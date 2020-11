Quest'ultimo weekend di novembre inizia alla grande per il Toro, che dopo un periodo sottotono, torna a beneficiare della protezione delle stelle in amore. È una giornata di soluzioni per l'Ariete, mentre per la Bilancia potrebbero arrivare delle interessanti novità, che, più in particolare, riguardano la sfera economica. Le stelle consigliano al Leone di rallentare un po' i ritmi e restare a riposo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 28 novembre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 28 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi un po' faticosa, ma soddisfacente per il segno, il cui senso pratico potrebbe aiutarlo nella conclusione di affari e trattative importanti.

Toro: il segno ha davanti a se una giornata all'insegna dell'amore e del romanticismo, ideale per organizzare una serata per due o cercare di recuperare un rapporto instabile. Ottima la forma fisica.

Gemelli: il consiglio delle stelle è uno solo, quello di riposare. La settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, alle prese con diverse questioni da sbrigare, dunque, ora è necessario recuperare le energie e il tempo perso lontani dalla famiglia.

Cancro: è un buon momento per il segno, che recupera per quanto riguarda il fisico, ricaricando le energie e la voglia di fare.

L'oroscopo consiglia di rimandare gli impegni e concedersi un po' di svago in compagnia del partner o degli amici.

Leone: la settimana è stata piena di impegni e decisioni da prendere e durante la giornata di sabato 28 novembre lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero avere la meglio sul segno.

Meglio limitare gli sforzi, evitare le polemiche e riposare.

Vergine: una Venere sorridente e passionale protegge il segno, rendendo l'amore l'assoluto protagonista delle prossime 24 ore. Anche chi nei giorni precedenti ha avuto dei contrasti all'interno della sfera familiare, può cercare di risolvere la situazione, ma è necessario essere completamente onesti.

Bilancia: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi interessanti per il segno, in particolare per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. Le energie non mancano e con costanza si possono raggiungere ottimi risultati.

Scorpione: l'oroscopo di sabato 28 novembre consiglia al segno di tenere gli occhi ben aperti, soprattutto in ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce. Non fatevi prendere dal nervosismo e cercate di agire con diplomazia, senza perdere il senso della ragione.

Sagittario: questa giornata potrebbe portare qualcosa di buono, soprattutto agli studenti o ai giovani alla ricerca di un impiego. Anche l'amore sembra procedere per il meglio, al contrario meglio non affaticarsi per quanto riguarda il fisico.

Capricorno: il weekend potrebbe iniziare in maniera speciale, qualcuno potrebbe ricevere una notizia inaspettata. E' un buon momento per l'amore e le stelle avvantaggiano coloro i quali desiderano fare progetti per il futuro. Bene il fisico.

Acquario: le prossime 24 ore potrebbero portare delle preoccupazioni al segno, tuttavia nel giro di poche ore, un problema che all'inizio sembrava insormontabile, potrà essere risolto. Bene l'amore.

Pesci: è un momento di recupero per il fisico, il segno ritrova le energie e la carica persa. Un quadro astrale vantaggioso protegge l'amore e la sfera pratica, cercate di trovare il giusto equilibrio tra le due.