Quest'ultima settimana del mese si rivela molto interessante per il Cancro, che in ambito lavorativo, grazie alle idee giuste, potrebbe raggiungere obiettivi interessanti. Un forte senso di trasgressione, muove il Leone verso nuove scoperte, favorendo la nascita di qualcosa di interessante. Anche i Pesci possono rimboccarsi le maniche ed entrare in azione per raggiungere dei nuovi obiettivi, al contrario per l'Acquario è meglio muoversi con cautela, sono giornate sottotono per il fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 23 a domenica 29 novembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 29 novembre 2020 per tutti i segni

Ariete: quest’ultima settimana del mese di novembre si rivela molto positiva per il segno che recupera soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Le stelle lasciano presagire delle notti avvolgenti, ricche di passione e romanticismo, al contrario raccomandano cautela negli affari.

Toro: quella appena iniziata potrebbe rivelarsi una settimana interessante per quanto riguarda le questioni lavorative, tuttavia bisognerà stare attenti ai rivali. Qualcuno potrebbe cercare di rubarvi ciò per cui avete lavorato. Bene l’amore, anche se il segno avrebbe bisogno di ritagliarsi qualche momento per se.

Gemelli: le giornate di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre potrebbero rivelarsi faticose dal punto di vista fisico.

L’oroscopo consiglia di essere cauti in tal senso e se necessario sottoporsi ad un controllo specifico.si recupera in ambito sentimentale e anche per quanto riguarda il lavoro si potrà ottenere qualcosa in più.

Cancro: la settimana inizia con grandi ispirazioni ed ambizioni per il segno che in ambito lavorativo può rimboccarsi le maniche e lavorare per raggiungere i risultati ambiti.

In amore al contrario potrebbero esserci delle rivalità, potrebbero nascere gelosie e accessi litigi.

Leone: queste ultime giornate di novembre saranno caratterizzate da un forte desiderio di trasgressività e novità che porteranno il segno a muoversi verso ambienti ignoti ma che potrebbero portare anche a belle soddisfazioni.

Tuttavia sarebbe non esagerare, soprattutto per quanto riguarda il fisico e ritagliarsi dei momenti di riposo.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire un momento molto vantaggioso per quanto riguarda l’amore e la sfera familiare dove continuano a regnare sovrana e l’armonia e la serenità. Al contrario le stelle raccomandano cautela per quanto riguarda la l’aspetto finanziario, meglio evitare le spese superflue. Non è il momento migliore per gli investimenti.

Bilancia: questa settimana potrebbe portare delle interessanti novità al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria, dove potrebbe essere in arrivo un bonus o un rimborso. Serenità in amore, la passione si riaccende durante il weekend.

Scorpione: queste ultime giornate di novembre potrebbero rivelarsi molto produttive per quanto riguarda la sfera finanziaria e professionale. In tal senso infatti qualcuno potrebbe concludere un affare vantaggioso e aumentare le proprie entrate. In amore le stelle non sono contrarie, tuttavia il segno potrebbe apparire un po’ distratto. Il consiglio degli astri è quello di ritagliarsi del tempo, almeno durante il weekend, da dedicare al partner e alla famiglia.

Sagittario: questa settimana potrebbe essere caratterizzata da un senso di insoddisfazione e desiderio di cambiamento per il segno che potrebbe riguardare tanto gli aspetti più semplici, come la disposizione dei mobili all’interno della casa, quanto questioni molto più importanti come la sfera lavorativa o l’amore.

Il consiglio delle stelle è quello di dare ascolto al proprio io interiore e capire bene i prossimi passi da compiere.

Capricorno: protagonista di questa nuova settimana di novembre sarà sicuramente l’amore. E' tempo di recupero per il segno che, nel caso in cui durante le giornate precedenti si sia trovato a discutere all'interno del rapporto con il partner, può trovare dei chiarimenti e ristabilire l’equilibrio. In ambito lavorativo non si presagiscono grandi novità, tuttavia le stelle non sono contrarie.

Acquario: potrebbero essere delle giornate faticose per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire dello stress e della stanchezza precedente accumulate e dunque vedersi costretto a rallentare un po’ i ritmi.

Gli affari procedono a gonfie vele ma attenzione per quanto riguarda la sfera finanziaria dove gli atri raccomandano cautela. Serenità in amore e nei rapporti familiari.

Pesci: questa è la settimana giusta per entrare in azione, se c’è un obiettivo da raggiungere, è il momento di muoversi nella sua direzione, rimboccarsi le maniche e fare di tutto per portare a casa il risultato desiderato. È un buon momento per quanto riguarda l’amore ai rapporti interpersonali. Energia e forza fisica non mancano.