Martedì 24 novembre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dei Pesci (dove staziona anche Nettuno) all'Ariete (in cui sosta Marte), mentre Giove, Saturno e Plutone transiteranno sui gradi del Capricorno. Urano proseguirà il proprio moto in Toro, così come il Venere insieme a Mercurio permarranno in Scorpione. Infine, il Sole resterà nel domicilio del Sagittario, così come il Nodo Lunare continuerà la sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Cancro, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: lavoro top. Con la decima casa illuminata dal trigono che nascerà questo martedì tra i Luminari, i nati Ariete che svolgono un'attività professionale autonoma avranno ottime chance di allargare la propria clientela, malgrado debbano ancora attendere prima di veder giungere maggiori introiti economici.

2° posto Cancro: volitivi. Grazie alla Luna nel loro Elemento, che terrà banco sino al primo pomeriggio, e al sestile che formerà coi pianeti generazionali, i nati del segno saranno probabilmente pervasi da un'irrefrenabile voglia di cimentarsi nelle attività pratiche che più li entusiasmano, come un hobby o la pratica sportiva.

3° posto Pesci: affettuosi. Eccezion fatta per le nervose ore serali, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe beneficiare a piene mani della congiunzione Venere-Mercurio nell'affine Scorpione, che li farà divenire oltremodo affettuosi col partner.

I mezzani

4° posto Leone: diesel. Se i nativi fossero un carburante questo martedì sarebbero un diesel, perché in mattinata faticheranno probabilmente a ingranare la marcia nella professione, ma poi da metà pomeriggio premeranno a fondo il pedale dell'acceleratore.

5° posto Sagittario: attendisti. Il terzo segno di Fuoco, col subentro del Sole nel suo domicilio avvenuto il giorno 21, inizierà ad avvertire i primi sentori del cambiamento dei valori planetari verso l'Elemento Acqua. I frutti astrali, però, non saranno ancora maturi e questa giornata risulterà probabilmente utile a mettere in cantiere idee e progetti per il prossimo futuro.

6° posto Scorpione: schietti. Mercurio e Nettuno vanno a braccetto in queste 24 ore, specialmente in mattinata con la Luna in Pesci: ciò renderà i nati Scorpione senza peli sulla lingua con gli amici, facendo storcere il naso a più d'uno.

7° posto Gemelli: imbronciati. A una prima parte del martedì che si prospetta pressoché routinaria, seguirà una seconda metà in cui probabilmente il tono umorale scivolerà verso il basso, e con esso la voglia nativa di darsi da fare.

8° posto Bilancia: comunicazione flop. Il Luminare notturno andrà in opposizione dal pomeriggio e, come se non bastasse, i nativi dovranno fare i conti con le posizioni poco concilianti del binomio Venere-Mercurio, il quale li metterà a rischio gaffes con capi e colleghi.

9° posto Acquario: relax. Giornata particolarmente utile in casa Acquario per relegare problematiche e ansietà in secondo piano, dedicandosi esclusivamente al proprio benessere con ampi spazi di relax.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pigri. Con Marte e Luna in posizione poco congeniale dalle prime ore pomeridiane, i nati Toro avranno, con tutta probabilità, poca voglia di prodigarsi nell'adempire alle incombenze legate al quotidiano, preferendo di buon grado la vecchia e cara accidia.

11° posto Vergine: straniti. Sul lavoro qualcosa potrebbe non quadrare, ad esempio il comportamento di un superiore oppure una nuova mansione: ciò lascerà perplessi i nati Vergine che non sapranno come reagire. Amore in stand-by.

12° posto Capricorno: risultati flop. Il parterre planetario di queste 24 ore non sarà particolarmente bendisposto verso il terzo segno di Terra, che avrà probabilmente a che fare con diversi contrattempi in campo professionale, nonché dei risultati al di sotto delle aspettative.