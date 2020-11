Giornata interessante per i Pesci, che facendo affidamento su un quadro astrale molto vantaggioso, potrebbero raggiungere notevoli risultati in tutti i campi. Anche il Sagittario ha davanti a se 24 ore interessanti, così come la Vergine, che ritrova la serenità in amore. Contrasti con il coniuge per il Toro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 24 novembre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo dei martedì 24 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: la vostra ormai rinomata generosità vi spingerà durante questa giornata a compiere un gesto inaspettato ma di cui potrete andarne fieri.

Armonia in amore. Bene il fisico.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi alquanto faticose per quanto riguarda l’amore e il rapporto con il partner con il quale potrebbero nascere accese discussioni, riguardanti soprattutto l’aspetto economico e la gestione della casa.

Gemelli: l’oroscopo di martedì 24 novembre lascia prevedere una giornata sottotono per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove potrebbero arrivare delle concorrenze. Il consiglio degli astri è quello di continuare sulla propria strada, senza lasciarsi influenzare dal lavoro altrui. Serenità in amore.

Cancro: le stelle lasciano presagire una giornata di recupero per il segno per quanto riguarda il fisico, grazie all’efficacia di alcune cure iniziate durante i giorni precedenti.

Questo porta energia, vitalità e buon umore che influiscono positivamente anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Leone: durante le prossime 24 ore alcune questioni inaspettate potrebbero raggiungere il segno. Le stelle lasciano presagire delle problematiche che riguardano la famiglia, probabilmente un parente lontano.

Agite con cautela.

Vergine: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di rallentare i ritmi, rimandare gli impegni presi e concedere al fisico, ma soprattutto alla mente, un po’ di riposo. Serenità in amore, la passione si riaccende e chi ha bisogno di trovare un chiarimento, potrebbe venir accontentato.

Bilancia: questa potrebbe essere una giornata leggermente sottotono per il segno che potrebbe accusare alcuni fastidi fisici a risentire di malesseri stagionali. In ambito lavorativo dunque questo potrebbe rappresentare un ostacolo, meglio rimandare alle prossime giornate gli impegni importanti.

Scorpione: l’oroscopo di martedì 24 novembre 2020 lascia prevedere 24 ore molto vantaggiose per il segno che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe avere un’idea vincente, capace di cambiare l’immediato futuro professionale. Serenità in amore.

Sagittario: queste giornate sono caratterizzate da un forte senso di novità e cambiamento che muove il segno verso mete sconosciute ma interessanti. Dunque non abbiate paura di agire e date ascolto al vostro cuore.

Capricorno: è un momento molto interessante per quanto riguarda l’amore, nei rapporti interpersonali, c’è serenità, spensieratezza e voglia di stare in compagnia (per quanto possibile). Anche in ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, tuttavia non lasciano presagire alcun cambiamento.

Acquario: l’oroscopo lascia prevedere un quadro interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la sfera lavorativa, al contrario potrebbe essere un momento sottotono per il fisico e per quanto riguarda la sfera finanziaria, dove sarà bene evitare le spese superflue.

Pesci: un quadro astrale vantaggioso protegge e favorisce il segno in tutti i settori, qualunque sia il risultato da raggiungere e questo è il momento ideale per entrare in azione e muoversi in tal senso.