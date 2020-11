Questo fine settimana si rivela vantaggioso per il Sagittario, che recupera per quanto riguarda il fisico, ricaricando energie e voglia di fare, e di conseguenza migliora la qualità e l'umore delle sue giornate. Il novilunio di domenica si rivela sensuale ed eccitante per l'Ariete, che può dedicarsi alla cura dei rapporti di coppia, ma anche iniziare nuove conoscenze. Al contrario, potrebbero essere 48 ore sottotono per il Toro, che, soprattutto in ambito familiare, potrebbe dover affrontare liti e discussioni. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 14 e domenica 15 novembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 14 e 15 novembre 2020, segno per segno

Ariete: le stelle lasciano presagire un fine settimana davvero interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Domenica 15 novembre un novilunio eccitante riaccende la passione, la sessualità è in crescita all’interno dei rapporti di coppia. Bene il lavoro.

Toro: il fine settimana inizia in maniera leggermente faticosa per il segno che è stato tutto all’interno della sfera familiare, potrebbe incontrare alcune difficoltà. Litigi e discussioni potrebbero nascere nel rapporto tra genitori e figli. Le stelle consigliano di trascorrere una domenica di relax, praticando dello yoga e della meditazione.

Gemelli: la giornata di sabato 14 novembre si rivela molto interessante per il segno che soprattutto in ambito sentimentale potrebbe vivere belle emozioni.

Al contrario durante la giornata di domenica forti contrasti potrebbero nascere all'interno dei rapporti di coppia, soprattutto in quelli appena nati, dove non si è ancora raggiunto un livello massimo di fiducia. Ok il fisico.

Cancro: è un weekend di recupero per il segno. Dopo una settimana abbastanza faticosa ed impegnativa, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, ora si può staccare un po’ la spina e godersi qualche momento di spensieratezza con il partner e la famiglia.

Leone: è un fine settimana sottotono per il segno, durante le prossime 48 ore infatti non mancheranno i momento di agitazione e tensione, soprattutto in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare qualche piccolo malessere fisico.

Vergine: la giornata di sabato 14 novembre sarà incentrata sulla sfera professionale, qualcuno ha degli accordi da portare a termine o un contratto d a firmare.

Domenica al contrario ci si può dedicare all’amore e alla famiglia. Bene la forma fisica.

Bilancia: le prossime 48 ore saranno concentrate sulla sfera professionale e pratica dove potrebbero presentarsi interessanti opportunità d’acquisto. Il consiglio delle stelle è quello di valutare con attenzione ogni movimento, prima di compiere un grande passo.

Scorpione: questo weekend porta aria di freschezza e novità per il segno. L’amore si riaccende, la passione è forte. È un ottimo momento per chi vive un porto di coppia, ma anche per chi desidera confessare i sentimenti alla persona amata. Ok il lavoro.

Sagittario: è un fine settimana di grande energia e creatività, due qualità che accompagneranno il segno lungo qualsiasi scelta o cammino esso voglia intraprendere.

Sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale siete i grandi protagonisti. Sfruttata al meglio questo quadro astrale vantaggioso.

Capricorno: queste due giornate sono molto interessanti per quanto riguarda la sfera sentimentale ed interpersonale. È un momento di recupero in tal senso, il segno ritrova la spensieratezza, il buon umore e la voglia di passare del tempo in compagnia. Ottima la forma fisica.

Acquario: questo potrebbe essere un weekend piuttosto ambiguo per il segno, alcune cose potrebbero non andare come previsto e questo potrebbe generare un senso di insoddisfazione generale che inevitabilmente finirà per intaccare i rapporti con gli altri. Meglio essere cauti.

Pesci: il richiamo di una passione lontana potrebbe riaccendere il segno durante questo nuovo weekend di novembre. Potrebbe esserci un ritorno dal passato, come la telefonata inaspettata di un ex. È un buon momento dal punto di vista salutare, energia e voglia di fare non mancano.