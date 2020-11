Lunedì 9 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal segno del Leone alla Vergine, mentre Venere assieme a Mercurio transiteranno sui gradi della Bilancia. Il Sole permarrà in Scorpione, così come Plutone, Giove e Saturno proseguiranno l'orbita in Capricorno. Infine, Urano rimarrà stabile in Toro come Nettuno proseguirà il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Capricorno, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: attraenti. Il dodicesimo segno zodiacale, nel giorno che aprirà la settimana, avrà buone chance di risultare particolarmente attraente agli occhi delle nuove conoscenze, malgrado dovrà fare parecchia attenzione alle parole considerata la retrogradazione nettuniana sui loro gradi.

2° posto Capricorno: lavoro top. Il Sole in Scorpione ingaggerà un propulsivo sestile col duetto Giove-Plutone in moto diretto sui loro gradi, e ciò potrebbe tradursi in un lunedì oltremodo favorevole sul fronte professionale nativo, specialmente per le prime due decadi.

3° posto Vergine: finanze top. Dal primo pomeriggio la Luna entrerà nella loro orbita, formando un sestile a Mercurio e un trigono ad Urano, e tali transiti saranno, con ogni probabilità, un toccasana per il bottino economico dei nati Vergine.

I mezzani

4° posto Toro: ostinati. Sebbene Urano sui loro gradi andrà opponendosi al binomio Sole-Mercurio, i nati sotto il segno del Toro potranno contare sul possente appoggio dei pianeti generazionali, che gli forniranno presumibilmente la grinta necessaria per avanzare imperterriti verso il raggiungimento dei loro obiettivi.

5° posto Leone: morigerati. A una mattinata esuberante seguirà, c'è da scommetterci, una seconda parte del lunedì dove il mood dei nativi virerà verso la morigeratezza finanziaria, in special maniera per la terza decade che ultimamente ha dovuto far fronte a qualche spesa supplementare.

6° posto Sagittario: schivi.

La settimana potrebbe cominciare coi nativi che assumeranno un atteggiamento sfuggente verso l'amato bene, a maggior ragione dal pomeriggio quando il sestile Luna-Mercurio li renderà particolarmente pensierosi.

7° posto Scorpione: indagatori. Qualcosa sembrerà non quadrare sul fronte sentimentale di casa Scorpione, ed i nativi si metteranno ad indagare per scoprire la verità in merito.

Fortunatamente, però, verso sera si accorgeranno di aver preso lucciole per lanterne.

8° posto Bilancia: relax. Giornata ideale in casa Bilancia per staccare la spina dalla quotidianità e dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, magari prenotando una visita nel centro benessere vicino casa.

9° posto Acquario: amore flop. Il partner questo lunedì potrebbe risultare incontentabile agli occhi dei nati Acquario che, come conseguenza, preferiranno trascorrere del tempo con le amiche storiche piuttosto che sorbirsi le richieste della mezza mela.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: perplessi. Il focus odierno del primo segno di Fuoco sarà orientato verso le faccende professionali dove i nativi potrebbero notare qualche ambiguo comportamento da parte dei colleghi, che li lascerà interdetti.

11° posto Cancro: lavoro flop. In giornate ostiche come questa, col terzetto opposto Saturno-Plutone-Giove in primis, i nati Cancro potrebbero rendersi conto, già dal mattino, che al lavoro sarà bene non aspettarsi grandi risultati né un rapporto sereno coi parigrado.

12° posto Gemelli: umore flop. Insolitamente alla loro indole, i nati Gemelli in queste 24 ore avranno probabilmente voglia di starsene per i conti propri, a causa delle numerose avversità planetarie che mineranno il loro entusiasmo.