Questa giornata si rivela estremamente interessante per i Gemelli, sia per quanto riguarda l'amore, ma anche la sfera professionale, potrebbero fare degli incontri vantaggiosi. Le stelle proteggono anche la Vergine, è un buon momento per parlare d'amore, c'è serenità e romanticismo all'interno dei rapporti di coppia. Bilancia sottotono. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 4 novembre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 4 novembre 2020 segno per segno

Ariete: il consiglio degli astri per queste giornate è quello di guardare avanti.

È un momento di ripartenza per il segno, dunque basta restare bloccati nel passato è il momento di concentrarsi sui progetti futuri.

Toro: sono 24 ore di soluzioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito legale, dove potrebbero sbloccarsi alcune situazioni. In ambito lavorativo è un buon momento, l’ambiente intorno a voi vi è amico e il lavoro di squadra può portare a vantaggioso progetti. Bene l’amore.

Gemelli: l’oroscopo di mercoledì 4 novembre protegge il segno, particolarmente per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. L’incontri sono favoriti, le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno. Bene il lavoro.

Cancro: è una giornata sottotono per il segno che risente dello stress della stanchezza accumulata.

Il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di rimandare gli impegni, e soprattutto tenersi il più lontano possibile dalle polemiche, tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Leone: l’oroscopo del 4 novembre lascia perdere una giornata impegnativa per quanto riguarda l’ambito lavorativo e gli affari.

Ciò non significa che non si potranno tenere delle belle soddisfazioni, anzi qualcuno potrebbe riuscire nella conclusione di una vendita o di un acquisto immobiliare. Contrasti in amore.

Vergine: questa non sarà una giornata priva di agitazioni, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo dove potrebbero continuare le rivalità iniziate ad inizio settimana.

Il codice delle stelle quello di sfidare coloro i quali intendono ostacolarvi mostrare finalmente di che pasta siete fatti. Serenità in amore.

Bilancia: potrebbero rivelarsi 24 le faticose per il segno, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e dolori fisici, soprattutto allo stomaco e all’apparato digestivo, e vedersi costretti a rallentare un po’ i ritmi. L’amore è sereno e romantico, le cure del partner aiutano a ritrovare il buon umore e la carica.

Scorpione: soprattutto per quanto riguarda la sfera interpersonale potrebbero esserci delle questioni da chiarire per il segno. L’oroscopo consiglia di essere chiari ed evitare di nascondersi dietro un dito. Se c’è qualcosa che non mi sta bene è il momento di parlarne apertamente.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di staccare la spina dagli impegni e rimandare gli appuntamenti, per dedicarsi alla cura del partner e della famiglia. Il momento ideale per una serata romantica o una cena. Ottima la forma fisica.

Capricorno: l’inizio settimana si è rivelato leggermente sottotono per il segno che ora a piccoli passi inizia a recuperare. Le stelle consigliano di studiare attentamente i vostri rivali così da capire il modo migliore per agire. Bene l’amore.

Acquario: la giornata di mercoledì 4 novembre inizia con grande carica ed energia per il segno. La voglia di fare non manca così come l’ingegno e la creatività che se adoperati nel modo giusto potrebbero portare alla nascita di importanti progetti in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica.

Continuano i contrasti in amore.

Pesci: un quadro molto vantaggioso protegge il segno per quanto riguarda l’amore e poi la sfera lavorativa, al contrario le stelle consigliano cautela per quanto riguarda la sfera finanziaria. Meglio evitare le spese superflue o evitare di fare grandi investimenti.