del Sole nel proprio cielo favoriscono il Sagittario, al contrario il Leone ha davanti a se 24 ore faticose, soprattutto per il fisico. Venere protegge la Vergine per quanto riguarda l'amore, ma a causa della forte gelosia del segno, dei contrasti potrebbero nascere nel rapporto con il partner. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 21 novembre 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di sabato 21 novembre 2020 segno per segno

Ariete: gli influssi positivi del Sole aiutano il segno a ricaricare le energie e ritrovare la positività. Il weekend inizia con grinta e vitalità e anche in amore si può recuperare, grazie a Venere in posizione favorevole.

Toro: quello in arrivo è un weekend di riposo per il segno, che durante la settimana è stato decisamente occupato. Il consiglio delle stelle è quello di prendere una pausa dall’impegni lavorativi e dedicarsi alla cura di sé stessi, del partner della famiglia.

Gemelli: potrebbe essere una giornata sottotono per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire dello stress e della tensione accumulata durante i giorni precedenti.

Al contrario Venere protegge l’amore, la passione si riaccende all’interno dei rapporti di coppia e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Cancro: la giornata di sabato 21 novembre si rivela più positiva di quelle precedenti per il segno, che può fare affidamento sugli influssi benevoli del Sole in Sagittario.

È un momento di recupero non solo per quanto riguarda il fisico, ma soprattutto per i rapporti interpersonali e l’amore, all’interno di cui è possibile ritrovare un equilibrio.

Leone: non è un momento del tutto vantaggioso per il segno, mentre le stelle proteggono gli affari e l’amore, il fisico potrebbe giocare brutti scherzi.

Non sottovalutate i richiami del vostro corpo.

Vergine: gli influssi del sole favoriscono il segno per quanto riguarda la sfera lavorativa, grinta e voglia di fare non mancano e qualcuno potrebbe avere l’occasione giusta per presentare un progetto interessante. Venere protegge l’amore, ma attenzione alla gelosia che potrebbe essere la causa di grandi contrasti.

Bilancia: quella di sabato 21 novembre 2020 potrebbe essere una giornata vantaggiosa per quanto riguarda la sfera lavorativa. Chi è in attesa di una telefonata o di una risposta in seguito ad un ad un colloquio di lavoro, potrebbe ricevere la conferma che stava aspettando. Bene i sentimenti.

Scorpione: continua per il segno momento vantaggioso per quanto riguarda la sfera sentimentale e quella professionale, al contrario l’oroscopo consiglia di essere cauti per quanto riguarda le spese, non è il momento ideale per fare grandi investimenti.

Sagittario: una Venere sognatrice affianca il segno durante questa giornata e lo incoraggia a farsi avanti. È un momento interessante per l’amore, soprattutto per coloro i quali desiderano confessare i propri sentimenti alla persona amata, ma anche per chi vuole recuperare dopo dei momenti di difficoltà.

Capricorno: secondo l'oroscopo la giornata di sabato 21 novembre inizia con un forte recupero di energie per il segno, che potrà vivere questo weekend con più tranquillità e serenità. È il momento ideale per trascorrere del tempo in famiglia, il partner potrebbe aver risentito della vostra “assenza” nei giorni precedenti.

Acquario: il weekend inizia alla grande per il segno che, dopo alcuni momenti sottotono, può recuperare soprattutto per quanto riguarda il fisico, grazie agli influssi energetici del Sole.

Venere proteggere la sfera sentimentale, aiutando a trovare dei chiarimenti all’interno del rapporto di coppia. Ok il lavoro.

Pesci: questa giornata si rivela più serena per il segno che durante la settimana ho avuto la testa ricca di dubbi ed incertezze. Le prossime 24 ore aiuteranno a trovare le risposte da tempo ricercate e a riacquistare fiducia e sicurezza in se stessi. Armonia e serenità in amore.